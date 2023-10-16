F1 pilotları, lastik battaniyesi yasağının 'sürdürülebilirliğini' sorguluyor

F1'in iki ana lastik ısıtıcı tedarikçisi olan Alman KLS ve köklü İngiliz şirketi MA Horne, güç tüketimini azaltmanın yollarını araştırıyor.

Bu gerekliliğin tamamen ortadan kaldırılması, dünya çapında sevk edilen yük miktarının azaltılmasıyla birlikte, genel bir lastik battaniyesi yasağının arkasındaki ana nedenlerden biri.

Ancak pilotlar sürekli olarak yasağa karşı çıktılar ve yasağın 2024 yılında uygulanmasına yönelik planlar şimdiden rafa kaldırılmış olsa da Pirelli test programına devam ediyor.

FIA ayrıca her bir pilot tarafından kullanılan lastik setlerinin sayısını azaltmayı umuyor ki bu da bu sezon denenen alternatif lastik tahsisi ile zaten ele almaya başladığı bir konu.

Battaniye konusu Singapur'daki pilotlar brifinginde uzun uzun tartışıldı ve GPDA direktörü George Russell geceleri padok aydınlatmasının kapatılmasıyla bir sezon boyunca bu kadar güç tasarrufu yapılabileceğini iddia etti.

Ancak FIA konunun küresel olarak ele alınması gerektiği yönünde ve Russell da bu görüşü kabul ediyor.

Tyres in tyre blankets Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Bu konuda konuşan Russell, "Sürdürülebilirlik söz konusu olduğunda, tüm cephelerde yapılması gereken çok şey olduğunu düşünüyorum."

"Garajlardaki enerji tüketiminden dünyanın dört bir yanına giden yüklere kadar her yerde fırsatlar var, bence Mercedes olarak sınırları zorlama konusunda inanılmaz bir iş çıkardık ve Avrupa'da kamyonlarda kullandığımız biyoyakıtlarla bu alanda gerçekten lider olduk."

"Açıkçası lastik battaniyelerinin kaldırılması gelecek için büyük bir konu. Çoğu pilot lastik battaniyeleri olmadan rekabet etmek zorunda olduğumuz yere basma kuvvetine sahip 1000 beygir gücünde bir aracınız olduğunda, lastik üreticilerinin bunu başarmasının çok zor bir görev olduğunu düşünüyor."

"Muhtemelen daha sürdürülebilir bir lastik battaniyesi yapmaya ağırlık verirsek, her iki taraf da bundan kazançlı çıkabilir." yanıtını verdi.

Russell ayrıca battaniyesiz lastik test programının kendisinin de enerji kullandığına dikkat çekti.

"Aslında lastik battaniyelerinin tüketimine ilişkin doğru düzgün bir rapor görmedik."

"Bu nedenle, gerçekte ne kadar tükettiklerini görmek ve bakış açısını anlamak isteriz, çünkü aslında yapabileceğimiz çok daha fazla şey varken, lastik battaniyelerini kaldırmak için ilk etapta tüm testleri yapmak en doğru yol değil."

"Görünüşe göre mühendislik dışı bir bakış açısıyla, daha sürdürülebilir bir lastik battaniyesi tasarlamak muhtemelen elde edebileceğimiz en hızlı kazanç."

Mercedes pilotu, uzun vadeyle ilgili olarak da şunları ekledi: "Asla asla dememeliyiz. Battaniyesiz lastikler belki 10 yıl içinde göreceğimiz bir şey. Ama bence yasağın uygulanabilir olmasından birkaç yıl uzaktayız."