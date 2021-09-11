F1 pilotları, İtalya'daki Sprint yarışında Alonso gibi kumar oynayacak mı?

Silverstone'da herkesin Sprint yarışında daha güvenli seçenek olan orta lastikleri kullanacağı düşünülüyordu. Ancak Alonso yumuşak lastik kumarı oynayarak, yarışın startında ekstra yol tutuşu buldu ve ilk turda 11. sıradan 5. sıraya kadar yükselmeyi başardı. Ancak daha hızlı araçlar kendisini geçince, Alonso yarışı 7. sırada tamamladı.

Alonso'nun bu stratejisi, rakiplerinin dikkatini çekti. Muhtemelen bugünkü Sprint yarışında bazı isimler benzer bir stratejiyi uygulamayı tercih edecektir. Bugün gerçekleştirilen 2. antrenman seansında uzun sürüş yapan takımlar, gerekli analizlerin ardından son kararı verecekler.

Monza pistinde geçiş fırsatı, her zamanki kadar zor olacaktır. İlk turda yumuşak lastiği tercih eden pilotlar, hem startta hem de yarışın ilk turlarında şikanlardan çıkışta daha iyi yol tutuşuna sahip olacaklardır.

Pirelli'nin F1 Patronu Mario Isola, yumuşak lastiklerin güçlü bir seçenek olacağını ancak yine de orta lastiklerin esas tercih edilecek lastikler olacağını söyledi.

Isola, "Takımların çoğunun orta lastiklerle başlamasını bekliyorum. Belki arkalardan başlayan isimlerden yumuşak lastikleri deneyenler olabilir."

"Hava koşulları iyi, oldukça sıcak. Pist koşulları iyi. Geçmişte bu pistte yumuşak lastikleri biliyoruz. Geçen sene C4 lastikler vardı. Burada yumuşak lastiklerdeyken çekişi kontrol etmek, arka lastikleri kontrol etmek gerekiyor. Bunlar, performans için önemli şeyler."

"Monza'da ağır çekiş olayları var ancak yanal olarak çok önemli değil. Bu yüzden belki de Sprint sıralama seansında orta ve yumuşak lastiklerden oluşan bir grid göreceğiz." dedi.

Sprint sıralama yarışında 18 tur atılacak. Bu mesafe yumuşak lastikler için zorlayıcı olabilir ancak Isola, bu mesafenin kat edilebileceğini düşünüyor.

Isola, "Sprint sıralama seansında 18 tur var ve 18 tur, yarım saatten az sürer. Bu yüzden gerçekten zorlamaları gereken hızlı bir yarış olacak."

"Bu yüzden birilerinin yarışın başında yumuşak lastiklerle avantaj kazanmaya ve kalan turlarda savunmaya çalışabileceğini düşünüyorum."

"Yumuşak lastiklerin avantajı genel olarak yavaş şikanlardan çıkarken olacak. Belki frenlerde de fayda sağlayabilir çünkü ön tarafın yol tutuşu her halükarda daha iyi olacak." dedi.

Qualifying 13th for F1's Saturday sprint, Fernando Alonso is a prime candidate to repeat his Silverstone soft tyre gamble in Monza. Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Güvenlik aracı ya da sanal güvenlik aracı, yarışılması gereken tur sayısını azaltabilir ve bu da yumuşak lastiklerle başlayanlara yardımcı olur. Ancak Isola, yumuşak lastikleri canlı tutmanın farklı sebeplerle düşünüldüğü kadar zor olmayacağını düşünüyor.

Isola, "Yarış içerisinde genel olarak belli bir seviyeye kadar yönetimin mümkün olduğuna inanıyorum. Sadece lastikleri değil, güç ünitesini de kontrol altında tutmalısınız. Güç ünitesinin hibrit tarafını, sıralamalardaki gibi tamamen kullanamıyorsunuz."

"Bu yüzden yarış içerisinde frenleri, güç ünitesini, her şeyi belli bir seviyeye kadar kontrol etmeniz gerekiyor."

"Yarış esnasında arka lastikleri yönetebilirseniz, şikandan çıkarken daha az agresif olursanız o zaman arka lastiği kontrol altında tutabilir ve 18 turluk yarışı yumuşak lastiklerle iyi performans göstererek tamamlayabilirsiniz."

"Bu şekilde başlangıçta avantaj kazanırsınız ve son turlarda yerinizi korumak zorunda kalırsınız. Orta lastiklerle başlayan araçlar ise yarışın son bölümünde daha agresif olabilir."

"Bir diğer şey, sıralama yarışına pilotlar tam depo yakıtla başlamıyorlar. Pazar günkü yarışa göre çok daha hafif bir araçla başlıyorlar. Bu, arka lastikleri korumak ve saklamak için size fırsat veren bir başka element." dedi.

Peki kimler yumuşak lastikleri kullanacak? Isola, arkalardan başlayanların bunu deneyebileceğini söyledi ancak daha önlerden başlayanların da bunu denememesi için bir neden yok.

Silverstone'da bu lastikleri kullanarak eğlenen Alonso, bugünkü Sprint yarışına 13. sıradan başlayacağı için benzer stratejiyi uygulama konusunda açık adaylardan birisi.

Bir diğeri, sıralamalarda takım arkadaşı Max Verstappen'e hava koridoru vermesinin ardından 9. sırada kalan Sergio Perez olabilir. O da lastiklerini uzun süre canlı tutmayı başaran pilotlardan birisi.

Meksikalı pilot Sprint yarışında Ferrari'leri geçebilirse, Pazar günkü yarışa çok daha iyi bir yerden başlayıp ön gruba daha yakın olabilir. Pazar günü Perez, ne kadar önden başlarsa Verstappen'e stratejik açıdan yardım etme konusunda o kadar şanslı olur.

Sprint yarışına 6. sıradan başlayacak olan AlphaTauri pilotu Pierre Gasly de iyi bir kalkış yapması gerektiğini söylemişti. O da yumuşak lastikleri tercih edebilir.

Gasly, "Silverstone'da öğrendiğimiz şeylerden birisi, yarıştaki esas ilk turdan önce 3 defa start almamızdı. Sprint yarışında bir kez start aldık, ilk turdu. Sonrasında Pazar günü ilk turda start aldık, ardından kırmızı bayrak oldu. Ardından üçüncü kez start aldık ve bir kez daha ilk tur oldu."

"O ilk turun ardından pozisyonunuzu elde ediyorsunuz ve o ana kadar sıralamalardaki pozisyonumuza göre 4 sıra kaybetmiş olduk. Bunun açık bir şekilde, özellikle de bu formatta, çalışmamız gereken alanlardan birisi olduğunu öğrenmiş olduk."

"Gerçekten iyi start alan takımlar, bu formatta pozisyon kazanmak için iki fırsata sahip oluyorlar. Bu yüzden buna normalden daha fazla odaklanmalıyız. Fernando, Silverstone'da yumuşak lastiklerle başlayarak ve çok fazla pozisyon kazanarak şaşırtmıştı."

"O hafta sonunun ardından açık bir şekilde birkaç ders çıkardık." dedi.