F1 pilotları kızgın: "Bu araçlarla takip, 2020-21 araçlarındaki kadar zor"

İtalya Grand Prix'si bir dizi sollama ve mevcut nesil otomobillerle nelerin mümkün olduğunu gösteren bol miktarda tekerlek tekerleğe aksiyona sahne olurken, şimdi takımların aldığı geliştirme yönlerinin etkisi hakkında bazı endişeler var.

Performansı artırmanın yollarını araştırdıkça, bu durum kaçınılmaz olarak, otomobillerin birbirlerini takip etme kabiliyetine zarar verdiği bilinen kirli hava akışını dışarı yönlendirme özelliğinin artmasına neden oluyor.

Bu nedenle önde gelen sürücüler, belirli yerlerde sollama umudu olması için F1'in DRS'ye daha da fazla güvenmesi gerektiğine inanıyor.

Ferrari'den Carlos Sainz,"Pistlerin %99'unda DRS'ye ihtiyacımız olacağını düşünüyorum ve güçlü bir DRS'ye ihtiyacımız olacak çünkü yılın başından itibaren bu araçlar takip etmenin zor olduğu 2021 veya 2020 gibi olmaya başladı."

"Açıkçası Monza özel bir durum çünkü burada sadece DRS'ye sahip değilsiniz, aynı zamanda arkadaki araca hava koridorunda biraz daha yardımcı olan çok uzun düzlüklere de sahipsiniz, ancak bence diğer pistlerde DRS'ye ihtiyacımız olacak." dedi.

Bu yıl Red Bull'unun süper güçlü bir DRS'siyle daha rahat geçişler yapan Max Verstappen, mevcut araçlarla yarışmanın giderek zorlaştığı inancını destekliyor.

Red Bull pilotu "Bence çoğu pistte hâlâ takip ya da geçme konusunda zorlanıyoruz."

"Yılın başında pek çok kişi geçiş konusunda şikayetçiydi."

George Russell, Mercedes W14 Fotoğraf: Erik Junius

"Hızlı bir araç olma lüksüne sahiptik ve Miami'de olduğu gibi, sanırım herkes DRS ile geçişlerden şikayet ederken biz geçiş yapabiliyorduk ancak brifingleri hatırlıyor musunuz?"

"Bence arabalar gittikçe daha verimli hale geliyor ve daha fazla yere basma kuvvetine sahipler. Bu yüzden takip etmek daha zor ve düzlükte daha verimliler."

"Doğal olarak burada [Monza'da] DRS etkisi daha az çünkü arabanın üzerinde neredeyse hiç kanat yok. Ama bence bu gerçekten hangi pist olduğuna bağlı."

"[Monza'da] örneğin Carlos, 1. virajda fren yaparken aracı ortaya koyuyorsa, bir şey yapmak neredeyse imkansız, çünkü ben ona doğru gidersem ve o sadece biraz sağa hareket ederse, artık boşluk kalmaz." dedi.

Red Bull'dan Sergio Perez, F1'in iyi bir yarış için bazı noktalarda DRS'nin etkinliğini artırması gerektiği görüşünü destekledi.

Perez, "Gerçekten katılıyorum. Bence kesinlikle daha az DRS, ilerlemenin doğru yolu değil. Aslında etkiyi arttırmayı tartıştığımızı hatırlıyorum çünkü araçları takip etmek giderek zorlaşıyor."

"Bence burada DRS etkisi, Max'in dediği gibi, gerçekten çok küçük. Bu yüzden başka yerlerde daha az DRS ile yarışabileceğimizi sanmıyorum. Aksine, daha iyi yarışabilmek için bazı yerlerde DRS'ye daha fazla ihtiyacımız var." dedi.