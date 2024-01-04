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F1 pilotları hangi yaşta, boyları ve kiloları ne?

Formula 1 pilotlarının hangi kilo ve boyda olduğunu merak ediyorsanız, bu haber size göre.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, on the grid for the drivers photo

Bu yıl gridde yer alacak 20 pilotun tamamı, geçen yılki Abu Dabi GP hafta sonunda F1 gridindeydi. Yani sürücü kadrolarında herhangi bir değişim yaşanmadı.

Bu pilotların boyu ve kilosu elbette takımlar için çok önemli çünkü kokpit tasarımını buna uygun şekilde yapıyorlar.

Çok uzun bir pilotla çok kısa bir pilota sahip olmak takımların işini zorlaştırıyor.

Yeni sezonda gridin en uzun boylu isimleri Esteban Ocon ve Alex Albon olacak. İki pilot da 186 cm boyunda.

En kısa isim ise 159 cm boyundaki  Yuki Tsunoda.

Kilo tarafında en ağır isim 78 kg ile Nico Hulkenberg, en hafif pilot ise 54 kg ile Tsunoda olacak.

Yaş tarafında ise Oscar Piastri 22 yaşla gridin en genç ismi. Gridin en yaşlı ismi olan Fernando Alonso ise 42 yaşında.

2024 F1 pilotlarının yaşı, ağırlığı ve boyu:

Pilot Takım Yaş Ağırlık Boy
F. Alonso Aston Martin 42 68 171
L. Hamilton Mercedes 38 73 174
N. Hulkenberg Haas 36 78 184
V. Bottas Stake F1 34 69 180
D. Ricciardo AlphaTauri 34 71 179
S. Perez Red Bull 34 63 173
K. Magnussen Haas 31 68 174
C. Sainz Ferrari 29 66 178
A. Albon Williams 27 73 186
P. Gasly Alpine 27 70 177
E. Ocon Alpine 27 66 186
M. Verstappen Red Bull 26 72 181
G. Russell Mercedes 26 70 185
C. Leclerc Ferrari 26 69 180
L. Stroll Aston Martin 25 70 182
L. Norris McLaren 24 68 170
G. Zhou Stake F1 24 63 176
Y. Tsunoda AlphaTauri 23 54 159
L. Sargent Williams 22 71 181
O. Piastri McLaren 22 68 178
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