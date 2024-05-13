F1 pilotları, ceza puanı sisteminin gözden geçirilmesini istiyor
Logan Sargeant ve Sergio Perez, Formula 1'in 'şaka gibi' olan ceza puanı sisteminin gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyor.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Komiserlerin gerekli görmesi halinde sürücülere sportif cezaların yanı sıra ceza puanları da veriliyor ve 12 aylık süre içinde 12 puanın birikmesi yarıştan men ile sonuçlanıyor.
Kevin Magnussen'in son zamanlarda aldığı cezalar, Haas pilotunun 10 puanla bu sınıra yaklaştığını gösterdi.
Ancak puanların farklı ceza türlerine göre uygulanması sürücüler arasında endişe yarattı.
Logan Sargeant, Çin Grand Prix'sinde güvenlik aracı ihlalinden suçlu bulunarak 2 ceza puanı aldı.
Williams pilotu, daha ciddi sürüş ihlallerinin lisans puanlarıyla cezalandırılmamasıyla sistemin adeta bir 'şaka' haline geldiğine inanıyor.
Autosport/Motorsport.com'un ceza puanı sisteminin değişmesi gerektiğini düşünüp düşünmediği sorusuna Sargeant şu yanıtı verdi: "Çin Grand Prix'sinde yaşadığım şey son derece sinir bozucuydu."
"Yaptığım şey için ceza puanı almak şaka gibiydi. Hafta sonu boyunca çok daha aşırı şeyler yapılıp sadece kınama cezası alındığı oluyor."
Logan Sargeant, Williams W46
Fotoğraf: Erik Junius
"Örneğin sıralama turlarında önümde yavaşlayan insanlar oldu, neredeyse büyük kazalara sebep oluyorlardı ve hiçbir şey olmadı. Ama sonra çizgiyi bir başkasıyla aynı anda geçtiğimde iki ceza puanı alıyorum."
Magnussen'in Miami GP hakemleriyle yaşadığı tartışmadan önce, Sergio Perez ceza puanları sıralamasında zirvede yer alıyordu.
Perez, "Artık daha fazla yarışımız olduğu göz önüne alındığında, bu kesinlikle incelenmesi gereken bir durum."
"Her olayda, her sürücünün aldığı puanlara bakarsanız, muhtemelen çizgiyi aşan pek çok puan var, ancak kural orada."
"Ama umarım bu, gelecekte gözden geçirilir." dedi.
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