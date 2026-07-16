F1 pilotları neden Spa’nın 'hüzünlü' geçeceğinden endişe ediyor?

Yaklaşık 7 kilometrelik uzunluğuyla takvimin en uzun pisti olan Spa, aynı zamanda bataryayı adeta sömüren motor gücüne dayalı birinci ve üçüncü sektörleriyle takımları zorluyor. Bu durum, Les Combes’dan başlayıp Stavelot’ya kadar uzanan ikinci sektörde pilotların neredeyse hiç elektrik gücü kullanamayacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla bu virajlı bölümde, pilotlar istese bile 350 kW’lık maksimum elektrik desteğine erişemeyecek.

Aston Martin pilotu Fernando Alonso, bu durumu şu sözlerle özetlemişti: "Eğer en doğru güç dağılımını yapmak için enerjinizi o iki büyük düzlükte harcarsanız, geriye kalan bir dakikalık ikinci sektörde elinizde hiç elektrik desteği kalmaz.”

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

“Hiçbir destek olmadığındaysa geçen yıla kıyasla belirgin şekilde daha az güce sahip oluyoruz. Hatta gücü tamamen kestiğimiz bu senaryoda, bir Formula 2 aracından bile daha yavaş kalıyoruz."

Daha önce pisti çok sevdiğini belirten Max Verstappen, "Spa'yı seviyorum ama sadece enerji yönetimi yüzünden burası yine acı verici olacak" uyarısında bulunurken; Oscar Piastri ise daha karamsar bir tahminle "Spa ve Monza hüzünlü geçecek" ifadesini kullanmıştı.

Elektrik desteğinin tamamen kesilmesiyle ilgili en büyük endişe, pistin en ünlü bölümlerinden biri olan çift sol yönlü 10. ve 11. virajları kapsayan Pouhon bölgesi için yaşanıyor. Çünkü bu hızlı viraj, artık bataryayı şarj etmek için bir frenleme alanına dönüşmüş durumda.

Eğer Spa'da son yıllarda olduğu gibi düşük yere basma kuvveti ayarları tercih edilirse, Pouhon'daki bu yavaşlama etkisi daha az hissedilebilir. Ancak bu yıl devreye giren aktif aerodinamik paketinin, düzlüklerde hava sürtünmesini azaltırken virajlarda daha fazla yere basma kuvveti taşıyabilmeye izin vermesi dengeleri değiştirebilir.

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Asıl temel sorun, her zaman olduğu gibi tur boyunca harcanacak yeterli enerjinin bulunmaması. Tamamen şarj edilmiş bir batarya, 350 kW’lık maksimum güçte kullanıldığında 11,5 saniyede tamamen tükeniyor. Spa gibi uzun ve güce dayalı bir pistte bu gücü tüm tura yaymaksa imkânsız. Sezon başında bilinen bu sorunu hafifletmek adına hafta sonu öncesinde iki kritik önlem alındı.

İlk önlem kapsamında normalde tur başına planlanan 8 MJ'lük şarj limiti, takımlardan gelen geri bildirimler doğrultusunda 7 MJ’e düşürüldü. Turun yaklaşık %12'sinin frende geçtiği düşünülürse, bu hamle pilotların gaz keserek şarj etme süresini yaklaşık iki saniyeye kadar azaltacak. Bu karar yarış için verimli olsa da da sıralama turlarındaki pole derecelerinin 2025'e göre 4 saniye kadar yavaşlaması öngörülüyor.

Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Erik Junius

İkinci önlem olaraksa pist boyunca aktif aero kullanılabilecek 5 düzlük bölgesi belirlendi. Bunlar; start-finish düzlüğü, La Source - Eau Rouge arası, Kemmel Düzlüğü ve ünlü Blanchimont virajını çevreleyen Stavelot - Bus Stop arasındaki iki bölge. Sezon başında Stavelot çıkışında aktif aero kullanılamayacağı konuşuluyordu, eğer bu gerçekleşseydi turun son bölümü pilotlar için çok daha sancılı geçebilirdi.

Kısa vadede alınan bu önlemler Spa hafta sonundaki sorunları hafifletse de, uzun vadede FIA elektrik gücü ile geleneksel motor gücü arasındaki dengeyi değiştirmek için iki aşamalı bir plan hazırladı. 2031 yılında yeni nesil motorlarla birlikte atmosferik V8 ünitelere olası geçiş, Formula 1'in bu güç ünitesi sınırlamalarından tamamen kurtulması için ihtiyaç duyduğu çözümü sağlayabilir.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Sonuç olarak Spa-Francorchamps, takımların ve pilotların en kötü senaryolarındaki kadar kabus dolu geçmeyecek olsa da, hafta sonu performansını tamamen "enerji yönetimi" stratejilerinin belirleyeceği kesin.