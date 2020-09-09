Fisichella: "F1 pilotları, Mugello'daki 5G kuvvete hazır olsun"

Motorsport.com için özel hazırlanan videoda Fisichella, pilotların Arrabbiata 1 ve Arrabiata 2 adı verilen çift sağ viraj kombinasyonunda, özellikle sıralamalarda pek alışık olmadıkları hisler yaşayacaklarını söyledi.

Fisichella, "Pistin en heyecan verici ve zor tarafı, Arrabbiata 1 ve Arrabiata 2 olacak. Sıralamalarda orayı 260 - 270 km/s hızda dönecekler." dedi.

Fisichella, araç telemetre verilerine bakmalarının ardından pilotların o bölümde 5G yanal güce maruz kalacaklarını söyledi. Fisichella, Mugello'da eski bir Ferrari F1 aracıyla tur atmasına bakarak bu yorumda bulundu.

Fisichella, "Oradaki yanal G kuvveti 4 ancak sıralamalarda bu 5'in üzerine çıkabilir. Bu inanılmaz."

"Şu anda oradaki hızımız 244-245 km/s ancak dediğim gibi, sıralama seansında bu 270 km/s hızı aşabilir." dedi.

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