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Formula 1 / Britanya GP / Son dakika

F1 pilotları: "Sosyal gruplara rağmen COVID'in yayılma riski % 0 değil"

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F1 pilotları: "Sosyal gruplara rağmen COVID'in yayılma riski % 0 değil"
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Çeviren: Abdullah Çelik
3 Ağu 2020 15:08

Formula 1 padoğundan önemli isimler, FIA ve FOM'un aldığı tüm önlemlere rağmen pilotların virüse yakalanmama riskinin olmadığını düşünüyorlar.

Britanya GP hafta sonu öncesinde Racing Point pilotu Sergio Perez'in testinin pozitif çıkması, virüsün yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Bazıları, pilotların yarışlar arasında daha izole günler geçirmesi gerektiği belirtti.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, yarışlar arasında sporun patronlarının yapabilecekleri pek bir şeyin olmadığını, pilotları kısıtlamanın imkansız olacağını söyledi.

C4'e konuşan Vettel, "Daha fazla kısıtlayamazlar. Birilerini bir yere koyup orada kilitleyemezsiniz. Öncelikle Sergio'nun bu arada ne yaptığını bilmiyorum ve umarım o iyidir."

"Ancak biliyorsunuz, bu ciddi bir olay. Yapabileceğimiz tek şey sorumlu olmak, ellerimizi temiz tutmak ve araya mesafe koymak. Bunu yapamıyorsanız, bu maskeyi takmak ve hassas olmak. Sonrasında ne olduğunu göreceğiz." dedi.

 

Macaristan GP'nin ardından Yunanistan'da tatil yapan Romain Grosjean, pist dışında pilotların virüs kapma riskinin olduğunu kabul ediyor.

Grosjean, "Evde 3 çocuğum var, bu yüzden elimden gelen birçok konuda çok dikkatli olmaya çalışıyorum. Açıkçası COVID'e yakalanma konusunda güvenli bir durumda değilim. Çocuklarım dışarı çıkıyorlar."

"5 ve 7 yaşlarındaki iki çocuğuma maske takmalarını söylemem çok zor bir şey. Onlar bana bulaştırabilirler."

"Açıkçası mümkün olduğu kadar ailece kalmaya çalışıyoruz ancak yine de onları oynamaktan alıkoyamam. Bu açıdan elimden geleni yapıyorum. Ancak bugünlerde virüs riski % 0 değil." dedi.

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, takım içerisindeki herkes ve pilotların temas kurmasını engellemek için her şeyi düşündüklerini söyledi.

Wolff, "Pilotlar ve takım, onları mümkün olduğu kadar iyi korumak için önlemler konusunda karar aldı."

"Pist üstünde onların çok fazla insanlar görüşmesini engellemeye çalışıyoruz. Genellikle Teams ya da Zoom gibi toplantılara katılıyorlar. Pist dışında, kalabalıklardan, restoranlardan, barlardan ya da çocukların doğum günü partileri gibi etkinliklerden uzak durmaları için sağ duyuları devreye giriyor." dedi.

Yardımcı editörler: Oleg Karpov ve Luke Smith

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Britanya GP
Pilotlar Romain Grosjean Şimdi al , Sebastian Vettel Şimdi al
Editör Jonathan Noble

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