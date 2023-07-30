F1 pilotları, Spa'daki görüş sorunlarından şikayetçi

Tüm hafta sonunu etkisi altına alan yağmur, özellikle Cumartesi günü seansların bir hayli ertelenmesine sebep oldu diyebiliriz.

Sprint shootout seansı yaklaşık 30 dakika ertelenirken, sprint yarışı da 35 dakika geç başladı ve ilk beş tur Güvenlik Aracı arkasında geçti.

FIA özellikle Spa-Francorchamps'ta sıkı önlemler alıyor diyebiliriz, nitekim 1.5 ay kadar önce FRECA sürücüsü Dilano Van't Hoff yağmurlu bir yarışta hayatını kaybetmişti.

Ancak pistle ilgili sorun yağmur veya kızaklama değil, bir kez daha spreyin sebep olduğu görüş sorunları, pilotlar da bu durumdan şikayetçi.

AlphaTauri pilotu Daniel Ricciardo, "Düzlükte dördüncü vitesteydim, tam gaz bile gitmiyordum ve önümdeki George Russell'ın aracını göremiyordum."

"Sonuç olarak, yarışı tamamladığımız için mutluyum. Herkesin güvende olduğunu düşünüyorum ancak görüş... tam anlamıyla rezalet."

"Açıkçası, görüş son birkaç yıldır zaten kötüydü. Ama beş veya on yıl önce de bu koşullarda yarışıyorduk. Yarışmak istiyoruz çünkü ıslak zeminde mücadele etmek eğlenceli.

"Ama dürüst olmak gerekirse, kameralar durumu tam anlamıyla aktaramıyor. Dördüncü vitesin üstüne çıktığınız anda risk altındasınız." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Yer etkisi çağında spreyin daha da arttığını belirten Nico Hulkenberg, "Yeni araçların durumu kötüleştirdiğini söyleyebilirim. Görüş hiç bu kadar kötü olmamıştı."

"Yağmur altında sadece tahmin yapabiliyor, yanıp sönen ışıkları görmeye çalışıyorsunuz. Ama bir noktadan sonra sprey o kadar yoğunlaşıyor ki hiçbir şey göremiyorsunuz. İdeal değil." dedi.

Esteban Ocon, "Görüş oldukça kötüydü, ancak FIA'nın suyu mümkün olduğunca tahliye edebilmek için zaman ayırmasından dolayı mutluyum."

"Yarış yeniden başladığında koşullar daha iyiydi, ancak sprey halen epey fazlaydı."

"Günün sonunda suyu tahliye etme ve hareketli start kararı doğruydu, dolayısıyla FIA'nın iyi bir iş çıkarttığını düşünüyorum." dedi.

Son olarak GPDA direktörü George Russell, "FIA bu koşullar altında elinden geleni yaptı."

"Çok zorlu, inanılmaz tehlikeli koşullar var. Düzlükte saatte 300 km hızla gidiyorsunuz ve 50 metre önünüzü göremiyorsunuz."

"Bu pistte görüş çok kötü. Nemden mi yoksa ağaçlardan mı bilmiyorum ama sprey dağılmıyor gibi görünüyor ve sanki bir bulutun içine doğru sürüyorsunuz."

"Güvenlik Aracı altında attığımız dört turun bize pek bir şey kazandırmadığını hissettim. Belki de gelecek için çözüm, yarış hızında birkaç tur atmamıza izin vermeleri, sonrasında Güvenlik Aracı'nın yeniden piste girmesi ve konvoyun bir araya gelmesi olabilir."

"İki tur yarıştıktan sonra koşullar çok daha iyiydi." dedi.