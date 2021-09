F1 pilotları, İtalya'daki Sprint yarışında Alonso gibi kumar oynayacak mı?

Silverstone'da herkesin Sprint yarışında daha güvenli seçenek olan orta lastikleri kullanacağı düşünülüyordu. Ancak Alonso yumuşak lastik kumarı oynayarak, yarışın startında ekstra yol tutuşu buldu ve ilk turda 11. sıradan 5. sıraya kadar yükselmeyi başardı. Ancak daha hızlı araçlar kendisini geçince, Alonso yarışı 7. sırada tamamladı.

Alonso'nun bu stratejisi, rakiplerinin dikkatini çekti. Muhtemelen bugünkü Sprint yarışında bazı isimler benzer bir stratejiyi uygulamayı tercih edecektir. Bugün gerçekleştirilen 2. antrenman seansında uzun sürüş yapan takımlar, gerekli analizlerin ardından son kararı verecekler.

Monza pistinde geçiş fırsatı, her zamanki kadar zor olacaktır. İlk turda yumuşak lastiği tercih eden pilotlar, hem startta hem de yarışın ilk turlarında şikanlardan çıkışta daha iyi yol tutuşuna sahip olacaklardır.

Pirelli'nin F1 Patronu Mario Isola, yumuşak lastiklerin güçlü bir seçenek olacağını ancak yine de orta lastiklerin esas tercih edilecek lastikler olacağını söyledi.

Isola, "Takımların çoğunun orta lastiklerle başlamasını bekliyorum. Belki arkalardan başlayan isimlerden yumuşak lastikleri deneyenler olabilir."

"Hava koşulları iyi, oldukça sıcak. Pist koşulları iyi. Geçmişte bu pistte yumuşak lastikleri biliyoruz. Geçen sene C4 lastikler vardı. Burada yumuşak lastiklerdeyken çekişi kontrol etmek, arka lastikleri kontrol etmek gerekiyor. Bunlar, performans için önemli şeyler."

"Monza'da ağır çekiş olayları var ancak yanal olarak çok önemli değil. Bu yüzden belki de Sprint sıralama seansında orta ve yumuşak lastiklerden oluşan bir grid göreceğiz." dedi.

Sprint sıralama yarışında 18 tur atılacak. Bu mesafe yumuşak lastikler için zorlayıcı olabilir ancak Isola, bu mesafenin kat edilebileceğini düşünüyor.

Isola, "Sprint sıralama seansında 18 tur var ve 18 tur, yarım saatten az sürer. Bu yüzden gerçekten zorlamaları gereken hızlı bir yarış olacak."

"Bu yüzden birilerinin yarışın başında yumuşak lastiklerle avantaj kazanmaya ve kalan turlarda savunmaya çalışabileceğini düşünüyorum."

"Yumuşak lastiklerin avantajı genel olarak yavaş şikanlardan çıkarken olacak. Belki frenlerde de fayda sağlayabilir çünkü ön tarafın yol tutuşu her halükarda daha iyi olacak." dedi.

