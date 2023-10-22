F1 pilotları, pist limitlerinin kalıcı olarak düzeltilmesi çağrısı yaptı

Austin'deki 1. antrenman seansında sürücülerin dört tekerlekle birden pistin kenarını belirleyen boyalı çizgilerin dışına çıkması nedeniyle yetmiş altı tur silindi.

Bu durum, sıralama turlarında silinen turlar ve GP'de kesilen cezalar nedeniyle Katar hafta sonunda olduğu gibi, pist sınırlarının üst üste ikinci yarışta da önemli bir tartışma konusu olacağına dair endişelere yol açtı.

ABD'de Cuma gecesi yapılan sürücüler brifingi sırasında pilotlardan gelen baskılar üzerine FIA, 9, 12 ve 19 numaralı virajlardaki çizgileri "ekstra marj" sağlamak için önemli ölçüde genişletti.

19 turluk sprint yarışında 17 tur silindi. Bu durum, sürücülerin hızlı müdahaleyi övmesine neden oldu ancak pilotlar, daha uzun vadeli bir çözüm getirilmesi gerektiği konusunda ısrarcı oldular.

Motorsport.com'a konuşan Valtteri Bottas, "İşleri biraz daha kolaylaştırıyor. Çizgi üzerinde biraz daha esneklik var."

"Ancak yine de sorun şu ki, geniş giderseniz avantaj elde edeceğiniz birden fazla virajın olduğu ve herkesin sınırı zorladığı bir pist. Dolayısıyla, ister çakıl alan, ister sosis bordür olsun, sert bir sınır olması gerekiyor. Bu pistle ilgili bir sorun." dedi.

Fotoğraf: Mark Sutton Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

İyileştirilmiş beyaz çizgiler, sorunu geçici olarak ortadan kaldırmak için pragmatik bir hızlı çözüm olarak görülse de, sürücülerin daha disiplinli olması gerekirken, önceki katı ve hızlı kuralın müzakere edilebileceği eleştirisine izin veriyor.

Bottas, "Bu büyük bir tartışma konusuydu ve sürücüler toplantısında masaya yatırıldı."

"FIA şimdilik her yerde geçerli olan beyaz çizgi kuralından yana. [Yeni çizgi] hâlâ beyaz çizgi."

"Nihayetinde sert bir sınır olması gerekiyor - örneğin Avusturya'da [2023 GP'si sırasında 1200 olası pist sınırı ihlali tespit edildikten sonra] çakıl alan eklediler. Sadece bu sorunu çözüyor." dedi.

Alpine pilotu Pierre Gasly, "Uzun vadede bir çözüm bulmalıyız çünkü hiçbir zaman bu kadar harika olmamıştı. Ama hepimiz bunun üzerinde çalışıyoruz, gelecek yıl için geliştirmeye çalışıyoruz."

"Bugün için yeniden ayarlama yapmak iyi oldu çünkü pisti daha dar yapmak yerine daha geniş yaptılar, böylece daha fazla hız yapabiliyorsunuz ve biraz daha özgürsünüz. Bu, sürüşü daha güzel hissettiriyor." dedi.

Ancak Red Bull'dan Sergio Perez, sürücülerin yeni pist sınırlarını da aşarak şampiyonada tutarlılıktan yoksun kalmaya devam ettiklerini ve cezasız kaldıklarını düşünüyor.

Perez, "Yine de sürücülerin cezalandırılması gereken ve cezalandırılmadıkları birkaç durum gördüm."

"Hâlâ bir tutarlılık yakalayabilmiş değiliz... Ne söylersem söyleyeyim bir şey değişmeyecek." dedi.