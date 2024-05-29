Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Monako GP

F1 pilotları Monako GP'yi 'mahveden' kuralın gözden geçirilmesini istiyor

Max Verstappen ve Fernando Alonso, Monaco Grand Prix'sini 'mahvettiğini' düşündükleri Formula 1'in kırmızı bayrak lastik kurallarının değiştirilmesini isteyen sürücüler arasında yer alıyor.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
A marshal waves the red flag after a crash invloving Sergio Perez, Red Bull Racing, Kevin Magnussen, Haas F1 Team, and Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, on the opening lap

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Pazar günü Monako caddelerinde yapılan 78 turluk yarış, Sergio Perez ve Haas pilotları Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg'in karıştığı ağır bir ilk tur kazasıyla sekteye uğradı.

Kırmızı bayrakla birlikte tüm sürücülerin lastik değiştirmesine izin verildi ve böylece daha sonra zorunlu pit stop ihtiyacı ortadan kalktı.

Monako'daki kırmızı bayrak; farklı bir şey deneyip sert lastiklerle başlamayı tercih eden sürücüleri dezavantajlı duruma düşürmekle kalmadı, onları tüm yarış mesafesini orta lastiklerle tamamlamaya zorladı, aynı zamanda pit stop uygulamasını ve yapılabilecek stratejileri de ortadan kaldırmış oldu.

Altıncı sıradaki Verstappen, bu konuda şunları söyledi: "Kırmızı bayraktan sonra stratejimiz mahvoldu."

"Orta lastiği sona koymak zorunda kaldık ve bu da çok fazla lastik tasarrufu yapmamız gerektiği anlamına geliyordu." 

George Russell, Mercedes W15

George Russell, Mercedes W15

Fotoğraf: Erik Junius

"Sadece George'u takip etmeye çalıştım ve lastikleri yönetmeye çalışırken hızımızın çok altındaydık. Bazı yerlerde düzlüklerde kelimenin tam anlamıyla yarım gaz gitmek oldukça sıkıcı."

Yarışı dördüncü sırada bitiren Lando Norris de Verstappen ile aynı fikirde olduğunu söyledi: "Yapabileceğiniz hiçbir şey yok, özellikle de başlangıçtaki kırmızı bayrakla birlikte, sanırım bu strateji ve lastik tasarrufu ile önüme çıkabilecek diğer fırsatları mahvetti."

Orta lastiklerle başladığı için serbest pit stoptan yararlanan Williams pilotu Alex Albon da mevcut kuralların pek de mantıklı olmadığını kabul etti.

"Evet, neler olup bittiğini anlamamız gerekiyor."

"Bence eğer bir tur kırmızı bayrak varsa, orada zorunlu bir pitstop ya da başka bir şey olmalı. Adil olmak gerekirse bizim lehimize oldu, bu yüzden çok fazla şikayet etmeyeceğim..."

Alex Albon, Williams FW46

Alex Albon, Williams FW46

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Aston Martin pilotu Alonso, kuralla ilgili önceki tartışmaların bir sonuca varmamasının ardından pazar günü konunun yeniden gündeme gelmesini umuyordu.

"Monako yarışının tek ilgi çekici noktası yapmak zorunda olduğunuz pit stoplar."

"Eğer pitstop heyecanını ortadan kaldırırsanız, o zaman hiçbir şey olmaz."

"Belki de kırmızı bayrak olduğunda lastik değiştirmeme ya da aynı lastiğe sahip olma zorunluluğu gibi konuları yeniden tartışmaya açar, çünkü eğer değiştirmezseniz, yarışın tehlikeye girdiği bazı durumlar olur."

Motorsport.com tarafından kendisine kuralın bu kez yeniden gözden geçirileceğinden umutlu olup olmadığı sorulduğunda ise şu yanıtı verdi:  "Bilmiyorum. Muhtemelen sürücüleri dinlemedikleri için değiştirmedikleri pek çok şey var."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Wolff: "Red Bull'un yakalanması kaçınılmaz"
Sonraki haber Coulthard: "Monako'daki kazanın zamanlaması Magnussen'i men cezasından kurtardı"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Filip Cleeren
Daha fazlası
Filip Cleeren
Hulkenberg: "Perez ve Magnussen arasındaki 'aptalca' kaza gereksizdi"

Hulkenberg: "Perez ve Magnussen arasındaki 'aptalca' kaza gereksizdi"

Formula 1
Monako GP
Hulkenberg: "Perez ve Magnussen arasındaki 'aptalca' kaza gereksizdi"
Haas, arka kanat ihlali nedeniyle diskalifiye olabilir!

Haas, arka kanat ihlali nedeniyle diskalifiye olabilir!

Formula 1
Monako GP
Haas, arka kanat ihlali nedeniyle diskalifiye olabilir!
Pirelli, Ferrari ile yeni ekstrem yağmur lastiği testine hazırlanıyor

Pirelli, Ferrari ile yeni ekstrem yağmur lastiği testine hazırlanıyor

Formula 1
Monako GP
Pirelli, Ferrari ile yeni ekstrem yağmur lastiği testine hazırlanıyor

Son Haberler

Brundle: "Red Bull'un yaşadığı gerilemenin sebebi 'iç karışıklıklar'"

Brundle: "Red Bull'un yaşadığı gerilemenin sebebi 'iç karışıklıklar'"

F1 Formula 1
Monako GP
Brundle: "Red Bull'un yaşadığı gerilemenin sebebi 'iç karışıklıklar'"
Hamilton, Monako’ya getirilen ön kanadın Russell’ın aracına takılmasını istemiş

Hamilton, Monako’ya getirilen ön kanadın Russell’ın aracına takılmasını istemiş

F1 Formula 1
Monako GP
Hamilton, Monako’ya getirilen ön kanadın Russell’ın aracına takılmasını istemiş
Marquez, Pramac MotoGP'ye geçişi reddetti: "Bu benim için bir seçenek değil”

Marquez, Pramac MotoGP'ye geçişi reddetti: "Bu benim için bir seçenek değil”

MGP MotoGP
İtalya GP
Marquez, Pramac MotoGP'ye geçişi reddetti: "Bu benim için bir seçenek değil”
Castrol Ford Team Türkiye, Ali Türkkan ile Türk Bayrağını WRC Podyumunda Dalgalandırmayı Hedefliyor

Castrol Ford Team Türkiye, Ali Türkkan ile Türk Bayrağını WRC Podyumunda Dalgalandırmayı Hedefliyor

WRC WRC
İtalya Rallisi
Castrol Ford Team Türkiye, Ali Türkkan ile Türk Bayrağını WRC Podyumunda Dalgalandırmayı Hedefliyor

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye