F1 pilotları Singapur'da dördüncü bir DRS bölgesi istiyor
Formula 1 pilotları, pist düzenindeki değişikliklerin geçişi artırmayacağı endişesiyle piste dördüncü bir DRS bölgesi eklenmesini istiyor.
Marina Bay pistinin karakteristik 90 derecelik 16-19. virajlarının yerini kıvrımlı bir arka düzlük aldı.
Bunun ardından pilotlar daha yavaş hızdaki 16-17 virajlarına geçişte yardımcı olması için dördüncü bir DRS bölgesi bekliyorlardı. Ancak, FIA üç bölgeye bağlı kaldı.
Autosport, fazladan bir DRS bölgesi gibi değişikliklerin takımlara önceden sunulduğunu ancak yalnızca yeterli geri bildirim almaları halinde kabul edileceğini belirtti.
Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas, konunun Cuma günü pilot brifinginde gündeme geleceğini söyledi.
Pist değişiklikleri hakkında Bottas, şunları söyledi: "Daha iyi olacak ama kolayca geçiş yapabileceğimiz bir yarış olacak mı? Sanmıyorum."
"Geçiş yine zor olacak. Çoğu pilot yeni arka düzlük için başka bir DRS bölgesi olmasını bekliyordu. Bunun bir tartışma konusu olacağından eminim."
Esteban Ocon, pist taramalarının yüzeydeki tümsekleri ve virajın şiddetini yanlış göstermiş olabileceğini, bu nedenle bir son dakika denemesinin yapılabileceğini öne sürdü.
Ocon, "Şu anda hepimiz başka bir DRS bölgesinin denenmesini istiyoruz."
"FIA o küçük sol viraj için güvenlik konusunda endişeli. Ancak ben ve diğer pilotlar bunun bir sorun olmayacağını düşünüyoruz."
"Şu anda bunu en azından ilk antrenman seansında deneyebilmek, nasıl hissettirdiğini görmek ve sorun olmazsa tutmak için zorluyoruz."
"Simülatörde, sol virajda büyük bir tümsek vardı, ama gerçekte böyle bir şey olduğunu sanmıyorum."
"Sanırım bu, bariyerlerin orada olması ve o bölümün hızlı olması nedeniyle taramadan kaynaklanan bir sorun."
Updated Marina Bay Street Circuit Map
Fotoğraf: Uncredited
"Ancak gerçekten güvenli olmasını istesek bile, DRS bölgesi 15. virajdan sonra konabilir."
"Beşinci viteste olacağız, yani sürtünme etkisi bu virajdan sonra geliyor, bu yüzden buraya konabilir." dedi.
Ancak bariz güvenlik endişeleri nedeniyle, FIA'nın pilotların DRS bölgesini ilk antrenman seansında test etme fikrine yeşil ışık yakması son derece düşük bir ihtimal.
Son Haberler
"Sauber, Hulkenberg'i istedi, Haas vermedi"
"Sauber, Hulkenberg'i istedi, Haas vermedi" "Sauber, Hulkenberg'i istedi, Haas vermedi"
Singapur'da yoğun yağış var
Singapur'da yoğun yağış var Singapur'da yoğun yağış var
Leclerc: "Diğer takımlar gerçek potansiyelini cumartesi günü gösterecek"
Leclerc: "Diğer takımlar gerçek potansiyelini cumartesi günü gösterecek" Leclerc: "Diğer takımlar gerçek potansiyelini cumartesi günü gösterecek"
Alpine pilotları henüz araçtan memnun değil
Alpine pilotları henüz araçtan memnun değil Alpine pilotları henüz araçtan memnun değil
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar