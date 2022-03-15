F1 pilotları, Rusya GP'nin yerini hangi yarışın almasını istiyor?

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Rusya, geçen ay Ukrayna'ya saldırmasının ardından 2022 Formula 1 takviminden çıkarıldı. Rusya, önümüzdeki yıllarda da Formula 1'e ev sahipliği yapamayacak.

Rusya'nın takvimden çıkarılmasıyla 2022 takviminde, Eylül ayı için bir boşluk oluştu. Şimdi Formula 1, 23 yarışlık takvimi korumak istediği için bu yeri doldurması için bir dizi ülke ile görüşüyor.

Bu ülkeler arasında Katar, Bahreyn (2. yarış), Malezya, Portekiz, İspanya (Jerez) ve Çin var.

Bahreyn testlerinde sürücülere, hangi yarışı takvimde görmek istedikleri soruldu.

Valtteri Bottas, soruyu yanıtlayan ilk isimdi ve şöyle dedi: "Finlandiya'da MotoGP için yapılmış bir pist var. Sanırım MotoGP ile beş yıllık anlaşma imzaladılar ve F1 yarışı için de gayet iyi tesisler hazırlıyorlar. Bu yüzden Finlandiya GP'yi destekliyorum."

Esteban Ocon ise şaşırtıcı şekilde Amerika'yı işaret etti ve şöyle dedi: "Muhtemelen Amerika'da bir başka cadde pisti isterdim. Orada daha fazla yarışmayı isterim çünkü Amerika'yı pek keşfedemedim. İyi bir şehirde, mesela New York'ta bir iş yapılabilirse güzel olurdu."

Ardından Mick Schumacher, "Açıkçası Formula 1'in Almanya ile özdeşleştiğini düşünüyorum. Bu yüzden takvimde bir Almanya yarışının olması güzel olurdu. Tercihen Nürburgring!" dedi.

Nick Heidfeld, BMW Sauber F1 Team,, Nordschleife Circuit BMW Sauber F1 Fotoğraf: BMW AG

Sebastian Vettel, "Nordschleife. Sonsuza kadar buralarda olmayacağım. Belki de Nürburgring Nordschleife'a gitmek için son şansım budur." diyerek efsanevi pisti işaret etti

Charles Leclerc, sıra dışı bir tercihle Macau dedi ve şunları ekledi: "Benim için aslında iki yer var ama bunlardan birisi gerçekçi değil: Macau. Orada Formula1 araçlarıyla yarışmayı isterdim. Fakat bu araçlar çok büyükler, bu yüzden orada yarışmak çok zor olurdu. Ayrıca hiç Afrika'ya gitmedim, orayı keşfetmek isterim. Bu yüzden belki de Afrika'da bir pist harika olurdu."

Lewis Hamilton, Afrika'da bulunan Kyalami pistini tercih etti. Bu tercih Haas pilotu Kevin Magnussen tarafından da desteklendi. Danimarkalı sürücü ayrıca Watkins Glen pistini de işaret etti.

Pierre Gasly, başlangıçta tüm favori pistlerinin takvimde olduğunu ve bu yüzden herhangi bir tercihi olmadığını söyledi. Sonrasında ısrar üzerine cevap verdi ve "Laguna Seca" dedi.

Lance Stroll ise, "Türkiye'yi seviyorum, pisti seviyorum. Bence orası eğlenceli. Oraya geri dönmek güzel olurdu." diyerek İstanbul Park'ı istedi.

Fakat takvime girmeye en yakın aday Katar görünüyor.

Kyalami pist genel görünüm Fotoğraf: Kyalami circuit