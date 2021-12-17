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Formula 1 Haberler

F1 pilotları, Jean Todt'a kasklarını hediye etti

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

20 Formula 1 pilotunun tamamı, FIA Başkanı olarak son galasına katılan Jean Todt'a imzalı kasklarını hediye ettiler.

F1 pilotları, Jean Todt'a kasklarını hediye etti

2009 yılında FIA başkanlığı görevine getirilen Jean Todt, 17 Aralık (bugün) itibariyle görevini bırakacak ve yerine geçecek isim belli olacak.

Jean Todt, perşembe günü gerçekleştirilen FIA Ödül Töreni'ne son kez FIA Başkanı olarak katıldı ve gecenin ana konularından birisi de, görev süresinin sona ermesiydi.

Gecede, geride kalan süre zarfında özellikle araç güvenliği anlamında büyük adımlar atılmasını sağlayan Jean Todt için özel programlar da hazırlandı. Öncelikle Stefano Domenicali gibi önemli isimler, geride kalan 12 yılda yaptıkları için Todt'a teşekkür ettiler.

Daha sonra 20 Formula 1 pilotunun tamamının, Jean Todt'a görev süresi boyunca yaptıkları için teşekkür etmek amacıyla imzaladığı kasklar verildi.

Buna ek olarak Todt'a, görev süresi boyunca şampiyon olmuş tüm isimler tarafından imzalanmış özel bir kask da verildi.

Jean Todt, FIA President

Jean Todt, FIA President

Fotoğraf: Germain Hazard / DPPI

Todt şöyle dedi: "Tüm Formula 1 sürücülerinin kasklarını vermesi benim için büyük bir sürprizdi! Bu, güvenliği artırmaya yönelik durmak bilmeyen çabalarımın önemli bir göstergesi. Tüm bunları organize eden sürücülere ve dostum Stefano Domenicali'ye teşekkürler."

“Hayat bölümlerden oluşur. Yardımcı sürücü olmak, kariyerimin ilk adımıydı. Şimdi de bu bölüm geride kaldı."

"Geride kalan 12 yıl, çok uzun bir süre ve bu, gerçekten talepkâr bir iş. FIA'nın taze kana ve taze bir ekibe sahip olacağını biliyorum.  Geride bıraktığım mirasın arasında, yeni seçilen başkan ve etrafındakilerle birlikte çalışmaya devam edebilecek harika bir ekip var."

"Hâlâ aynı tutkuya sahibim ve hâlâ motor sporlarını seviyorum. Şimdi hayatın diğer alanlarında bir şeyler yapma vakti."

"Ben yaşlı bir adamım ama iyi durumdayım ve sırada neyin olduğunu göreceğiz."

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F1 pilotları, Jean Todt'a kasklarını hediye etti
Formula 1 Formula 1

F1 pilotları, Jean Todt'a kasklarını hediye etti

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