F1 pilotları Singapur'da dördüncü bir DRS bölgesi istiyor

Marina Bay pistinin karakteristik 90 derecelik 16-19. virajlarının yerini kıvrımlı bir arka düzlük aldı.

Bunun ardından pilotlar daha yavaş hızdaki 16-17 virajlarına geçişte yardımcı olması için dördüncü bir DRS bölgesi bekliyorlardı. Ancak, FIA üç bölgeye bağlı kaldı.

Autosport, fazladan bir DRS bölgesi gibi değişikliklerin takımlara önceden sunulduğunu ancak yalnızca yeterli geri bildirim almaları halinde kabul edileceğini belirtti.

Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas, konunun Cuma günü pilot brifinginde gündeme geleceğini söyledi.

Pist değişiklikleri hakkında Bottas, şunları söyledi: "Daha iyi olacak ama kolayca geçiş yapabileceğimiz bir yarış olacak mı? Sanmıyorum."

"Geçiş yine zor olacak. Çoğu pilot yeni arka düzlük için başka bir DRS bölgesi olmasını bekliyordu. Bunun bir tartışma konusu olacağından eminim."

Esteban Ocon, pist taramalarının yüzeydeki tümsekleri ve virajın şiddetini yanlış göstermiş olabileceğini, bu nedenle bir son dakika denemesinin yapılabileceğini öne sürdü.

Ocon, "Şu anda hepimiz başka bir DRS bölgesinin denenmesini istiyoruz."

"FIA o küçük sol viraj için güvenlik konusunda endişeli. Ancak ben ve diğer pilotlar bunun bir sorun olmayacağını düşünüyoruz."

"Şu anda bunu en azından ilk antrenman seansında deneyebilmek, nasıl hissettirdiğini görmek ve sorun olmazsa tutmak için zorluyoruz."

"Simülatörde, sol virajda büyük bir tümsek vardı, ama gerçekte böyle bir şey olduğunu sanmıyorum."

"Sanırım bu, bariyerlerin orada olması ve o bölümün hızlı olması nedeniyle taramadan kaynaklanan bir sorun."

Updated Marina Bay Street Circuit Map Fotoğraf: Uncredited

"Ancak gerçekten güvenli olmasını istesek bile, DRS bölgesi 15. virajdan sonra konabilir."

"Beşinci viteste olacağız, yani sürtünme etkisi bu virajdan sonra geliyor, bu yüzden buraya konabilir." dedi.

Ancak bariz güvenlik endişeleri nedeniyle, FIA'nın pilotların DRS bölgesini ilk antrenman seansında test etme fikrine yeşil ışık yakması son derece düşük bir ihtimal.