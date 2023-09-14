Prime'a abone ol
Önceki / Red Bull'un F1 yaklaşımını simgeleyen küçük şasi detayı Sonraki / Perez: "Marko'nun özrünü kabul ettim"
Formula 1 / Singapur GP Haberler

F1 pilotları Singapur'da dördüncü bir DRS bölgesi istiyor

Formula 1 pilotları, pist düzenindeki değişikliklerin geçişi artırmayacağı endişesiyle piste dördüncü bir DRS bölgesi eklenmesini istiyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Esteban Ocon, Alpine F1 Team

Marina Bay pistinin karakteristik 90 derecelik 16-19. virajlarının yerini kıvrımlı bir arka düzlük aldı.

Bunun ardından pilotlar daha yavaş hızdaki 16-17 virajlarına geçişte yardımcı olması için dördüncü bir DRS bölgesi bekliyorlardı. Ancak, FIA üç bölgeye bağlı kaldı.

Autosport, fazladan bir DRS bölgesi gibi değişikliklerin takımlara önceden sunulduğunu ancak yalnızca yeterli geri bildirim almaları halinde kabul edileceğini belirtti.

Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas, konunun Cuma günü pilot brifinginde gündeme geleceğini söyledi.

Pist değişiklikleri hakkında Bottas, şunları söyledi: "Daha iyi olacak ama kolayca geçiş yapabileceğimiz bir yarış olacak mı? Sanmıyorum."

"Geçiş yine zor olacak. Çoğu pilot yeni arka düzlük için başka bir DRS bölgesi olmasını bekliyordu. Bunun bir tartışma konusu olacağından eminim."

İlginizi Çekebilir:

Esteban Ocon, pist taramalarının yüzeydeki tümsekleri ve virajın şiddetini yanlış göstermiş olabileceğini, bu nedenle bir son dakika denemesinin yapılabileceğini öne sürdü.

Ocon, "Şu anda hepimiz başka bir DRS bölgesinin denenmesini istiyoruz."

"FIA o küçük sol viraj için güvenlik konusunda endişeli. Ancak ben ve diğer pilotlar bunun bir sorun olmayacağını düşünüyoruz."

"Şu anda bunu en azından ilk antrenman seansında deneyebilmek, nasıl hissettirdiğini görmek ve sorun olmazsa tutmak için zorluyoruz."

"Simülatörde, sol virajda büyük bir tümsek vardı, ama gerçekte böyle bir şey olduğunu sanmıyorum."

"Sanırım bu, bariyerlerin orada olması ve o bölümün hızlı olması nedeniyle taramadan kaynaklanan bir sorun."

Updated Marina Bay Street Circuit Map

Updated Marina Bay Street Circuit Map

Fotoğraf: Uncredited

"Ancak gerçekten güvenli olmasını istesek bile, DRS bölgesi 15. virajdan sonra konabilir."

"Beşinci viteste olacağız, yani sürtünme etkisi bu virajdan sonra geliyor, bu yüzden buraya konabilir." dedi.

Ancak bariz güvenlik endişeleri nedeniyle, FIA'nın pilotların DRS bölgesini ilk antrenman seansında test etme fikrine yeşil ışık yakması son derece düşük bir ihtimal.

paylaşım
yorumlar

Red Bull'un F1 yaklaşımını simgeleyen küçük şasi detayı

Perez: "Marko'nun özrünü kabul ettim"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Norris: "Harika bir tur atarsak Ferrari'ye yaklaşabiliriz"

Norris: "Harika bir tur atarsak Ferrari'ye yaklaşabiliriz"

Formula 1
Singapur GP

Norris: "Harika bir tur atarsak Ferrari'ye yaklaşabiliriz" Norris: "Harika bir tur atarsak Ferrari'ye yaklaşabiliriz"

Andretti, F1'e giriş onayına gittikçe yaklaşıyor

Andretti, F1'e giriş onayına gittikçe yaklaşıyor

Formula 1

Andretti, F1'e giriş onayına gittikçe yaklaşıyor Andretti, F1'e giriş onayına gittikçe yaklaşıyor

Leclerc: "Performansımıza şaşırdık"

Leclerc: "Performansımıza şaşırdık"

Formula 1
Singapur GP

Leclerc: "Performansımıza şaşırdık" Leclerc: "Performansımıza şaşırdık"

Son Haberler

"Sauber, Hulkenberg'i istedi, Haas vermedi"

"Sauber, Hulkenberg'i istedi, Haas vermedi"

F1 Formula 1
Singapur GP

"Sauber, Hulkenberg'i istedi, Haas vermedi" "Sauber, Hulkenberg'i istedi, Haas vermedi"

Singapur'da yoğun yağış var

Singapur'da yoğun yağış var

F1 Formula 1
Singapur GP

Singapur'da yoğun yağış var Singapur'da yoğun yağış var

Leclerc: "Diğer takımlar gerçek potansiyelini cumartesi günü gösterecek"

Leclerc: "Diğer takımlar gerçek potansiyelini cumartesi günü gösterecek"

F1 Formula 1
Singapur GP

Leclerc: "Diğer takımlar gerçek potansiyelini cumartesi günü gösterecek" Leclerc: "Diğer takımlar gerçek potansiyelini cumartesi günü gösterecek"

Alpine pilotları henüz araçtan memnun değil

Alpine pilotları henüz araçtan memnun değil

F1 Formula 1
Singapur GP

Alpine pilotları henüz araçtan memnun değil Alpine pilotları henüz araçtan memnun değil

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol