F1 pilotları hangi yaşta, boyları ve kiloları ne?

Bu yıl gridde yer alacak 20 pilotun tamamı, geçen yılki Abu Dabi GP hafta sonunda F1 gridindeydi. Yani sürücü kadrolarında herhangi bir değişim yaşanmadı.

Bu pilotların boyu ve kilosu elbette takımlar için çok önemli çünkü kokpit tasarımını buna uygun şekilde yapıyorlar.

Çok uzun bir pilotla çok kısa bir pilota sahip olmak takımların işini zorlaştırıyor.

Yeni sezonda gridin en uzun boylu isimleri Esteban Ocon ve Alex Albon olacak. İki pilot da 186 cm boyunda.

En kısa isim ise 159 cm boyundaki Yuki Tsunoda.

Kilo tarafında en ağır isim 78 kg ile Nico Hulkenberg, en hafif pilot ise 54 kg ile Tsunoda olacak.

Yaş tarafında ise Oscar Piastri 22 yaşla gridin en genç ismi. Gridin en yaşlı ismi olan Fernando Alonso ise 42 yaşında.

2024 F1 pilotlarının yaşı, ağırlığı ve boyu: