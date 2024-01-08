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F1 pilotları ne kadar kazanıyor?

Planetf1'e göre gridin en çok kazanan ismi 70 milyon dolarla Max Verstappen oldu; onu 55 milyon dolarla Lewis Hamilton takip ediyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
The drivers on the grid with the grid kids for the national anthem

Formula 1 sürücü maaşları genellikle temel maaş ve performansa bağlı bonuslar olarak ikiye ayrılıyor. Sürücülerin aldığı bonuslar, o yıl aldıkları puan, podyum galibiyet hatta şampiyonluğa göre değişiyor.

Forbes'in haberine göre 2023'ün en çok kazananı Max Verstappen, yılı 70 milyon dolarlık bir ücretle kapattı ve yeni sezonda da bu miktarı kazanması bekleniyor.

Lewis Hamilton 55 milyon dolarla ikinci sırada yer alıyor fakat 2023'te bonus almadığını söylemek lazım. Fernando Alonso bonusların da etkisiyle 34 milyon dolarla üçüncü sırada.

Sergio Perez, bonuslarla 26 milyon dolar, Charles Leclerc 19 milyon dolar ve Lando Norris 15 milyon dolar kazanıyor.

Tablonun altına bakıldığında ise daha deneyimsiz ve genç isimler yer alıyor. Yuki Tsunoda ve Logan Sargeant'ın her ikisi de 1 milyon dolar kazanıyor. Fakat Tsunoda'nın Honda'dan ek ödeme aldığı söylenebilir.

İkiliyi Guanyu Zhou, Lance Stroll ve Nico Hulkenberg takip ediyor.

Daniel Ricciardo, Renault ve McLaren'de yılda 15 milyon dolar kazanarak Formula 1'in en çok kazananlarından biriydi fakat Red Bull bünyesine döndükten sonra bu ücret önemli oranda azaldı.

F1 sürücü maaşları:

  • Max Verstappen: Red Bull 70 milyon dolar
  • Lewis Hamilton: Mercedes - 55 milyon dolar
  • Fernando Alonso: Aston Martin - 34 milyon dolar
  • Sergio Perez: Red Bull - 26 milyon dolar
  • Charles Leclerc: Ferrari - 19 milyon dolar
  • Lando Norris: McLaren - 15 milyon dolar
  • Carlos Sainz: Ferrari -14 milyon dolar
  • Valtteri Bottas: Stake F1 Team - 10 Milyon dolar
  • George Russell: Mercedes - 8 milyon dolar
  • Pierre Gasly: Alpine - 8 milyon dolar
  • Oscar Piastri: McLaren - 8 milyon dolar
  • Esteban Ocon: Alpine - 6 milyon dolar
  • Kevin Magnussen: Haas - 5 milyon dolar
  • Alex Albon: Williams - 3 milyon dolar
  • Daniel Ricciardo:  AlphaTauri - 2,1 milyon dolar 
  • Nico Hulkenberg: Haas - 2 milyon dolar
  • Lance Stroll: Aston Martin - 2 milyon dolar
  • Zhou Guanyu: Stake F1 Team - 2 Milyon dolar
  • Yuki Tsunoda: AlphaTauri - 1 milyon dolar
  • Logan Sargeant: Williams - 1 milyon doları

*[Bu ücretler, bonuslar da dahil olmak 2023 ödemelerine dayanıyor]

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