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Formula 1 / Birleşik Devletler GP / Son dakika

F1 pilotları "kabul edilemez" tümseklerin kazalara yol açmasından korkuyor

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F1 pilotları "kabul edilemez" tümseklerin kazalara yol açmasından korkuyor
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Scott Mitchell
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
2 Kas 2019 07:33

Formula 1 pilotları Amerika Grand Prix'sindeki tümseklerin çok tehlikeli olduğunu ve "kabul edilemez" durumdan ötürü kaza yapma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylediler.

Austin'de cuma günü yapılan antrenman turlarının ardından sürücülerin neredeyse tamamı pistte yer alan büyük tümseklerden şikayetçilerdi ve bazı isimler spin atmaktan kurtulamadı.

Racing Point sürücüsü Sergio Perez, bu durumdan mutsuz olan isimlerden biriydi ve lastik aşınması başladığı zaman bunun sürücüleri olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

Meksikalı pilot, "Durum son derece acı verici olabilir. Birileri bu tümsekler yüzünden zarar görebilir. Bazı sürücülerin sorun yaşadığını gördünüz ve bunlar tümseklerden kaynaklanıyor, ki bu kabul edilemez. Bugün limitlerin üzerindeydik. Tümseklerden ötürü bazı olaylar yaşandı ve bunun kabul edilebilir olmadığına inanıyorum."

“Umarım yarışta durum böyle değildir, ancak aşınma meydana gelmeye başladığında bazı insanlar bunlar girecektir. Birdenbire, yanlış açıyla bu tümseklere girerseniz doğrudan duvara toslayabilirsiniz. Bu yüzden durum oldukça kötü" dedi.

Max Verstappen ise şunları ekledi: "Dikkatli olmanız gerekiyor. Eğer hattın dışındaysanız ve birisini geçmek istiyorsanız, her zaman sırtınıza veya kendinize zarar verme ihtimaliniz var. Bu, göz önünde bulundurulması gereken bir şey. Elbette cadde pistlerindeki tümseklere takılmıyorum, çünkü bu onların bir parçası. Ama bu tümsekler çok büyük."

"Bunlar adeta tekerleklerin yeden kesildiği bir rampa gibi. Elbette istediğimiz şey bu değil. Duruma bir bakacağız."

Lance Stroll de araç içerisinde durumun kötü olduğunu söyledi.

"Aracı etkileyen iki ya da üç büyük tümsek var. Motorun devirlerinde ani bir yükselişe sebep olduğu için iyi değil. Gelecek yıl için çözülmesi gerekiyor. Bu yıl için bir çözümü olduğunu sanmıyorum. Ama geleceğe bakarsak kaldırılması gereken iki ya da üç büyük tümsek var."

"Bunlar hız tümseklerine benziyorlar, bu hiç iyi değil."

Konu her ne kadar cuma gecesi sürücüler brifinginde konuşulsa da, Perez bir çözüm bulabileceklerine inanmıyor. 

"Bu konunun uzmanı değilim ancak yarın veya pazar için yapabileceğimiz pek bir şey olmadığını düşünüyorum. Bu gerçekten kötü bir durum."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Birleşik Devletler GP
Editör Jonathan Noble

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