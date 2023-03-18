F1 pilotlarına göre Cidde'deki değişiklikler, güvenlik konusunda çok az fark yarattı

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Cidde, yapısı gereği bir dizi tam gaz geçilen bölümlere sahip ve sürücüler, piste çıkış turlarında arkalarından gelen sürücüleri fark etmekte zorlanıyorlar ya da fark ettiklerinde artık çok geç oluyor.

Cuma antrenmanlarında çok sayıda olay yaşandı ve cumartesi günkü sıralama turlarında durumun daha da zor olması bekleniyor.

Konu Cuma akşamı yapılan sürücü brifinginde de ele alındı.

Pistte yapılan değişiklikler, bazı yerlerde görüş mesafesini artırmış olsa da büyük bir fark yaratmamış gibi görünüyor.

Sürücüler, eğer bir araç hızla geliyorsa, o zaman telsizden takım mühendislerinin kendilerine bilgi vermesine güveniyorlar ve bu durum Cidde'de daha da artmış durumda.

Motorsport.com'un konuyla ilgili sorusu üzerine Nico Hulkenberg, "Burada yavaş bir araç ile hızlı bir araç karşı karşıya geliyorsa, aradaki mesafenin kapanma hızı çılgınca oluyor."

"Buradaki kör virajlar ve olan biten her şey, durumu daha da zor hale getiriyor."

"Sadece çok aktif olmalıyız. Piste çıkış turunda çok hareketli bir telsiz iletişimi var. Temel olarak telsizi çok açık tutmalısınız çünkü araçlar çok hızlı şekilde gelmeye devam ediyor." dedi.

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Hulkenberg, yapılan değişikliklerin turun genelinde çok fazla fark yaratmadığını öne sürdü.

Alman pilot, "Sadece 22. virajın değiştiğini hissediyorum."

"Orayı daraltmışlar, yavaşlatmışlar. Bir de duvarın geriye çekildiği bir viraj var. Ancak geri kalanı çok benzer."

"Elbette kerbleri ayarladılar, artık araçlara takılan bu kerblere sahip değiliz. 10. virajın çıkışı oldukça agresif, şimdi biraz daha yüksek. Bu araçlarla biraz Everest Dağı'na tırmanmak gibi oluyor!" dedi.

Hulkenberg'in takım arkadaşı Kevin Magnussen, duvarların çekilmesinin trafik sorunu üzerinde belli bir etkisi olduğunu öne sürdü.

Danimarkalı pilot, "Duvarların biraz daha uzakta olması biraz daha iyi."

"Aynalarınızla daha geriyi görebiliyorsunuz ama yine de çok uzak değil. Yani bazen mühendisiniz size bir şey söylemiyorsa, o zaman zorlaşıyor."

"Yine de aynalara bakıyorsunuz ve üç, dört saniye geriyi görebiliyorsunuz. Bu çok fazla değil fakat yoldan çekilmek için yeterli zamanınız var." dedi.