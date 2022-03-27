F1 pilotları, güvenlik anlamında "sınırda" olan Cidde'de daha fazla değişiklik istiyor

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Bu hafta sonu Cidde pistinde gerçekleştirilecek ikinci yarış öncesinde, 27 virajdan dördünde bariyerler geri çekildi ve son viraj 1.5 metre genişletildi.

Bu hamle, GPDA direktörü George Russell'ın Motorsport.com'a "güvenlik açısından pistte çok fazla eksik" olduğuna dair yaptığı açıklama sonrasında geldi.

Fakat Ferrari pilotları Carlos Sainz ve Charles Leclerc, Mick Schumacher'in cumartesi akşamı yaptığı büyük kazası sonrası pistte daha fazla iyileştirme çağrısında bulundular.

Haas pilot, yüksek hızda oldukça büyük bir kaza yaptı ve pistin temizlenmesi tam 57 dakika sürdü. Pazar günkü yarışta da yer alamayacak.

2022 yarışı öncesi pistte yapılan değişiklikleri "minnacık" şeklinde yorumlayan Sainz, F1 araçlarının monokok yapısının çok güvenli olduğunu ve bunun kendilerini rahatlattığını kabul etse de gereksiz riskler almanın anlamı olmadığını belirtti.

Sainz şöyle dedi: "Sürücüler olarak, günümüzde kokpit güvenliğinin çok yüksek olmasından dolayı kendimizi oldukça güvende hissediyoruz."

“FIA bize oldukça güvenli kokpitler verme konusunda harika bir iş çıkardı ve bu da bize böylesine yüksek hızlarda bile aracın sizi koruduğu konusunda biraz olsun rahatlık veriyor."

"Fakat işin öbür tarafında böyle riskler almaya gerek var mı?”

Sainz'a göre, sürücülere araçlarını yavaşlatma imkanı sağlamak adına beton bariyerleri daha da geriye çekmek ilk çözüm olabilir.

Sainz, sözlerine şöyle devam etti: "Eğer duvarları biraz daha geriye taşıyabilirsek, bu tür büyük olaylar yaşadığımız zaman, aracı yavaşlatmamız için biraz daha vaktimiz olur. Umarım yapılabilir."

"Bu konuda tartışmamız gerekiyor çünkü şu anki haliyle muhtemelen sınırda."

Marshals remove the damaged car of Mick Schumacher, Haas VF-22, after his crash in Q2 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Pole pozisyonunu sahibi Sergio Perez, pist hakkında, "Takvimdeki en tehlikeli yer olduğuna hiç şüphe yok." derken sözlerine şöyle devam etti: "Sürücülerden, araçtan ve takımlardan çok fazla şey isteyen bir pist. Eğer hata yaparsanız, büyük bir kaza yapabilirsiniz. 22. ve 23. virajlarda yapabileceğimiz bir şey var mı bilmiyorum çünkü bunlar çok yüksek hızlı bölümler."

Leclerc, Cidde'deki zorluklardan memnun olsa da pistte gelecek için değiştirilebilecek bazı şeyler olduğuna inanıyor.

"Burası çok zorlu bir pist. Bu pisti sevmemin nedenlerinden birisi de bu fakat bazı yerleri geliştirmek için yapabileceğimiz şeyler olduğuna inanıyorum. İlk sektör gerçekten çok hızlı ve Mick'le gördüğümüz üzere, başka noktalarda da durum zorlayıcı olabiliyor. Bu yüzden gelecek için değiştirebileceğimiz birkaç şey var."

"Fakat bu zorlu bir pist ve bu pistte, özellikle de sıralama turlarında yaşadığım heyecanı gizlemek istemiyorum. Hissiyat inanılmaz. Fakat güvenlik her şeyden önce gelir ve belki de bu açıdan daha fazlasını yapabiliriz."

Russell ise değişikliklerin çok ileri gitmesi durumunda F1'in en hızlı cadde pistinin büyüsünün kaybolacağını belirtti.

Mercedes sürücüsü şunları söyledi: "Açıkçası geçen yılki temel tehlike görüş eksikliğiydi."

“Bunu geliştirmek için ellerinden geleni yaptılar ve biraz işe yarasa da tüm sorunları çözmedi."

“Fakat bu, bazen bir cadde pistinin doğasıdır. Çok hızlı gitmek için büyük riskler alırsanız, sizi ödüllendirir."

“Eğer değişikliklerde çok ileri giderseniz bazen bir cadde pistinin DNA'sını kaybedersiniz."

"Geliştirmek için yapılabilecek küçük şeyler var fakat nihayetinde, bu hızlara çıktığınızda, aracı kaybediyorsanız ve kaçış alanı yoksa, duvara giriyorsunuz."