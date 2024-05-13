Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1

F1 pilotları, ceza puanı sisteminin gözden geçirilmesini istiyor

Logan Sargeant ve Sergio Perez, Formula 1'in 'şaka gibi' olan ceza puanı sisteminin gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, leads Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Daniel Ricciardo, VCARB 01, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, and the rest of the field at the start of the Sprint race

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Komiserlerin gerekli görmesi halinde sürücülere sportif cezaların yanı sıra ceza puanları da veriliyor ve 12 aylık süre içinde 12 puanın birikmesi yarıştan men ile sonuçlanıyor.

Kevin Magnussen'in son zamanlarda aldığı cezalar, Haas pilotunun 10 puanla bu sınıra yaklaştığını gösterdi.

Ancak puanların farklı ceza türlerine göre uygulanması sürücüler arasında endişe yarattı.

Logan Sargeant, Çin Grand Prix'sinde güvenlik aracı ihlalinden suçlu bulunarak 2 ceza puanı aldı.

Williams pilotu, daha ciddi sürüş ihlallerinin lisans puanlarıyla cezalandırılmamasıyla sistemin adeta bir 'şaka' haline geldiğine inanıyor.

Autosport/Motorsport.com'un ceza puanı sisteminin değişmesi gerektiğini düşünüp düşünmediği sorusuna Sargeant şu yanıtı verdi: "Çin Grand Prix'sinde yaşadığım şey son derece sinir bozucuydu."

"Yaptığım şey için ceza puanı almak şaka gibiydi. Hafta sonu boyunca çok daha aşırı şeyler yapılıp sadece kınama cezası alındığı oluyor."

Logan Sargeant, Williams W46

Logan Sargeant, Williams W46

Fotoğraf: Erik Junius

"Örneğin sıralama turlarında önümde yavaşlayan insanlar oldu, neredeyse büyük kazalara sebep oluyorlardı ve hiçbir şey olmadı. Ama sonra çizgiyi bir başkasıyla aynı anda geçtiğimde iki ceza puanı alıyorum."

Magnussen'in Miami GP hakemleriyle yaşadığı tartışmadan önce, Sergio Perez ceza puanları sıralamasında zirvede yer alıyordu.

Perez, "Artık daha fazla yarışımız olduğu göz önüne alındığında, bu kesinlikle incelenmesi gereken bir durum."

"Her olayda, her sürücünün aldığı puanlara bakarsanız, muhtemelen çizgiyi aşan pek çok puan var, ancak kural orada."

"Ama umarım bu, gelecekte gözden geçirilir." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Piastri, Norris'e galibiyeti getiren McLaren güncellemeleriyle cesaretlendi
Sonraki haber Sauber, Imola'ya yeni güncellemelerle geliyor

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Brown, Newey ile anlaşmakla ilgilenmiyor: "Sahip olduklarımızdan memnunuz"

Brown, Newey ile anlaşmakla ilgilenmiyor: "Sahip olduklarımızdan memnunuz"

Formula 1
Emilia Romagna GP
Brown, Newey ile anlaşmakla ilgilenmiyor: "Sahip olduklarımızdan memnunuz"
Patrick: "Sargeant F1'de kalıcı bir güce sahip değil"

Patrick: "Sargeant F1'de kalıcı bir güce sahip değil"

Formula 1
Emilia Romagna GP
Patrick: "Sargeant F1'de kalıcı bir güce sahip değil"
Magnussen: "Haas'ta hâlâ 'gösteremediğim' bir potansiyele sahibim"

Magnussen: "Haas'ta hâlâ 'gösteremediğim' bir potansiyele sahibim"

Formula 1
Emilia Romagna GP
Magnussen: "Haas'ta hâlâ 'gösteremediğim' bir potansiyele sahibim"

Son Haberler

İlk kez Formula E aracı kullanan Schwartz'dan sürpriz performans

İlk kez Formula E aracı kullanan Schwartz'dan sürpriz performans

FE Formula E
Çaylak testi
İlk kez Formula E aracı kullanan Schwartz'dan sürpriz performans
Ogier: "Markku Alen'in WRC Portekiz rekorunu geçmek çok anlamlı"

Ogier: "Markku Alen'in WRC Portekiz rekorunu geçmek çok anlamlı"

WRC WRC
Portekiz Rallisi
Ogier: "Markku Alen'in WRC Portekiz rekorunu geçmek çok anlamlı"
F1, 2026'dan itibaren hafif halo'ya geçişi planlıyor

F1, 2026'dan itibaren hafif halo'ya geçişi planlıyor

F1 Formula 1
F1, 2026'dan itibaren hafif halo'ya geçişi planlıyor
Trulli: "Ferrari'ye katılmamamın tek nedeni, Schumacher'di"

Trulli: "Ferrari'ye katılmamamın tek nedeni, Schumacher'di"

F1 Formula 1
Trulli: "Ferrari'ye katılmamamın tek nedeni, Schumacher'di"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye