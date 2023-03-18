Önceki / Leclerc: "Yarış tempomuz Bahreyn'den daha iyi" Sonraki / 2023 Suudi Arabistan GP 3. antrenman seansı: Verstappen yine lider, Red Bull 1-2!
Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

F1 pilotlarına göre Cidde'deki değişiklikler, güvenlik konusunda çok az fark yarattı

Formula 1 pilotları, Cidde pistinde yapılan değişikliklerin, trafik konusunda çok az fark yarattığını söylüyorlar.

Adam Cooper
Ekleyen:
F1 pilotlarına göre Cidde'deki değişiklikler, güvenlik konusunda çok az fark yarattı
Haberi dinle

Cidde, yapısı gereği bir dizi tam gaz geçilen bölümlere sahip ve sürücüler, piste çıkış turlarında arkalarından gelen sürücüleri fark etmekte zorlanıyorlar ya da fark ettiklerinde artık çok geç oluyor.

Cuma antrenmanlarında çok sayıda olay yaşandı ve cumartesi günkü sıralama turlarında durumun daha da zor olması bekleniyor.

Konu Cuma akşamı yapılan sürücü brifinginde de ele alındı.

Pistte yapılan değişiklikler, bazı yerlerde görüş mesafesini artırmış olsa da büyük bir fark yaratmamış gibi görünüyor.

Sürücüler, eğer bir araç hızla geliyorsa, o zaman telsizden takım mühendislerinin kendilerine bilgi vermesine güveniyorlar ve bu durum Cidde'de daha da artmış durumda.

Motorsport.com'un konuyla ilgili sorusu üzerine Nico Hulkenberg, "Burada yavaş bir araç ile hızlı bir araç karşı karşıya geliyorsa, aradaki mesafenin kapanma hızı çılgınca oluyor."

"Buradaki kör virajlar ve olan biten her şey, durumu daha da zor hale getiriyor."

"Sadece çok aktif olmalıyız. Piste çıkış turunda çok hareketli bir telsiz iletişimi var. Temel olarak telsizi çok açık tutmalısınız çünkü araçlar çok hızlı şekilde gelmeye devam ediyor." dedi.

 

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Hulkenberg, yapılan değişikliklerin turun genelinde çok fazla fark yaratmadığını öne sürdü.

Alman pilot, "Sadece 22. virajın değiştiğini hissediyorum."

"Orayı daraltmışlar, yavaşlatmışlar. Bir de duvarın geriye çekildiği bir viraj var. Ancak geri kalanı çok benzer."

"Elbette kerbleri ayarladılar, artık araçlara takılan bu kerblere sahip değiliz. 10. virajın çıkışı oldukça agresif, şimdi biraz daha yüksek. Bu araçlarla biraz Everest Dağı'na tırmanmak gibi oluyor!" dedi.

Hulkenberg'in takım arkadaşı Kevin Magnussen, duvarların çekilmesinin trafik sorunu üzerinde belli bir etkisi olduğunu öne sürdü.

Danimarkalı pilot, "Duvarların biraz daha uzakta olması biraz daha iyi."

"Aynalarınızla daha geriyi görebiliyorsunuz ama yine de çok uzak değil. Yani bazen mühendisiniz size bir şey söylemiyorsa, o zaman zorlaşıyor."

"Yine de aynalara bakıyorsunuz ve üç, dört saniye geriyi görebiliyorsunuz. Bu çok fazla değil fakat yoldan çekilmek için yeterli zamanınız var." dedi.

paylaşım
yorumlar

Leclerc: "Yarış tempomuz Bahreyn'den daha iyi"

2023 Suudi Arabistan GP 3. antrenman seansı: Verstappen yine lider, Red Bull 1-2!
Adam Cooper Daha fazlası
Adam Cooper
Hamilton: "Araçla aramda bir bağ hissetmiyorum"

Hamilton: "Araçla aramda bir bağ hissetmiyorum"

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Hamilton: "Araçla aramda bir bağ hissetmiyorum" Hamilton: "Araçla aramda bir bağ hissetmiyorum"

Tost: "Artık AlphaTauri mühendislerine güvenmiyorum!"

Tost: "Artık AlphaTauri mühendislerine güvenmiyorum!"

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Tost: "Artık AlphaTauri mühendislerine güvenmiyorum!" Tost: "Artık AlphaTauri mühendislerine güvenmiyorum!"

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Prime
Prime
Formula 1

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur... Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Son Haberler

Alonso: "Perez ve Red Bull'u yenmemiz pek mümkün görünmüyor"

Alonso: "Perez ve Red Bull'u yenmemiz pek mümkün görünmüyor"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Alonso: "Perez ve Red Bull'u yenmemiz pek mümkün görünmüyor" Alonso: "Perez ve Red Bull'u yenmemiz pek mümkün görünmüyor"

Ocon: "Geçen hafta yaşananları geride bırakmayı hedefliyorum"

Ocon: "Geçen hafta yaşananları geride bırakmayı hedefliyorum"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Ocon: "Geçen hafta yaşananları geride bırakmayı hedefliyorum" Ocon: "Geçen hafta yaşananları geride bırakmayı hedefliyorum"

Verstappen: "Yarış için heyecanlıyım, podyum mümkün"

Verstappen: "Yarış için heyecanlıyım, podyum mümkün"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Verstappen: "Yarış için heyecanlıyım, podyum mümkün" Verstappen: "Yarış için heyecanlıyım, podyum mümkün"

Hamilton: "Araçla aramda bir bağ hissetmiyorum"

Hamilton: "Araçla aramda bir bağ hissetmiyorum"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Hamilton: "Araçla aramda bir bağ hissetmiyorum" Hamilton: "Araçla aramda bir bağ hissetmiyorum"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.