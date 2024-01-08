F1 pilotları ne kadar kazanıyor?
Planetf1'e göre gridin en çok kazanan ismi 70 milyon dolarla Max Verstappen oldu; onu 55 milyon dolarla Lewis Hamilton takip ediyor.
Formula 1 sürücü maaşları genellikle temel maaş ve performansa bağlı bonuslar olarak ikiye ayrılıyor. Sürücülerin aldığı bonuslar, o yıl aldıkları puan, podyum galibiyet hatta şampiyonluğa göre değişiyor.
Forbes'in haberine göre 2023'ün en çok kazananı Max Verstappen, yılı 70 milyon dolarlık bir ücretle kapattı ve yeni sezonda da bu miktarı kazanması bekleniyor.
Lewis Hamilton 55 milyon dolarla ikinci sırada yer alıyor fakat 2023'te bonus almadığını söylemek lazım. Fernando Alonso bonusların da etkisiyle 34 milyon dolarla üçüncü sırada.
Sergio Perez, bonuslarla 26 milyon dolar, Charles Leclerc 19 milyon dolar ve Lando Norris 15 milyon dolar kazanıyor.
Tablonun altına bakıldığında ise daha deneyimsiz ve genç isimler yer alıyor. Yuki Tsunoda ve Logan Sargeant'ın her ikisi de 1 milyon dolar kazanıyor. Fakat Tsunoda'nın Honda'dan ek ödeme aldığı söylenebilir.
İkiliyi Guanyu Zhou, Lance Stroll ve Nico Hulkenberg takip ediyor.
Daniel Ricciardo, Renault ve McLaren'de yılda 15 milyon dolar kazanarak Formula 1'in en çok kazananlarından biriydi fakat Red Bull bünyesine döndükten sonra bu ücret önemli oranda azaldı.
F1 sürücü maaşları:
- Max Verstappen: Red Bull 70 milyon dolar
- Lewis Hamilton: Mercedes - 55 milyon dolar
- Fernando Alonso: Aston Martin - 34 milyon dolar
- Sergio Perez: Red Bull - 26 milyon dolar
- Charles Leclerc: Ferrari - 19 milyon dolar
- Lando Norris: McLaren - 15 milyon dolar
- Carlos Sainz: Ferrari -14 milyon dolar
- Valtteri Bottas: Stake F1 Team - 10 Milyon dolar
- George Russell: Mercedes - 8 milyon dolar
- Pierre Gasly: Alpine - 8 milyon dolar
- Oscar Piastri: McLaren - 8 milyon dolar
- Esteban Ocon: Alpine - 6 milyon dolar
- Kevin Magnussen: Haas - 5 milyon dolar
- Alex Albon: Williams - 3 milyon dolar
- Daniel Ricciardo: AlphaTauri - 2,1 milyon dolar
- Nico Hulkenberg: Haas - 2 milyon dolar
- Lance Stroll: Aston Martin - 2 milyon dolar
- Zhou Guanyu: Stake F1 Team - 2 Milyon dolar
- Yuki Tsunoda: AlphaTauri - 1 milyon dolar
- Logan Sargeant: Williams - 1 milyon doları
*[Bu ücretler, bonuslar da dahil olmak 2023 ödemelerine dayanıyor]
Son Haberler
Red Bull, dikkatini şimdiden 2025 aracına yöneltmiş durumda
Red Bull, dikkatini şimdiden 2025 aracına yöneltmiş durumda Red Bull, dikkatini şimdiden 2025 aracına yöneltmiş durumda
2023 F1 teknik: McLaren zayıf başlamasına rağmen güçlü bitirdi
2023 F1 teknik: McLaren zayıf başlamasına rağmen güçlü bitirdi 2023 F1 teknik: McLaren zayıf başlamasına rağmen güçlü bitirdi
Teknik sorumlu Tim Goss FIA'dan ayrılan son önemli isim oldu
Teknik sorumlu Tim Goss FIA'dan ayrılan son önemli isim oldu Teknik sorumlu Tim Goss FIA'dan ayrılan son önemli isim oldu
Ben Sulayem F1'deki güç mücadelesini yeniden alevlendirdi: "Ben evin reisiyim"
Ben Sulayem F1'deki güç mücadelesini yeniden alevlendirdi: "Ben evin reisiyim" Ben Sulayem F1'deki güç mücadelesini yeniden alevlendirdi: "Ben evin reisiyim"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar