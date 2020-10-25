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Formula 1 / Portekiz GP / Son dakika

F1 pilotları, tehlikeli pit çıkışı konusunda endişeli

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F1 pilotları, tehlikeli pit çıkışı konusunda endişeli
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Formula 1 pilotları, Portimao’da araçları direkt trafiğe çıkaran tehlikeli pit çıkışı hakkındaki endişelerini belirttiler.

Pit çıkışı tam 1. virajın öncesine denk geliyor ve Cuma günü pilotlar çıkış çizgisinin ilk viraja girerken kendilerini çok dar bir çizgide bıraktığını ve bu yüzden hızlı turlarını atan pilotlardan daha yavaş şekilde viraja girdiklerini söylediler.

Cuma gününün pilotlar toplantısı sonrasında Cumartesi günü için bir değişikliğe gidildi ve beyaz çıkış çizgisinin son kısmı sola yönlendirildi. Bu, çıkan araçların biraz daha erkenden sola yanaşmalarını sağlıyor ve böylece 1. ve 2. viraja girerken daha fazla hız taşıyıp daha az tehlike teşkil edebiliyorlar.

Durum biraz düzelmesine rağmen pilotlar, antrenman seansında olduğu gibi birbirlerine yer vermek zorunda olmadıkları ve geri çekilmeyecekleri için yarışta olacaklar konusunda tedirgin.

Motorsport.com’a konuşan Alex Albon: “Pit çizgisini değiştirerek yapabileceklerinin en iyisini yaptılar. Ama hâlâ çok dar. Neden bunu yaptıklarını anlıyorum çünkü 1. Viraja çok agresif girersek kör bir viraj olduğu için önümüze çıkan araca çarpmamamızı istiyorlar.”

“Çok zor olacak. Ve bence 1. Viraja girerken bir araç pit çıkışından çıkarsa çok tehlikeli olabilir.”

Daniel Ricciardo: “Pit çıkışını dün görüştük. Trafiğe daha kolay karışmamız için bugün biraz çizgiyi genişlettiler. Ama bence şimdilik geçici bir çözüm diyebiliriz. Gördüğüm en iyi pit çıkışı değil.”

“Tabii ki yarışta her şey olabilir ama sıralama veya antrenman turlarında pitten çıkıyorsanız, bence gelen kişinin geçmesine izin vermelisiniz. Tabii ki tur atan kişiye böyle bir görev yüklenmemeli. Yarın her şey olabilir.”

Esteban Ocon, 2 aracın pit çıkışında birbiriyle yarışması halinde sıkıntı olabileceğini söyledi: “Çizgi biraz oynadı, bu da 1. viraja girişi kolaylaştırdı ama hâlâ çok dar.”

“Ve bir araçla pit çıkışında yan yana yarışıyorsanız, açıkçası yerinizi ve pozisyonunuzu korumak çok zor olacak. Pistte tur atan araçlara nazaran çok daha açılı geleceksiniz, o yüzden çok zor olacak.”

Eğer F1 gelecekte Portimao’ya dönerse, FIA’nın pit çıkışının 1. virajdan sonra açılmasını istemesi bekleniyor.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Alt-etkinlik Yarış
Editör Adam Cooper

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