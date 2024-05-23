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Formula 1 Monako GP

F1 pilotları, Monako'da kırmızı bayrağa sebep olanların hızlı turlarının silinmesini istiyor

Ferrari pilotu Carlos Sainz, FIA'yı Monako GP sıralamalarında kırmızı bayrağa neden olanların en iyi tur zamanlarının silinmesini sağlama fikrini yeniden gözden geçirmeye çağıran birkaç Formula 1 pilotundan biri oldu.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Marshals wave a red flag

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Sıralama turlarında sarı ve kırmızı bayraklar Monte Carlo sokak pistinin dar sınırlarında yıkıcı olabilir. Bu durum, geçmişte birçok kez istismar edildi.

2006 yılında Michael Schumacher; Fernando Alonso'nun kendisine ait geçici pole zamanını geçmesini engellemek için Rascasse'de bilerek park etmişti.

Schumacher, hareketinin kasıtlı olduğunu düşünen yarış komiserleri tarafından ceza olarak gridin en arkasına konuldu.

Ancak kasıtlı olmayan ya da kasıtlı olduğu kanıtlanamayan olaylar da aynı şekilde sorunlu oldu. Nico Rosberg'in 2014'te Mirabeau'da sarı bayrakların çıkmasına neden olan ve Lewis Hamilton'a gelişme şansı vermeyen bir hatayla pole pozisyonunu elde etmesi ve Sergio Perez'in 2022'de Portier'de yaptığı Q3 kazasının Max Verstappen'in onu geçmesini engellemesi buna örnek olarak gösterilebilir.

IndyCar'da sarı bayrağa neden olan sürücülerin o sektördeki en iyi zamanlarını, kırmızı bayrağa neden olanların ise en iyi iki turunu kaybettikleri bir mekanizma var.

Bu sistem sadece herhangi bir yanlışı ortadan kaldırmakla kalmıyor, aynı zamanda herhangi bir sportmenlik dışı davranışın cezasız kalmasını engelliyor.

Ferrari pilotu Sainz, FIA'nın hatalı sürücüler için tur zamanlarını silme fikrini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

Sainz, "Sokak pistlerinde, biz pilotlar arasında, kasıtlı olarak kırmızı bayrak çıkardığını tespit ettiğimiz çok açık vakalar oldu."

Nico Rosberg, Mercedes F1 W05 Hybrid, locks up under braking.

Nico Rosberg, Mercedes F1 W05 Hybrid, frenleme sırasında kilitleniyor.

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmil: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

"FIA bunların kasıtlı olduğu konusunda belki de o kadar ikna olmuş değil, çünkü pilotlar olarak neyin kasıtlı olup neyin olmadığını biliyoruz."

"Dolayısıyla bu hafta sonu nasıl bir yaklaşım sergileyeceklerini görmek ilginç olacak."

"Bu Monako'da her zaman konuşulan bir konu. Umarım şovun ve adil oyun ile adil yarışın yararı için hepimiz Q1 ve Q3'te gereksiz riskler almadan her şeyimizi ortaya koyarız." dedi.

GPDA direktörü George Russell ve Alpine'den Esteban Ocon da benzer yorumlar yapan sürücüler arasındaydı. 2022'de geçirdiği kazayla bu konudaki ilk tartışmanın başlamasına neden olan Perez de aynı görüşte.

Ocon, "Bu mantıklı bir şey olmalı çünkü geçmişte sürücülerin sorun çıkardığını ve diğerlerinin tur atamadığını gördük. Bence bu FIA'nın izlediği bir şey olmalı." dedi.

Perez ekledi: "Evet, kesinlikle. Bence olması gereken bu. Son birkaç yıldır bu tür bir zorlama yapmaya çalışıyorduk ama olmuyor gibi görünüyor."

Bu fikir Perez'in 2022'deki kazasının ardından kısa bir süre gündeme gelmişti ancak FIA'nın daha fazla önlem almaya gerek görmediği anlaşılıyor. Ancak Perşembe günkü yorumlar, konunun Cuma akşamı yapılacak sürücü brifinginde tekrar gündeme gelebileceğini gösteriyor.

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