F1 pilotları, Suudi Arabistan GP'sinin geleceğinin tartışmaya açılmasını istiyor

Cuma akşamı pistin yakınlarındaki bir petrol rafinerisine gerçekleştirilen füze saldırısının ardından, tüm padok alarma geçmiş, takım patronları hızlıca yarışa devam kararı alsa da pilotların ikna edilmesi kolay olmamıştı. Pilotlar ikinci antrenman seansının ardından dört saat süren bir toplantı gerçekleştirmiş, toplantının uzun sürmesi "yarışın boykot edilebileceği" dedikodularına sebebiyet vermişti.

Sıralama turlarında ise Mick Schumacher büyük bir kaza yapmış, Alman pilot kazanın ardından hastaneye kaldırılmıştı. Her ne kadar Schumacher gece geç saatlerde hastaneden ayrılıp otele geri dönse de, Haas yaptığı açıklamada Schumacher'in Pazar günü tedbir amaçlı yarıştırılmayacağını belirtti.

Bu sezon görüşü arttırmak ve pisti genişletmek için yapılan tüm çalışmalara rağmen, yüksek hızda gerçekleşen bu kaza sonrası Cidde pistinin güvenliği bir kez daha tartışma konusu oldu.

Tüm bu olaylar, F1 CEO'su Stefano Domenicali'nin "gerekirse takvimi 30 yarışa kadar çıkarabileceklerini" söylemesinin birkaç gün sonrasında gerçekleşti.

Güncel Concorde Anlaşması, maksimum yarış sayısını 25 ile sınırlıyor,

Motorsport.com tarafından, yarış sayısının artması durumunda Suudi Arabistan'ın yerini koruyup koruyamayacağı sorulduğunda, Ferrari pilotu Carlos Sainz, bu konunun F1, FIA ve pilotların gündeminde olması gereken bir konu olduğunu söyledi.

Sainz, "Bence yarışın hemen ardından bu konuyu tartışmalıyız, çünkü son 24 saatte olanlar kesinlikle gelecek için bir referans noktası oluşturmakta." dedi.

