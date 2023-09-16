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F1 pilotları, Singapur pist değişikliğinin "kalıcı" olmasını istiyor

Formula 1 pilotları Singapur GP pistinde yapılan değişiklikleri övdü ve FIA'dan değişikliklerin kalıcı olmasını talep etti.

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Lando Norris, McLaren MCL60

Pist bu yıl sergiler ve diğer önemli etkinlikler için kullanılan alandaki  yerel çalışmalar nedeniyle yeniden uyarlandı ve dört dar virajın yerini daha uzun bir düzlük aldı.

Bu düzen önümüzdeki yıllarda kullanılmaya devam edecek fakat inşaat çalışmalarının tamamlanması planlanan 2027'de eski düzene dönülecek.

Fakat Cuma günkü FIA sürücü brifinginde tüm katılımcılar mevcut pist değişikliğine destek verdiler.

Sürücüler, kararın her ne kadar FIA'dan ziyade Singapur yetkililerine ait olduğu açık olsa da, yeni düzenin kalıcı olması gerektiği konusunda hemfikirler.

Fernando Alonso, "Eğlenceliydi."

"Durumun geçmişe kıyasla daha iyi olduğunu düşünüyorum."

"Yeniden daha hızlı ve ritim yakalamak daha kolay. Yani değişikliği beğendim." dedi.

Valtteri Bottas ise şunları ekledi: "Bu düzeni tercih ederim"

"Bence en azından yarışta biraz daha fazla fırsat yaratacak. Ayrıca pisti biraz daha hızlı hale getirecek."

Yeni düzenini korumanın en büyük zorluğu, orijinal pistteki kalıcı tribünün atlanması ve bu yılki yarış için toplam seyirci kapasitesini 25.000 (%17) azaltması.

Ticari nedenlerden ötürü organizatörler yeniden inşa edilen tribünü eski haline getirmek ve kapasiteyi bir kez daha arttırmak istiyorlar.

George Russell, Mercedes F1 W14

George Russell, Mercedes F1 W14

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Pistin 2023 versiyonunun uzun vadede kullanılmasının mümkün olmayacağı anlaşılsa, da yarış organizatörü Colin Sin, muhtemelen revize edilmiş daha hızlı viraj dizisi ile durumu tersine çevirebileceklerini söyledi.

Sin, Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Hükümetin inşa sürecinin ne kadar süreceğini bilmiyoruz."

"İnşa etmek üç yıldan fazla sürebilir; eski düzene geçiş muhtemelen 2028'de olacak gibi görünüyor. Henüz bilmiyoruz."

"Bunu yaptıklarında, daha iyi bir pist için gerekli düzenlemeleri yapacaklar."

"Planlar henüz elimizde yok." dedi.

Önümüzdeki yıllarda pistin ana tribününün olmamasıyla ilgili Sin,"25,000 kişi, cepte bir delik açılması gibi." dedi.

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