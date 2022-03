F1 pilotları, güvenlik anlamında "sınırda" olan Cidde'de daha fazla değişiklik istiyor

Bu hafta sonu Cidde pistinde gerçekleştirilecek ikinci yarış öncesinde, 27 virajdan dördünde bariyerler geri çekildi ve son viraj 1.5 metre genişletildi.

Bu hamle, GPDA direktörü George Russell'ın Motorsport.com'a "güvenlik açısından pistte çok fazla eksik" olduğuna dair yaptığı açıklama sonrasında geldi.

Fakat Ferrari pilotları Carlos Sainz ve Charles Leclerc, Mick Schumacher'in cumartesi akşamı yaptığı büyük kazası sonrası pistte daha fazla iyileştirme çağrısında bulundular.

Haas pilot, yüksek hızda oldukça büyük bir kaza yaptı ve pistin temizlenmesi tam 57 dakika sürdü. Pazar günkü yarışta da yer alamayacak.

2022 yarışı öncesi pistte yapılan değişiklikleri "minnacık" şeklinde yorumlayan Sainz, F1 araçlarının monokok yapısının çok güvenli olduğunu ve bunun kendilerini rahatlattığını kabul etse de gereksiz riskler almanın anlamı olmadığını belirtti.

Sainz şöyle dedi: "Sürücüler olarak, günümüzde kokpit güvenliğinin çok yüksek olmasından dolayı kendimizi oldukça güvende hissediyoruz."

“FIA bize oldukça güvenli kokpitler verme konusunda harika bir iş çıkardı ve bu da bize böylesine yüksek hızlarda bile aracın sizi koruduğu konusunda biraz olsun rahatlık veriyor."

"Fakat işin öbür tarafında böyle riskler almaya gerek var mı?”

Sainz'a göre, sürücülere araçlarını yavaşlatma imkanı sağlamak adına beton bariyerleri daha da geriye çekmek ilk çözüm olabilir.

Sainz, sözlerine şöyle devam etti: "Eğer duvarları biraz daha geriye taşıyabilirsek, bu tür büyük olaylar yaşadığımız zaman, aracı yavaşlatmamız için biraz daha vaktimiz olur. Umarım yapılabilir."

"Bu konuda tartışmamız gerekiyor çünkü şu anki haliyle muhtemelen sınırda."

Marshals remove the damaged car of Mick Schumacher, Haas VF-22, after his crash in Q2

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images