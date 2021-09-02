Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Pirelli, lastiklerinin Zandvoort pistindeki oval virajlarla başa çıkabileceğini düşünüyor Sonraki / Tsunoda: "Takımda kalma şansım %50"
Formula 1 / Hollanda GP Haberler

F1 pilotları, taraftarlardan daha az duman çıkarmalarını istiyorlar

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Birçok Formula 1 pilotu, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Hollanda GP öncesinde Hollandalı taraftarlardan daha az dumana neden olmalarını istedi.

F1 pilotları, taraftarlardan daha az duman çıkarmalarını istiyorlar

Zandvoort, 1985'ten sonra ilk defa bu sene Formula 1 takviminde yer alacak. Bu, Red Bull pilotu Max Verstappen'in kendi evinde yarışacağı manasına geliyor.

Denize yakın bir konumda bulunan bu pistin etrafındaki yollar çok yoğun bir şekilde Verstappen'i destekleyen bayraklarla kaplanmış durumda.

Perşembe günü pist üstü aktivitesi yoktu ancak taraftarlar piste giden yollarda sıralanarak pilotları görmeye çalıştılar.

Mick Schumacher ve bazı pilotlar, taraftarlardan aşırı kokan bu dumanları azaltmalarını istedi.

Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez de kalabalığa dikkat çekti ve onların "tüm takımı desteklediğini umduğunu" ve ayrıca "çılgın bir hafta sonu olmasını beklediklerini" söyledi.

Fans

Fans

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Schumacher, "Herkes bu yarış için sabırsızlanıyor. Büyük destek var. Ancak umarım Spa'daki gibi çok fazla dumana sebep olmazlar çünkü orada hepsi piste geldi."

"O duman, aynı zamanda çok kötü kokuyor. Koku her zaman kokpite giriyor. Bu yüzden, lütfen bu dumanı minimum seviyede tutun." dedi.

Schumacher'le aynı basın toplantısında yer alan Esteban Ocon, Spa'daki dumanların bir virajı tamamen kapladığını söyledi.

Ocon, "Yarış boyunca bir virajda bir şey göremedik." dedi.

Ocon ayrıca Hollandalı F1 taraftarlarının tutkusunu şu ifadelerle övdü: "Henüz yeni geldim ve herkes tarafından hoş karşılandım. Çarşamba akşam piste geldiğimde ve bugün hiç pist üstü aktivitesi olmasa da taraftarlar harikaydı."

"Onların sıcak kucaklaması ve tüm şehirdeki coşkulu taraftarlar için sabırsızlanıyorum."

"Görüyorsunuz. Buraya Formula 1 geldiğinde gerçekten değişiyor ve bu süper bir şey." dedi.

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel de dumana dikkat çekti ancak onları desteklediğini ve çok fazlasını tadabileceğini söyledi.

McLaren pilotu Daniel Ricciardo ise, "Hollandalılar... Onlar her zaman iyi zaman geçirmek için hazırlar."

"Seb, 'Turuncuyu tadacağını' söyledi ve onun tam olarak ne demek istediğini anladım."

"Pistin tamamının işaret fişeği tabancalarıyla çoğu zaman dumanla kaplı olacağını hissediyorum." dedi.

paylaşım
yorumlar
Pirelli, lastiklerinin Zandvoort pistindeki oval virajlarla başa çıkabileceğini düşünüyor

Önceki haber

Pirelli, lastiklerinin Zandvoort pistindeki oval virajlarla başa çıkabileceğini düşünüyor

Sonraki haber

Tsunoda: "Takımda kalma şansım %50"

Tsunoda: "Takımda kalma şansım %50"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel: ''Tahminde bulunması zor''

16 dk
2
Formula 1

Hamilton, Zandvoort’ta yuhalanmayı bekliyor

2 s
3
Formula 1

Bottas'ın tercihi, Albon'a F1 kapılarını yeniden açabilir

9 s
4
Formula 1

Red Bull ve Ferrari, Mercedes'in "illegal" hava emme odasını protesto etmeye mi hazırlanıyor?

