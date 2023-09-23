F1 pilotları Japonya GP'sinden sonra benzersiz 'öp beni' kupası alacak

Yarışın isim sponsoru Lenovo, F1 kupasına biraz modern teknoloji getirme fikrini ortaya attı ve bunu yaratması için dünyaca ünlü tasarım stüdyosu Pininfarina of America'yı görevlendirdi.

Sonuç olarak ortaya F1 araç girişi ve Lenovo logosunun tasarımına dayanan, aynı zamanda sürücünün kupayla etkileşime girmesi halinde belirecek teknolojik bir konsept çıktı.

Kupanın dış kısmında özel bir 'öp beni' alanı bulunuyor ve yanıp sönen gösterge ışıkları taşıyor.

Yüksek performanslı ve temasa duyarlı mikro anahtar teknolojisi ile donatılmış olup, sürücü temas ettiği vakit, sürücünün ulusal bayrak renklerini kupanın merkezinde gösteriyor.

Japanese GP Trophy detail Photo by: Lenovo

Lenovo'nun kurumsal pazarlamadan sorumlu kreatif direktörü Philip Marchington şunları söyledi: "Lider bir teknoloji şirketi olarak, podyum deneyimini yükseltmek için daha önce hiç yapılmamış bir şekilde akıllı teknolojiyi kupalara yerleştirmenin yolunu bulmak için kendimize meydan okuduk."

Pininfarina, Ferrari, Alfa Romeo, Fiat, GM, Lancia ve Maserati dahil olmak üzere bir dizi önde gelen otomobil üreticisiyle çalışmış ünlü bir tasarım stüdyosu olarak biliniyor.

Şirket, F1'in ilk yarış galibi ve dünya şampiyonu Giuseppe 'Nino' Farina'nın amcası olan Battista Farina tarafından kuruldu.

'Öp beni' kupa teknolojisi, Lenovo'nun da sponsor olduğu Austin'deki Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde de kullanılacak.

Kupalar, Japonya Grand Prix'sinden sonraki podyum kutlamalarından hemen önce, doğru bayrak renklerini taşımaları adına ayarlanacak.

Japanese GP Trophy detail Photo by: Lenovo