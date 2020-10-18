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Formula 1 / Son dakika

F1 pilotları, Spa'ya çakıl kaçış alanlarının dönüşünden memnun

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Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Formula 1 pilotları, Spa’nın birçok önemli virajda asfalt kaçış alanları yerine çakıl kaçış alanlarını getirmeyi planlamasını memnuniyetle karşıladılar.

Belçika GP pisti yönetimi geçtiğimiz hafta La Source, Raidillon, Blanchimont, Les Combes ve Stavelot virajlarında çakıl kaçış alanları koyacağını belirtti.

Değişiklikler, pistin motosiklet yarışları için FIM lisansı alabilmesi adına yapıldı ve Eau Rouge/Raidillon virajına yeni bir tribün yapımını da fonlayacak olan 80 milyon euro'luk renovasyonun bir parçası.

Asfalt kaçış alanları son birkaç yarış öncesi F1 pilot toplantılarında düzenli konuşulan konulardan biriydi, ve Belçika GP toplantısında McLaren takımından Carlos Sainz pistin bu yönde fazla ilerlediğini belirtmişti.

İspanyol pilot: “Bence Spa’da şu an eksik olan tek şey, virajların yanındaki çakıl ve çimen. Artık risk yönetimi eskisi kadar zor değil ve risk/ödül ilişkisi bu modern pistlerde yeterince iyi değil.”

Bu sene Mugello ve Nürburgring gibi pistlere ziyaretler gerçekleştiren Formula 1 pilotlarının çakıl kaçış alanı tercihleri daha da belirginleşti. Sainz geçtiğimiz hafta sonu Spa’daki değişiklikleri desteklediğini açıkça ifade etti.

Motorsport.com tarafından sorulduğunda Sainz: “Hoş geldin çakıl; çakıl, çimen ve diğer her şey için daha çok dua edeceğiz.”

“Çünkü bence pistleri eskisi gibi güzel ve çekici kılabilmek için yapmamız gereken tam olarak bu.”

“Umarım Spa’da başka değişiklikler oluyordur ve 80 milyon euroyu sadece çakıl kaçış alanlarına harcamıyorlardır. Ama tekrardan hoş geldin çakıl ve daha çok çakıl tuzağı ve çimen için dua etmeye devam edelim.”

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Williams takımından George Russell, pilotların pist üstünde yaptıkları hataların cezasını çekmeleri gerektiğini ifade etti.

Motorsport.com tarafından sorulunca Williams pilotu: “Yarışmak budur. O adrenalini hissetmek, limitte olmak, eğer hata yaparsan cezalandırılacağını bilmek. Ve ne yazık ki güvenlik önlemleri sebebiyle bu elementi sağlayamayan çok pist var.”

“Yani çakıl belirli sebeplerle kaldırıldı ve farklı sebeplerle geri geldi. Ve bence bir pilotun gözünün - tüm güvenlik sebeplerini bilmemekle birlikte – çakıl kaçış alanları barındıran daha saf yarış pistleri görmek güzel olurdu.”

FIA yarış direktörü Michael Masi, çakıl kaçış alanlarının konulacağı virajın doğasına uyduğu sürece bunların konulmasından memnun olduğunu ifade etti.

Motorsport.com tarafından sorulduğunda Masi: “Daha önce de söyledim, virajdan viraja ve pistten piste değişmekle beraber belirli bir yerde uygun oluyorsa kesinlikle konulmalı.”

“Eğer uymuyorsa nasıl işlediğini anlamak için FIM ile birlikte çalışan FIA’nın tüm resme bakması gerekir. Bu konuda birkaç girdimiz var.”

“Bu duruma pistten piste, virajdan viraja değişecek şekilde bakmaya devam edeceğiz ve böylelikle en iyi kararı vereceğiz.”

 
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Seri Formula 1
Editör Adam Cooper

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