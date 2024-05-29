F1 pilotları Monako GP'yi 'mahveden' kuralın gözden geçirilmesini istiyor
Max Verstappen ve Fernando Alonso, Monaco Grand Prix'sini 'mahvettiğini' düşündükleri Formula 1'in kırmızı bayrak lastik kurallarının değiştirilmesini isteyen sürücüler arasında yer alıyor.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Pazar günü Monako caddelerinde yapılan 78 turluk yarış, Sergio Perez ve Haas pilotları Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg'in karıştığı ağır bir ilk tur kazasıyla sekteye uğradı.
Kırmızı bayrakla birlikte tüm sürücülerin lastik değiştirmesine izin verildi ve böylece daha sonra zorunlu pit stop ihtiyacı ortadan kalktı.
Monako'daki kırmızı bayrak; farklı bir şey deneyip sert lastiklerle başlamayı tercih eden sürücüleri dezavantajlı duruma düşürmekle kalmadı, onları tüm yarış mesafesini orta lastiklerle tamamlamaya zorladı, aynı zamanda pit stop uygulamasını ve yapılabilecek stratejileri de ortadan kaldırmış oldu.
Altıncı sıradaki Verstappen, bu konuda şunları söyledi: "Kırmızı bayraktan sonra stratejimiz mahvoldu."
"Orta lastiği sona koymak zorunda kaldık ve bu da çok fazla lastik tasarrufu yapmamız gerektiği anlamına geliyordu."
George Russell, Mercedes W15
Fotoğraf: Erik Junius
"Sadece George'u takip etmeye çalıştım ve lastikleri yönetmeye çalışırken hızımızın çok altındaydık. Bazı yerlerde düzlüklerde kelimenin tam anlamıyla yarım gaz gitmek oldukça sıkıcı."
Yarışı dördüncü sırada bitiren Lando Norris de Verstappen ile aynı fikirde olduğunu söyledi: "Yapabileceğiniz hiçbir şey yok, özellikle de başlangıçtaki kırmızı bayrakla birlikte, sanırım bu strateji ve lastik tasarrufu ile önüme çıkabilecek diğer fırsatları mahvetti."
Orta lastiklerle başladığı için serbest pit stoptan yararlanan Williams pilotu Alex Albon da mevcut kuralların pek de mantıklı olmadığını kabul etti.
"Evet, neler olup bittiğini anlamamız gerekiyor."
"Bence eğer bir tur kırmızı bayrak varsa, orada zorunlu bir pitstop ya da başka bir şey olmalı. Adil olmak gerekirse bizim lehimize oldu, bu yüzden çok fazla şikayet etmeyeceğim..."
Alex Albon, Williams FW46
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Aston Martin pilotu Alonso, kuralla ilgili önceki tartışmaların bir sonuca varmamasının ardından pazar günü konunun yeniden gündeme gelmesini umuyordu.
"Monako yarışının tek ilgi çekici noktası yapmak zorunda olduğunuz pit stoplar."
"Eğer pitstop heyecanını ortadan kaldırırsanız, o zaman hiçbir şey olmaz."
"Belki de kırmızı bayrak olduğunda lastik değiştirmeme ya da aynı lastiğe sahip olma zorunluluğu gibi konuları yeniden tartışmaya açar, çünkü eğer değiştirmezseniz, yarışın tehlikeye girdiği bazı durumlar olur."
Motorsport.com tarafından kendisine kuralın bu kez yeniden gözden geçirileceğinden umutlu olup olmadığı sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: "Bilmiyorum. Muhtemelen sürücüleri dinlemedikleri için değiştirmedikleri pek çok şey var."
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