Fisichella: "F1 pilotları, Mugello'daki 5G kuvvete hazır olsun"
Eski Formula 1 pilotu Giancarlo Fisichella, pilotların bu hafta sonu yapılacak yarış öncesinde hızlı virajların olduğu bölümde 5G kuvvete hazır olmaları gerektiğini söyledi.
Motorsport.com için özel hazırlanan videoda Fisichella, pilotların Arrabbiata 1 ve Arrabiata 2 adı verilen çift sağ viraj kombinasyonunda, özellikle sıralamalarda pek alışık olmadıkları hisler yaşayacaklarını söyledi.
Fisichella, "Pistin en heyecan verici ve zor tarafı, Arrabbiata 1 ve Arrabiata 2 olacak. Sıralamalarda orayı 260 - 270 km/s hızda dönecekler." dedi.
Fisichella, araç telemetre verilerine bakmalarının ardından pilotların o bölümde 5G yanal güce maruz kalacaklarını söyledi. Fisichella, Mugello'da eski bir Ferrari F1 aracıyla tur atmasına bakarak bu yorumda bulundu.
Fisichella, "Oradaki yanal G kuvveti 4 ancak sıralamalarda bu 5'in üzerine çıkabilir. Bu inanılmaz."
"Şu anda oradaki hızımız 244-245 km/s ancak dediğim gibi, sıralama seansında bu 270 km/s hızı aşabilir." dedi.
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|Jonathan Noble