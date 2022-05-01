F1 pilotları, Miami pisti için "muhteşem" hislere sahip

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Yoğun seyahat programı ve takımların yeni pist verilerini simülatörlerine eklemesinin biraz zaman alması nedeniyle pilotlar, yeni pistleri ancak yarışa bir hafta gibi zaman varken deneyimleyebiliyorlar.

Şu ana kadar pilotlardan dördü Imola'daki yarış öncesinde Miami pistini deneyimlerken bu isimlerden üçü Red Bull Teknoloji'nin Milton Keynes'teki simülatöründe bunu yaptı.

Motorsport.com'a konuşan Gasly, "Miami pistini deneyim ve muhteşem göründüğünü söylemem lazım. Pistin yapısını gerçekten sevdim. Oldukça yüksek hızlı, oldukça zorlayıcı bir pist. Bazı sıra dışı virajlar, aşırı uzun virajlar ve uzun düzlükler var."

"Tüm hafta sonu boyunca oldukça iyi bir Amerika eğlencesi, iyi bir eğlence olacağını düşünüyorum. Bu yüzden çok heyecanlıyım. Pistin lokasyonu eşsiz. Bu açıdan bu hafta sonu için çok heyecanlıyız." dedi.

Sergio Perez, turun oldukça virajlı son bölümünün zorlayıcı olduğuna dikkat çekti.

Perez, "İyi bir pist olduğunu düşünüyorum. Doğru bir şekilde alınması oldukça zor, biraz kıvrımlı bir bölüm var. O bölümde görüş açısı da zor olabilir."

"Ancak uzun düzlüklerdeki yarış güzel olabilir. Umarım asfalt iyi olur ve iyi yarışabiliriz çünkü yeni pistlere gittiğimizde bazı iyi sürprizler olabiliyor." dedi.

Hard Rock Beach Club hospitality Photo by: Miami GP

Yuki Tsunoda da pistin son bölümünün ekstra zorlayıcı olacağını kabul ediyor.

Tsunoda, "Çok farklı. Özellikle 3. sektörde oldukça dar virajlar var. Güvenlik aracı çıkarsa, orada gerçekten bir trafik karmaşası olacağını düşünüyorum çünkü çok dar. Hızlı bir turda bile orada oldukça yavaş virajlar var."

"Bu yüzden ilginç bir yarış olacak ancak Checo'nun dediği gibi umarım bu pistte geçiş güzel olur." dedi.

Sauber'in Hinwil'deki merkezinde yeni pisti deneyen Valtteri Bottas da Miami pistinin geçiş için oldukça iyi bir yer gibi göründüğünü söyledi.

Bottas, "Pistin geçiş için gerçekten iyi bir yer gibi görünmesi güzel haber. Pistin planlanma şekli bana göre olumlu. Orada iyi bir yarış olmalı. Oldukça uzun düzlükler var ve gerçekten iyi birkaç geçiş fırsatı olacak gibi."

"Bakalım gerçek hayatta nasıl olacak ancak kağıt üzerinde iyi göründüğünü söyleyebilirim. Oradaki etkinliğin harika olacağından eminim." dedi.