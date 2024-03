F1 pilotları daha sert pist limiti ihlali cezalarına karşı

Daha önce bir yarışta pist limitini beş kez ihlal eden sürücülere beş saniyelik zaman cezası veriliyordu. Ancak bu cezanın çok hafif olduğuna karar verildi ve ceza iki katına çıkarıldı.

Bahreyn'de hiçbir sürücü yeni kurala göre ceza alacak kadar pist limiti ihlali yapmadı.

Yine de sürücüler geçtiğimiz çarşamba günkü basın toplantısında, mevcut nesil F1 araçlarında pist sınırlarını belirleyen beyaz çizgilerin nerede olduğuna karar vermenin ne kadar zor olduğu göz önüne alındığında, 10 saniyenin çok büyük olduğunu savundu.

Charles Leclerc, "Bence bu oldukça sert, ama bence asıl öncelik pist sınırlarını düzeltmek ya da en azından bu sınırlara daha iyi uymamıza yardımcı olmak olmalı. Çünkü şu anda beyaz çizgilerin olduğu şekilde, bunu gerçekten göremiyoruz."

"Bu yüzden beş saniyenin zaten oldukça ağır bir cezaydı. Bence 10 saniye çok fazla." dedi.

Mercedes pilotu George Russell, günümüz F1 araçlarının hem sürücü hem de araç ne kadar alçakta oturduğu için dışarıyı görmenin zor olduğunu tekrarladı.

Russell, "Bence televizyondan aracın içinden ne kadar zor olduğunu anlamak gerçekten zor."

"O kadar alçakta oturuyorsunuz ki, lastiklerinizin sadece 15 santimetrelik üst kısmını görebiliyorsunuz ve araçlar yerden 70 cm yükseklikte, hatta düzlüğün sonunda yere daha da yaklaşıyoruz."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, battles with Charles Leclerc, Ferrari SF-24, at the start

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images