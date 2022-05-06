F1 pilotları, Miami pistinin kilit noktasının "sahte marina" virajı olduğunu düşünüyor

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Formula 1 pilotları, sahte marinanın bulunduğu 7. virajın hafta sonu boyunca kendilerini zorlamasını bekliyorlar.

Bazı pilotlar simülatörde, yeni pisti sanal olarak denediler ve pist yürüyüşünden sonra çoğu tek bir sonuca varıyor: Burası zor bir bölüm olacak. Böyle düşünmelerinin ardında yatan etkenlerden birisi, viraj girişinin kör olması ve aynı zamanda gittikçe daralması.

Sola doğru dönülen bu virajın ardından keskin bir sol viraj geliyor ve daha sonra DRS bölgesini içerek uzun bir düzlüğe gidiliyor.

Bu düzlüğün sonunda, pistin en iyi geçiş noktası olması beklenen ve sert bir frenleme bölgesine sahip olan 11. viraj var.

Viraj girişi kör olduğu için burayı doğru dönmek kolay olmayacak ve bunu iyi şekilde yapmak, 8. viraj çıkışında öndeki araca yaklaşıp, DRS aktivasyonunun alınması ve 11. virajda geçiş denemesi yapılmasında kilit öneme sahip olacak.

Yuki Tsunoda, "Bence bu gerçekten eğlenceli, eşsiz ve özel bir pist olacak."

"Daha önce hiç görmediğim birkaç zorlu viraj var, örneğin 7. viraj tamamen kör, bu yüzden orası fark yaratacak."

"Eğer apeksi tutturursanız veya kaçırırsanız, bence büyük bir zaman kazanabilir ya da kaybedebilirsiniz O virajın geçiş şansını artıracağını ve bu pist için kilit bir viraj olacağını düşünüyorum.” dedi.

AlphaTauri sürücüsü neden bu kadar zor olduğu sorusuna şöyle yanıt verdi: "Her seferinde tutarlı bir şekilde sürmek kolay olmayacak. Diğer virajlara kıyasla orayı her turda başarılı şekilde dönebileceğimizi düşünmüyorum. Oradan iyi şekilde çıkarsanız veya 7. virajda kendinize güveniyorsanız, geçişe yardımcı olabilir."

"Diğer tarafta eğer 7. virajda birisi iyi değilse ve hata yaparsa, bence bir saniye fark bile olsa, 11. virajda kolayca geçiş yapabilirsiniz."

"Ayrıca 11. virajdan 16. viraja kadar gerçekten dar bir bölüm var, orada yere basma gücünü pek fazla kaybetmiyorsunuz. Yani 11. virajda geçiş yapamasanız bile öndeki aracı ekip edebilir ve sondan ikinci virajda geçiş yapabilirsiniz. Bu yüzden çok fazla mücadele bekliyorum."

Atmosphere Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Pierre Gasly ve Kevin Magnussen de kritik viraj olarak 7. virajı işaret ettiler.

Fransız sürücü, "4, 5, 6 ve 7. virajlardan sonra gerçekten çok yüksek hızlara çıkılıyor. 7. viraj hiç bitmeyen bir sol viraj gibi, virajın çıkışını asla göremiyorsunuz. Bu gerçekten çok uzun." dedi.

Haas sürücüsü "Buna katılıyorum. Bu virajdan sonra çok uzun bir düzlük var ve orada fren yapmak biraz garip olacak. Bu yüzden orada doğru çizgiyi bulmanız gerekiyor, ki bunun basit bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani ilginç bir pist gibi görünüyor.” dedi.

Magnussen'in takım arkadaşı Mick Schumacher de frenlemeyi doğru bir şekilde değerlendirmenin kolay olmayacağını doğruladı.

Alman pilot, “Orada durumu yanlış değerlendirmek gerçekten çok kolay, aynı zamanda lastikleri kilitlemek için de kolay bir yer. Dolayısıyla sürücülerin lastiklere nasıl davrandığı önemli olacak. Uzun süre fren yapıyorsunuz ve sol lastiğe çok fazla baskı uyguluyorsunuz çünkü viraj çok uzun ve aynı zamanda daralıyor."

"Yani kesinlikle yavaşlamanız gerekiyor. Fakat bunu yaparken viraja girerken elinizden geldiğince zaman kazanmak da istiyorsunuz." dedi.