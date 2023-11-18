F1 pilotları, Las Vegas pist yüzeyini 'altın standart' Cidde ile karşılaştırıyor

Las Vegas'ta, pistte kauçuğa sebep olacak herhangi bir destek serisinin olmaması ve bazı bölümlerin gün içinde halka açık olması sebebiyle yeni pist yüzeyinde sürüş yapmayı daha zor hale getirdi.

Daniel Ricciardo, Suudi Arabistan GP pistine daha çok benzeyen, yol tutuşuna sahip bir yüzey oluşturmak için daha fazla çaba sarf edilebileceğini öne sürdü.

Avustralyalı pilot, "Bence biz pilotların sevmediği şeylerden biri de yüzey."

"Açıkçası burası bir cadde pisti, halka açık yollar olduğunda zorlaşıyor. Ama yüzeyi daha iyi hale getirmek için kullanabilecekleri makineler var."

"Pilotlar olarak yüzeyde Suudi Arabistan düzeyinde bir yol tutuşu olmasını diliyoruz. Muhtemelen sevmediğim tek şey bu tür bir kayganlık hissi, bunun dışında her şey iyiydi." dedi.

Russell, Cidde pistinin pilotların birden fazla çizgi kullanmasına izin verdiğini ve bunun da yarışı geliştirdiğini vurguladı.

Mercedes pilotu, "Cidde pist yüzeylerinin altın standardına sahip. Bunu yıllardır söylüyoruz."

"Yenilenen ya da yeni pistlerin birçoğunda bulunduk. Yol tutuşu gerçekten çok zayıftı ve sadece tek bir yarış çizgisi vardı."

"Oysa Cidde'deki pist oldukça iyi bir tutuşa sahip. Orada olağanüstü bir iş çıkarmışlar ve bizim istediğimiz de bu."

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14

"Sanırım ilk yıl Miami'de yarış çizgisinin dışına çıkamıyordunuz, yol tutuşu yoktu ve bu da aslında yarış mücadelesini engelliyordu. Sanırım Vegas'ta pistteki tek seri olmamız kötü oldu." dedi.

Fernando Alonso da yüzeyin yarışın kalitesi üzerinde oynayabileceği rolün altını çizdi.

İspanyol pilot, "Suudi Arabistan'da ya da diğer bazı pistlerde olduğu gibi işe yaradığını bildiğimiz asfaltı neden kopyalamadıklarını anlamıyorum."

"Bu durum direksiyon başında aldığımız keyfi ve belki de yarınki geçişleri değiştirebilir." yorumunda bulundu.

Pirelli F1'in patronu Mario Isola pilotların endişelerini kabul etmekle birlikte, Cidde ile yapılan karşılaştırmaların yersiz olduğunu çünkü orada kullanılan türden bir uygulamanın Las Vegas için pratik olmadığını açıkladı.

"Onlara katılıyorum ancak Cidde'de yüksek basınçlı suyla çok agresif bir uygulama yaptılar, bu bir tür yapay yaşlandırma."

"Cidde'de yaptıkları işlem asfaltı iki, üç, dört yıl yaşlandırıyor. Üstteki bitümü kaldırırsanız, o zaman tamamen farklı bir durum ortaya çıkar."

Fotoğraf: Erik Junius Kevin Magnussen, Haas VF-23

"Bu uygulama burada gerçekleşemez çünkü pistin bir kısmı yol sirkülasyonuna açık ve açıkçası normal caddeler için olan bazı parametrelere uymanız gerekiyor."

"Yani bu işlemi yapmak, yarıştan sonra sıkıntı yaratacaktır. Tekrar yeni bir asfalt atılması gerekir ve bunun organizatörün planında olduğunu sanmıyorum."

Eklemeler: Alex Kalinauckas