F1 pilotları ne kadar kazanıyor?

Formula 1 sürücü maaşları genellikle temel maaş ve performansa bağlı bonuslar olarak ikiye ayrılıyor. Sürücülerin aldığı bonuslar, o yıl aldıkları puan, podyum galibiyet hatta şampiyonluğa göre değişiyor.

Forbes'in haberine göre 2023'ün en çok kazananı Max Verstappen, yılı 70 milyon dolarlık bir ücretle kapattı ve yeni sezonda da bu miktarı kazanması bekleniyor.

Lewis Hamilton 55 milyon dolarla ikinci sırada yer alıyor fakat 2023'te bonus almadığını söylemek lazım. Fernando Alonso bonusların da etkisiyle 34 milyon dolarla üçüncü sırada.

Sergio Perez, bonuslarla 26 milyon dolar, Charles Leclerc 19 milyon dolar ve Lando Norris 15 milyon dolar kazanıyor.

Tablonun altına bakıldığında ise daha deneyimsiz ve genç isimler yer alıyor. Yuki Tsunoda ve Logan Sargeant'ın her ikisi de 1 milyon dolar kazanıyor. Fakat Tsunoda'nın Honda'dan ek ödeme aldığı söylenebilir.

İkiliyi Guanyu Zhou, Lance Stroll ve Nico Hulkenberg takip ediyor.

Daniel Ricciardo, Renault ve McLaren'de yılda 15 milyon dolar kazanarak Formula 1'in en çok kazananlarından biriydi fakat Red Bull bünyesine döndükten sonra bu ücret önemli oranda azaldı.

F1 sürücü maaşları:

Max Verstappen: Red Bull 70 milyon dolar

Lewis Hamilton: Mercedes - 55 milyon dolar

Fernando Alonso: Aston Martin - 34 milyon dolar

Sergio Perez: Red Bull - 26 milyon dolar

Charles Leclerc: Ferrari - 19 milyon dolar

Lando Norris: McLaren - 15 milyon dolar

Carlos Sainz: Ferrari -14 milyon dolar

Valtteri Bottas: Stake F1 Team - 10 Milyon dolar

George Russell: Mercedes - 8 milyon dolar

Pierre Gasly: Alpine - 8 milyon dolar

Oscar Piastri: McLaren - 8 milyon dolar

Esteban Ocon: Alpine - 6 milyon dolar

Kevin Magnussen: Haas - 5 milyon dolar

Alex Albon: Williams - 3 milyon dolar

Daniel Ricciardo: AlphaTauri - 2,1 milyon dolar

Nico Hulkenberg: Haas - 2 milyon dolar

Lance Stroll: Aston Martin - 2 milyon dolar

Zhou Guanyu: Stake F1 Team - 2 Milyon dolar

Yuki Tsunoda: AlphaTauri - 1 milyon dolar

Logan Sargeant: Williams - 1 milyon doları

*[Bu ücretler, bonuslar da dahil olmak 2023 ödemelerine dayanıyor]