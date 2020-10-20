F1 pilotları, ceza puanı sisteminde değişiklik istiyorlar

Sochi’de FIA hakemleri, dünya şampiyonunun belirtilen alanın dışında kalkış antrenmanlarını gerçekleştirdiğine karar kılıp yarış içerisinde kendisine 2 tane 5 saniyelik süre cezası ve onun haricinde lisansına 2 ceza puanı verdi.

Bu karar sonrasında bir süreliğine, 12 aylık süre için 10 puana ulaşan Hamilton, 2 puan daha alsaydı 1 yarışa katılamama cezası alacaktı.

Fakat hakemlerin yarış sonrasında devam eden görüşmeleri neticesinde Mercedes takımı Hamilton’a pit çıkışından başlayabileceğini söylediği için pilotun tek suçlu olmadığında karar kıldı ve lisans puanı cezasını geri çekti.

Yaşanan bu olaylar sistemin kendisi hakkında ve nispeten zararsız duran hareketlerin kazaya sebebiyet verme ve sarı bayraklar altında hızlanma gibi açıkça tehlikeli hareketlere benzer şekilde puan cezasına yol açabilmesi tartışmalara yol açtı.

Nürburgring’deki pilotlar toplantısında bu, büyük bir konuşma konusu oldu.

Daniil Kvyat: “Pilotlar toplantısında ceza puanları konusunda bir soru sordum. Bazen birilerine puan verip sonra cezaları geri çekmelerini... Bence bunun biraz incelenmesi gerekiyor.”

“Eğer ceza puanlarını biriyle tehlikeli bir kaza geçirdikten veya çok tehlikeli bir manevra yaptıktan sonra ve açıkça suçluyken alıyorsanız bu adaletli. Ama mavi bayrak ihlalleri gibi eften püften sebeplerden lisans puanı cezası verilmemesi gerekiyor bence.”

“Burası bir taksi durağı değil, biliyorsunuz. Her zaman limitte sürebilmemiz gerek. O yüzden bence sistemin biraz gözden geçirilmesi gerekiyor.”

Kvyat’ın AlphaTauri’den takım arkadaşı Pierre Gasly de Rus sürücünün fikirlerine katıldı: “Ben ceza puanlarının taraftarı değilim. Dani bu konu hakkında konuştu çünkü ona da birkaç puan verdiler ki bence tehlikeli bir sürüş veya ona benzer hiç bir şey yapmamıştı. Biraz garip geliyor doğrusu.”

“Bence F1’de hepimiz birbirimize saygı duyuyoruz. Bazen diğer pilotlara çarpıyorsunuz, bu da motor sporlarının bir parçası. Ama günün sonunda saygı her zaman orada. Bence bazen kazalara böyle bakmak lazım. Bence bu konuları konuşmak için yeterince büyük ve olgun olduğumuzu düşünüyoruz.”

McLaren takımından Lando Norris, Sochi toplantısının pilotların görüşlerini bildirmeleri için faydalı bir fırsat olduğunu söyledi.

“Umuyorum ki hakemler neyin ceza puanı gerektirdiğini ve neyin gerektirmediğini daha iyi anlıyorlardır.”

“Çünkü bazı kurallara göre pilotlar ceza almaması gerekirken alıyorlar. Bence cezalar; insanların tehlikeye atıldığı veya ciddi kazalara sebebiyet verildiğinde ya da can güvenliğiyle ilgili durumlarda verilmeli. Bence durum biraz daha açıklık kazandı, ama ileride bir daha insanlar ne zaman ceza alacaklar, göreceğiz.”

FIA yarış direktörü Michael Masi konu hakkında tartışmayı reddetti.

“Pilotlar toplantısındaki tartışmalar pilotlar, takım patronları ve benim aramda.”

“Ve o ortamda yine iyisiyle kötüsüyle konuşmalarımız olacak ve benim için orası dışarıda konuşulacak bir konu değil.”