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Formula 1 / Rusya GP / Son dakika

F1 pilotları, ters gridli yarışlarda galibiyet değerinin düşmesinden korkuyor

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F1 pilotları, ters gridli yarışlarda galibiyet değerinin düşmesinden korkuyor
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Formula 1 pilotları, gelecekte ters gridli sıralama yarışlarının yapılması halinde yarış galibiyetlerinin değerini kaybedebileceğinden endişe duyuyorlar.

Bu sene planlanan ters gridli sıralama yarışı fikirleri, Mercedes'in istememesi sonucu rafa kaldırılmıştı.

Ancak bu planın gelecek sene yeniden gündeme gelmesi bekleniyor. Taraftarlar büyük ölçüde bu planı desteklese de, pilotlardan bazıları fikre karşı düşüncelerini dile getirdiler.

Daniel Ricciardo, "Yapay şeyler yapıp gridi bu şekilde karıştırırsak, her pilot F1 zaferi alırsa, F1'in bugünkü değerine sahip olamayacağı konusunda endişelerim var."

"Bu konuda ince bir çizgi bulunmalı, denge tutturulmalı. Ben bu konuda temkinliyim."

"Zor bir durum çünkü heyecanlı yarışlar istiyoruz ancak F1 böyle. Herkes büyük kupayı elinde tutuyor. Buradaki zaferlerin belli bir değeri olmalı. Ters gridle bu değerde azalma olabilir." dedi.

Racing Point'ten Sergio Perez, "Bu konu hakkında Toto Wolff'un bir yorumunu okumuştum. Formula 1'in WWE olmadığını söylüyordu."

"Ona katılıyorum. Formula 1'deki sorun, takımlar arasındaki farklılıklar. 2022'de bunu çözebilmek için çalışıyorlar ve umarım başarırlar."

"Formula 1'in yarışları karıştırmak için yapay çözümlere ihtiyaç duyduğunu düşünmüyorum. Ters grid uygulamasıyla yarışı kazandığınızda, bunu gerçek bir Grand Prix zaferi gibi hissedeceğinizi düşünmüyorum. Bunun spor için iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Max Verstappen, böyle bir kural olduğu takdirde F1 takımlarının en hızlı aracı hazırlamak için milyon dolarlar harcamalarının bir manasının olmayacağını düşünüyor.

Verstappen, "Bu fikri sevmiyorum. Bu, bir şov düzenlemek için planlanan yapay bir uygulama. Formula 1'in bunun için uygun yer olduğunu düşünmüyorum. Bunu desteklemiyorum."

"En hızlı araç önde olmalı. Herkes bunun için çalışıyor. Bu durumda neden gösteriyi manipüle etmeye çalışıyorsunuz? Günün sonunda araçlar muhtemelen yine aynı pozisyonlarında tamamlayacaklar. Bana göre Formula 1 böyle olmamalı."

"Saf performans öne çıkmalı. Biliyorsunuz, herkes bunun için çalışıyor. En dominant ve rekabetçi takım olmak, her zaman ilk çizgiden başlamak istiyorsunuz." dedi.

Carlos Sainz da bu konuda şüpheci olsa da, yine de sistemin nasıl çalışabileceğini görmek istediğini söyledi.

Sainz, "Bu konuda iki farklı düşünceye sahibim, yani kararsızım. Ters gridli yarışlar ile F1'de neler olabileceğini görme konusunda meraklıyım."

"Bunun nasıl olduğunu görebilmemiz için bir gün denememizi istiyorum. Bu sayede bu format uygulanırsa F1'de genel olarak neler olabileceğini, işlerin nasıl karışabileceğini görebiliriz." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Rusya GP
Editör Jonathan Noble

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