F1 pilotları daha sert pist limiti ihlali cezalarına karşı

Daha önce bir yarışta pist limitini beş kez ihlal eden sürücülere beş saniyelik zaman cezası veriliyordu. Ancak bu cezanın çok hafif olduğuna karar verildi ve ceza iki katına çıkarıldı.

Bahreyn'de hiçbir sürücü yeni kurala göre ceza alacak kadar pist limiti ihlali yapmadı.

Yine de sürücüler geçtiğimiz çarşamba günkü basın toplantısında, mevcut nesil F1 araçlarında pist sınırlarını belirleyen beyaz çizgilerin nerede olduğuna karar vermenin ne kadar zor olduğu göz önüne alındığında, 10 saniyenin çok büyük olduğunu savundu.

Charles Leclerc, "Bence bu oldukça sert, ama bence asıl öncelik pist sınırlarını düzeltmek ya da en azından bu sınırlara daha iyi uymamıza yardımcı olmak olmalı. Çünkü şu anda beyaz çizgilerin olduğu şekilde, bunu gerçekten göremiyoruz."

"Bu yüzden beş saniyenin zaten oldukça ağır bir cezaydı. Bence 10 saniye çok fazla." dedi.

Mercedes pilotu George Russell, günümüz F1 araçlarının hem sürücü hem de araç ne kadar alçakta oturduğu için dışarıyı görmenin zor olduğunu tekrarladı.

Russell, "Bence televizyondan aracın içinden ne kadar zor olduğunu anlamak gerçekten zor."

"O kadar alçakta oturuyorsunuz ki, lastiklerinizin sadece 15 santimetrelik üst kısmını görebiliyorsunuz ve araçlar yerden 70 cm yükseklikte, hatta düzlüğün sonunda yere daha da yaklaşıyoruz."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, battles with Charles Leclerc, Ferrari SF-24, at the start Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bu yüzden hissedebileceğimiz kerblere ihtiyacımız var ve sonuçta gittiğimiz bazı pistlerde hiçbir pist sınırı sorunu yok. Çok fazla pist sınırı sorunu gördüğümüz sadece bir avuç pist var, bu yüzden bunu çözmenin bir yolunu bulmamız gerekiyor." dedi.

Cidde'de pist limitlerini aştığında kendini bariyerlerde bulduğunu söyleyen Aston Martin pilotu Stroll, ironik bir şekilde pek çok pistte asfaltın pist limitlerini aşma riskini ortadan kaldırarak zaman cezalarının gerekliliğine işaret etti.

Kanadalı pilot, "Bence pistlerin çoğunun yapısını değiştirirsek ve pist limitlerinde kalmayı biraz daha kolaylaştırırsak, ama aynı zamanda çakıl veya çim olan pist limitlerinin dışına çıktığınızda daha fazla ceza verirsek, ilk etapta bu sorunları daha az yaşarız." dedi.

Ancak, cumartesi günkü Grand Prix öncesinde sürücülerin pist limiti ihlalleri için verilen 10 saniyelik cezaların çok sert olduğundan şikayet etmelerinin ardından, yarış sonrasında bir sonuca varmak için herhangi bir örnek yoktu.

Ancak FIA Komiserleri, Kevin Magnussen ve arkasındaki araçların fark ettiği çeşitli ihlaller için daha sert zaman cezaları uyguluyor.

Magnussen'e iki ayrı 10 saniyelik zaman cezası verildi. İlk ceza Williams sürücüsüne 4. virajın dışında uygun boşluğu vermeyerek Alex Albon'un ön kanadına hasar verdiği için, ikincisi ise Yuki Tsunoda'yı geçerek pist dışında haksız bir avantaj elde ettiği içindi.

Ancak, takım arkadaşı Nico Hulkenberg'in pist pozisyonunu koruyarak pite girmek için yeterince büyük bir boşluk oluşturmasına izin vermek için arkasındaki araçları tuttuktan sonra Magnussen, takım arkadaşının yarışı 10. sırada bitirebilmesine yardımcı oldu.

Haas'ın rakipleri RB ve Williams, Magnussen'in taktiklerinin kendilerine puan şansını kaybettirmesi nedeniyle memnuniyetsizliklerini dile getirmişlerdi.