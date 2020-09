F1 pilotları, Rusya'da sıralamalarda yavaşlama ve pist limitleri konusunda uyarıldı

Antrenmanlarda ve sıralamalarda pilotların yavaşlayarak hız koridoru kazanma çalışmalarının olduğu birkaç yarışın ardından bu hafta sonu Soçi pistinde yarış olacak.

Özellikle Monza'da, önde yer alarak diğerlerine hava koridoru avantajı sağlamak istemeyen, tam tersi önünde başka pilotların olmasını isteyen pilotlar, sıralamaların birinci seansının sonunda arka arkaya geldiler ve tur zamanlarını iyileştiremediler.

Soçi pistinde son viraj ile 2. viraj arasındaki uzun düzlük nedeniyle hava koridoru yine önemli olacak.

Bu yüzden Masi, pilotları antrenman ve sıralamalarda nerelerde yavaşlayabilecekleri konusunda uyardı.

Masi, yarış öncesi genel notlarında pilotları, 12 ve 13. virajlar arasında yer alan ikinci DRS noktasında pilotların çok yavaş olmamaları gerektiği konusunda uyardı.

Masi, "Temiz bir tur için önündekiyle fark açmak isteyen pilotlar, bunu 12 ile 13. virajlar arasında yapmamalı."

"Bunu yapan pilotlar, 27.4 maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle hakemlere iletilecek." dedi.

Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19, leads Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-19, Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C38, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19, and the remainder of the field at the start

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images