Russell: "FIA, başlangıç pozisyonu kuralı konusunda 'sağduyulu' olmalı"

Formula 1 2023 sezonunun ilk iki yarışında FIA Sportif Düzenlemelerine eklenen yeni bir kural ihlal edildi.

Hatalı başlangıç pozisyonu ile ilgili olan bu kural bu yıl değiştirilerek, dört tekerleği de grid pozisyonu işaretinin ön ve yan taraflarında olmayan bir sürücünün hatalı konumda olduğunun kabul edileceğini belirtiyor.

Bu durum Sportif Yönetmeliklerin 48. maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır: Madde 54.3a), 54.3b) veya 54.3c) kapsamındaki cezalardan herhangi biri, aşağıdakilere sahip olduğuna karar verilen herhangi bir sürücüye uygulanacaktır: 48.1 (c) Start sinyali sırasında ön lastiklerinin temas alanının herhangi bir kısmı çizgilerin (ön ve yanlar) dışında olan sürücüler.

Şu ana kadar bu kurala uymayan pilotlar Esteban Ocon ve Fernando Alonso oldu. Verilen cezayla Suudi Arabistan Grand Prix'sinde Alonso'nun 100. podyumuna ulaşması engellenmiş, ancak ardından kural anlaşmazlığı nedeniyle cezası iptal edilmişti.

Ocon'a Bahreyn'de griddeki pozisyonunun dışında kaldığı için beş saniyelik bir zaman cezası verildiğinde, Alpine pilotu diğer dört sürücünün de griddeki yerlerinde düzgün bir şekilde durmadıklarını belirtmişti.

Mechanics make final preparations on the grid

Suudi Arabistan Grand Prix'sinin başlangıcında grid pozisyonlarına bakıldığında, Valtteri Bottas ve Yuki Tsunoda da dahil olmak üzere Alonso'dan daha geride olan başka sürücülerin de tam olarak hizada olmadıkları görülüyor.

Kokpitteki pozisyonları göz önünde bulundurulduğunda nerede duracaklarını tespit etmek zor olabileceğinden, pilotlar bu kuralın açıklığa kavuşturulmasını istiyorlar.

George Russell bu konuda, "Bu inanılmaz derecede zor. Bir perspektiften bakacak olursak, lastiğin muhtemelen sadece 10-12 santimini görüyoruz, yani aslında zemini göremiyoruz."

Sürücülerin griddeki yerlerini belirlemelerine yardımcı olan sarı bir çizgi mevcut, ancak Russell aracın nerede konumlandığını belirlemenin hâlâ zor olduğunu söylüyor.

"Uzun sarı çizgiler var... Ancak bırakın yan pozisyonumuzu belirleyen beyaz çizgileri, sarı çizgiyi bile göremiyorum."

"Bu gerçekten çok zor, bu yüzden bu konuda biraz daha sağduyulu olunması gerektiğini düşünüyorum."

Max Verstappen bu durumu pist limitleri cezasına benzeterek, sürücünün pozisyonun biraz dışında kalmasından gerçekten bir şey kazanıp kazanılmadığını sorguladı.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, lead the field away at the start

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images