F1 pilotları, taraftarlardan daha az duman çıkarmalarını istiyorlar

Zandvoort, 1985'ten sonra ilk defa bu sene Formula 1 takviminde yer alacak. Bu, Red Bull pilotu Max Verstappen'in kendi evinde yarışacağı manasına geliyor.

Denize yakın bir konumda bulunan bu pistin etrafındaki yollar çok yoğun bir şekilde Verstappen'i destekleyen bayraklarla kaplanmış durumda.

Perşembe günü pist üstü aktivitesi yoktu ancak taraftarlar piste giden yollarda sıralanarak pilotları görmeye çalıştılar.

Mick Schumacher ve bazı pilotlar, taraftarlardan aşırı kokan bu dumanları azaltmalarını istedi.

Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez de kalabalığa dikkat çekti ve onların "tüm takımı desteklediğini umduğunu" ve ayrıca "çılgın bir hafta sonu olmasını beklediklerini" söyledi.

Fans Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Schumacher, "Herkes bu yarış için sabırsızlanıyor. Büyük destek var. Ancak umarım Spa'daki gibi çok fazla dumana sebep olmazlar çünkü orada hepsi piste geldi."

"O duman, aynı zamanda çok kötü kokuyor. Koku her zaman kokpite giriyor. Bu yüzden, lütfen bu dumanı minimum seviyede tutun." dedi.

Schumacher'le aynı basın toplantısında yer alan Esteban Ocon, Spa'daki dumanların bir virajı tamamen kapladığını söyledi.

Ocon, "Yarış boyunca bir virajda bir şey göremedik." dedi.

Ocon ayrıca Hollandalı F1 taraftarlarının tutkusunu şu ifadelerle övdü: "Henüz yeni geldim ve herkes tarafından hoş karşılandım. Çarşamba akşam piste geldiğimde ve bugün hiç pist üstü aktivitesi olmasa da taraftarlar harikaydı."

"Onların sıcak kucaklaması ve tüm şehirdeki coşkulu taraftarlar için sabırsızlanıyorum."

"Görüyorsunuz. Buraya Formula 1 geldiğinde gerçekten değişiyor ve bu süper bir şey." dedi.

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel de dumana dikkat çekti ancak onları desteklediğini ve çok fazlasını tadabileceğini söyledi.

McLaren pilotu Daniel Ricciardo ise, "Hollandalılar... Onlar her zaman iyi zaman geçirmek için hazırlar."

"Seb, 'Turuncuyu tadacağını' söyledi ve onun tam olarak ne demek istediğini anladım."

"Pistin tamamının işaret fişeği tabancalarıyla çoğu zaman dumanla kaplı olacağını hissediyorum." dedi.