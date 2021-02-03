F1 pilotları COVID için aşılanmaya mı başladılar?

Abu Dhabi GP'sinde BAE yönetimi, COVID-19 pandemisi altında gerçekleştirilen yarışta, sezonun en sert önlemlerini almıştı. Bu önlemlerde yönetim, yapay bir baloncuk sistemi kurarak sürücüleri ve takım çalışanlarını, pistin hemen içerisinde bulunan otele yerleştirdi ve böylece pist üzerinde bir baloncuk kurarak COVID temasını sınırlandırdı.

BAE yönetimi sadece F1 için bu kuralları uygulamamakta. Ülkeye giriş yapan tüm turistler ve yolcular, girişleri öncesinde negatif PCR testi ile uçağa binebiliyorlar ve ülkeye girdikten sonra, geldikleri ülkeye göre, farklı karantina koşulları altında kalmak zorunda kalıyorlar.

Bu karantinaya girmeden önce ülkeye varan yolcular, havalimanında da PCR testi yaptırdıktan sonra, BAE hükûmetinin koronavirüs aplikasyonundan aldıkları sonuç ile beraber karantinayı terk edip dışarı çıkabiliyorlar.

Dünya çapında koronavirüse karşı aşılamaların başlamasının ardından ise BAE, %31'lik aşılama oranı ile beraber İsrail ve Seyşeller'in ardından üçüncü sırada yer alıyor.

BAE'deki aşılama ise sadece Emirati kimliği olan insanlara açık: yani BAE'de aşı olmak için ya Emirati olmanız, ya da BAE'de oturma izniniz olması gerekiyor. Oturma izni de bir mülk alınarak alınabiliyor.

F1 pilotlarının vergi işlemleri nedeniyle, vergi almayan Monaco ve İsviçre gibi yerlerde yaşamayı tercih ettiğini görmüştük. Bu ülkelere ek olarak Katar ve BAE de ülkede yaşayanlardan gelir vergisi almamakta. Bu nedenle BAE, VIP insanlar için önemli bir yatırım değerine sahip.

Kış arasında COVID testi pozitif çıkan üç isim Charles Leclerc, Lando Norris ve Pierre Gasly olmuştu.

Leclerc, kız arkadaşı ile Dubai'ye gittikten sonra pozitif test sonucu verdiğini açıklarken, Norris de Dubai'den döndükten sonra pozitif test sonucu verdiğini açıklamıştı. COVID testi pozitif çıkan en son isim olan Gasly ise Dubai'de sezon öncesi antrenmanlarına devam ettiği sırada virüse yakalandığını açıklamıştı.

Peki işin test kısmında neler var?

Pandemi süreci boyunca sıklıkla kullanılan 2 tür koronavirüs testi oldu. Bunlardan ilki PCR testi olarak da adlandırılan moleküler test.

Bu test etkin bir enfeksiyonu ölçmekte çok başarılı ve çok hassas, dolayısıyla sıklıkla başvurulan bir test. Bu testin uygulanması için burun ve ağız yolundan ucu pamuklu ince bir çubuk vasıtasıyla sürüntü örneği alınmaktadır. Alınan örnek ilk olarak filtre edilir ve ultrasonik dalgalarla (mevcutsa) virüsün RNA’sı salınır.

Sonrasında elde edilen RNA örnekleriyle PCR ajanları karıştırılır ve RNA yüksek ısıya maruz bırakılarak denatürasyona uğrar, sonrasında sentetik oligonükleotitler açılan RNA zincirlerine bağlanır, son olarak ise zincirler uzatılır.

Böylece gerçek zamanlı PCR’da 1-3 saat arası bir süre geçtikten sonra çoğaltılan RNA örnekleri incelenerek hızlıca sonuç alınabilir. (Sonuç için gereken zaman alınan örneğin testin uygulandığı yerden ziyade, başka bir laboratuvarda incelenmesi durumunda 1-2 gün de sürebilir).

Yaygın bir şekilde kullanılan diğer test ise antikor testi.

Vücudumuza daha önce görmediğimiz herhangi bir virüs antijeni girdikten sonra vücudumuz bunlarla mücadele etmek için öncelikle plazma B hücreleri vasıtasıyla bu spesifik antijene karşı spesifik antikorlar üretir ve bu antikorlar vücudumuzun çeşitli bölgelerine kan dolaşımı vasıtasıyla ulaşır (Daha önce görülen antijenlerde ise sonrasında plazma T ‘bellek’ hücreleri de devreye girer).

Dolayısıyla bu test için hastadan kan örneği alınır ve spesifik koronavirüs antikorlarının kanda mevcut olup olmadığına bakılır. COVID-19 hastalığını geçirenlerin kanında antikora rastlandığı gibi, hastalığa karşı aşı olanlarda da antijene karşı üretilmiş antikorlara rastlanır.

Bu sebeple virüs genomunu inceleyen diğer testin aksine, antikor testinde; aşı olmuş bireyler de pozitif test sonucu verebilirler. Antikor testinde aşı olmuş bireylerin pozitif veya negatif test vermesi bireyin antikor üretme hızına ve testin aşıdan kaç gün sonra yapıldığına bağlı olarak değişmektedir. Aynı zamanda antikor test sonucu pozitif çıkan hastalarda doktorlar PCR testi ile hastalığın aktif geçirilme durumuna karşı doğrulama da isteyebilirler.

F1 sezonu boyunca yapılan yarışlarda sürücüler ve takım çalışanları PCR testleri ile koronavirüs testlerine giriyorlardı. Ancak verilen kış arasından sonra ne tür testler yapıldığı konusunda herhangi bir bilgiye sahip değiliz.

Konuyu özetlemek gerekirse şunu söylemek gerekir: Elimizde bu pilotların aşılanıp aşılanmadıkları konusunda net bir bilgi yok, ancak BAE hükûmetinin uyguladığı katı kurallar, ülkenin aşılama hızı ve üç pilotun birden aynı ülkeye gidip döndükten sonra virüse yakalanması, böyle bir ihtimali ortaya çıkarıyor.