23 s
5
Formula 1

Verstappen: “Russell’ın Mercedes’e geçmesi, Hamilton için işleri zorlaştırır”

5 s
Son Haberler
Vettel: ''Tahminde bulunması zor''
F1

Vettel: ''Tahminde bulunması zor''

16dk
Tsunoda: "Takımda kalma şansım %50"
F1

Tsunoda: "Takımda kalma şansım %50"

46dk
F1 pilotları, taraftarlardan daha az duman çıkarmalarını istiyorlar
F1

F1 pilotları, taraftarlardan daha az duman çıkarmalarını istiyorlar

1 s
Pirelli, lastiklerinin Zandvoort pistindeki oval virajlarla başa çıkabileceğini düşünüyor
F1

Pirelli, lastiklerinin Zandvoort pistindeki oval virajlarla başa çıkabileceğini düşünüyor

1 s
Hamilton, Zandvoort’ta yuhalanmayı bekliyor
F1

Hamilton, Zandvoort’ta yuhalanmayı bekliyor

2 s
Son Videolar
Formula 1: Kimi Raikkonen 2021 sezonunun sonunda emekli oluyor 01:03
Formula 1
5 s

Formula 1: Kimi Raikkonen 2021 sezonunun sonunda emekli oluyor

Grand Prix Greats – 2021 Belçika GP en iyi fotoğraflar 02:39
Formula 1
31 Ağu 2021

Grand Prix Greats – 2021 Belçika GP en iyi fotoğraflar

Motorsport Heroes: Schumacher vs Coulthard kazası - 1998 Belçika GP 00:31
Formula 1
29 Ağu 2021

Motorsport Heroes: Schumacher vs Coulthard kazası - 1998 Belçika GP

F1 Belçika Grand Prix'si Start Pozisyonları 01:05
Formula 1
29 Ağu 2021

F1 Belçika Grand Prix'si Start Pozisyonları

Belçika GP hakkında bilmeniz gerekenler 01:55
Formula 1
28 Ağu 2021

Belçika GP hakkında bilmeniz gerekenler

Daha fazlası
Matt Kew
Nissan e.dams, 2022 Formula E sezonu için Gunther ile anlaştı
Formula E

Nissan e.dams, 2022 Formula E sezonu için Gunther ile anlaştı

Mercedes FE takımı, yeni ortaklıklar arıyor Berlin E-Prix II
Formula E

Mercedes FE takımı, yeni ortaklıklar arıyor

Cape Town'daki FE pisti, FIFA Dünya Kupası Stadyumu'nun etrafına yapılacak
Formula E

Cape Town'daki FE pisti, FIFA Dünya Kupası Stadyumu'nun etrafına yapılacak

Çok Okunanlar Bugün

Vettel: ''Tahminde bulunması zor''
Formula 1 Formula 1

Vettel: ''Tahminde bulunması zor''

Hamilton, Zandvoort’ta yuhalanmayı bekliyor
Formula 1 Formula 1

Hamilton, Zandvoort’ta yuhalanmayı bekliyor

Bottas'ın tercihi, Albon'a F1 kapılarını yeniden açabilir
Formula 1 Formula 1

Bottas'ın tercihi, Albon'a F1 kapılarını yeniden açabilir

Red Bull ve Ferrari, Mercedes'in "illegal" hava emme odasını protesto etmeye mi hazırlanıyor?
Formula 1 Formula 1

Red Bull ve Ferrari, Mercedes'in "illegal" hava emme odasını protesto etmeye mi hazırlanıyor?

Verstappen: “Russell’ın Mercedes’e geçmesi, Hamilton için işleri zorlaştırır”
Formula 1 Formula 1

Verstappen: “Russell’ın Mercedes’e geçmesi, Hamilton için işleri zorlaştırır”

Vettel ve Alonso, yere basma gücü seviyesi ve geniş lastiklerin görüşü yağmurda kötüleştirdiğine inanıyor
Formula 1 Formula 1

Vettel ve Alonso, yere basma gücü seviyesi ve geniş lastiklerin görüşü yağmurda kötüleştirdiğine inanıyor

Rosberg: "Mercedes, Russell'ın gelişiyle 'daha hararetli' olabilir"
Formula 1 Formula 1

Rosberg: "Mercedes, Russell'ın gelişiyle 'daha hararetli' olabilir"

Pirelli, lastiklerinin Zandvoort pistindeki oval virajlarla başa çıkabileceğini düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Pirelli, lastiklerinin Zandvoort pistindeki oval virajlarla başa çıkabileceğini düşünüyor

Son Haberler

Vettel: ''Tahminde bulunması zor''
Formula 1 Formula 1

Vettel: ''Tahminde bulunması zor''

Tsunoda: "Takımda kalma şansım %50"
Formula 1 Formula 1

Tsunoda: "Takımda kalma şansım %50"

F1 pilotları, taraftarlardan daha az duman çıkarmalarını istiyorlar
Formula 1 Formula 1

F1 pilotları, taraftarlardan daha az duman çıkarmalarını istiyorlar

Pirelli, lastiklerinin Zandvoort pistindeki oval virajlarla başa çıkabileceğini düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Pirelli, lastiklerinin Zandvoort pistindeki oval virajlarla başa çıkabileceğini düşünüyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.