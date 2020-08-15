F1 dünyası, Türkiye GP'nin dönüş haberlerinden mutlu!

Bir süredir Türkiye GP'nin takvime döneceği iddia ediliyordu ve bugün Sky Italia tarafından verilen haberde Türkiye GP'nin 15 Kasım'da gerçekleştirileceği belirtildi.

Motorsport.com olarak edindiğimiz bilgiler ise görüşmelerin çok ileri seviyede devam ettiği, henüz resmi anlaşmalar imzalanmasa dahi yarışın düzenlenmesi için büyük ilerleme kaydedildiği yönünde oldu.

Konuyla alakalı Haas pilotu Romain Grosjean, Red Bull pilotu Alex Albon ve Mercedes'in takım patronu Toto Wolff Motorsport.com'a açıklamalar yaptılar.

Grosjean, "Bu süper olur! Siz söylemeden önce böyle bir şey olduğunu bilmiyordum ancak bu gerçekten harika olur. Orası çok güzel bir pist. Orada olmaktan ve yarışmaktan keyif almıştım. 8. viraj boyun için zorlayıcı. Çok hızlı olacağını düşünüyorum." dedi.

Albon, "Gerçekten güzel bir haber, heyecanlıyım. Liberty ve Formula 1, bu tür pistleri seçerken harika iş çıkarıyor. Şans eseri mi oluyor, yoksa öylesine mi seçiyorlar bilmiyorum ancak onlar yarışa müsade edecek pistler. Gerçek yarış pistleri. Mugello, Türkiye, Imola dünyanın en iyi yarış pistlerinden bazıları. Hepsini destekliyorum."

"İstanbul Park'taki üçlü sol virajın bu araçlarla kolay bir şekilde tam gaz dönüleceğini düşünüyorum. Bunu yapıp yapamayacağımızı deneyeceğimizi bile düşünmüyorum. Belki çıkış turunda bunu deneyebiliriz. Yine de eğlenceli olacak." dedi.

Wolff, "Muhtemelen 10 sene önce Türkiye'ye gitmiştim. Ünlü üçlü virajı hatırlıyorum, neydi onun adı? 8. viraj. Araçların oradan geçişini izlemek harikaydı. O günden beri, Türkiye'ye gitmedim. Ticari hak sahipleri oraya gitmemize karar verirse, bu bizim için de iyi olur. Boğazda bir tura çıkarız." dedi.