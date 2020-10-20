Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
FP1:
2 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
Biletler
31 Eki
FP1:
10 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
FP1:
23 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
38 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
45 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
51 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

F1 pilotları, ceza puanı sisteminde değişiklik istiyorlar

paylaşım
yorumlar
F1 pilotları, ceza puanı sisteminde değişiklik istiyorlar
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Lewis Hamilton’un Rusya GP’sinde yaşadığı kalkış antrenmanı olayı sonrasında Formula 1 pilotları lisans puanı cezası sisteminde bir revizyona gidilmesini istiyor.

Sochi’de FIA hakemleri, dünya şampiyonunun belirtilen alanın dışında kalkış antrenmanlarını gerçekleştirdiğine karar kılıp yarış içerisinde kendisine 2 tane 5 saniyelik süre cezası ve onun haricinde lisansına 2 ceza puanı verdi.

Bu karar sonrasında bir süreliğine, 12 aylık süre için 10 puana ulaşan Hamilton, 2 puan daha alsaydı 1 yarışa katılamama cezası alacaktı.

Fakat hakemlerin yarış sonrasında devam eden görüşmeleri neticesinde Mercedes takımı Hamilton’a pit çıkışından başlayabileceğini söylediği için pilotun tek suçlu olmadığında karar kıldı ve lisans puanı cezasını geri çekti.

Yaşanan bu olaylar sistemin kendisi hakkında ve nispeten zararsız duran hareketlerin kazaya sebebiyet verme ve sarı bayraklar altında hızlanma gibi açıkça tehlikeli hareketlere benzer şekilde puan cezasına yol açabilmesi tartışmalara yol açtı.

Nürburgring’deki pilotlar toplantısında bu, büyük bir konuşma konusu oldu.

İlgili haber:

Daniil Kvyat: “Pilotlar toplantısında ceza puanları konusunda bir soru sordum. Bazen birilerine puan verip sonra cezaları geri çekmelerini... Bence bunun biraz incelenmesi gerekiyor.”

“Eğer ceza puanlarını biriyle tehlikeli bir kaza geçirdikten veya çok tehlikeli bir manevra yaptıktan sonra ve açıkça suçluyken alıyorsanız bu adaletli. Ama mavi bayrak ihlalleri gibi eften püften sebeplerden lisans puanı cezası verilmemesi gerekiyor bence.”

“Burası bir taksi durağı değil, biliyorsunuz. Her zaman limitte sürebilmemiz gerek. O yüzden bence sistemin biraz gözden geçirilmesi gerekiyor.”

Kvyat’ın AlphaTauri’den takım arkadaşı Pierre Gasly de Rus sürücünün fikirlerine katıldı: “Ben ceza puanlarının taraftarı değilim. Dani bu konu hakkında konuştu çünkü ona da birkaç puan verdiler ki bence tehlikeli bir sürüş veya ona benzer hiç bir şey yapmamıştı. Biraz garip geliyor doğrusu.”

“Bence F1’de hepimiz birbirimize saygı duyuyoruz. Bazen diğer pilotlara çarpıyorsunuz, bu da motor sporlarının bir parçası. Ama günün sonunda saygı her zaman orada. Bence bazen kazalara böyle bakmak lazım. Bence bu konuları konuşmak için yeterince büyük ve olgun olduğumuzu düşünüyoruz.”

McLaren takımından Lando Norris, Sochi toplantısının pilotların görüşlerini bildirmeleri için faydalı bir fırsat olduğunu söyledi.

“Umuyorum ki hakemler neyin ceza puanı gerektirdiğini ve neyin gerektirmediğini daha iyi anlıyorlardır.”

“Çünkü bazı kurallara göre pilotlar ceza almaması gerekirken alıyorlar. Bence cezalar; insanların tehlikeye atıldığı veya ciddi kazalara sebebiyet verildiğinde ya da can güvenliğiyle ilgili durumlarda verilmeli. Bence durum biraz daha açıklık kazandı, ama ileride bir daha insanlar ne zaman ceza alacaklar, göreceğiz.”

FIA yarış direktörü Michael Masi konu hakkında tartışmayı reddetti.

“Pilotlar toplantısındaki tartışmalar pilotlar, takım patronları ve benim aramda.”

“Ve o ortamda yine iyisiyle kötüsüyle konuşmalarımız olacak ve benim için orası dışarıda konuşulacak bir konu değil.”

 
Ferrari, jeton hakkını aracın arkasını yeniden yapmak için kullanacak

Önceki haber

Ferrari, jeton hakkını aracın arkasını yeniden yapmak için kullanacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar Bugün

Ferrari, jeton hakkını aracın arkasını yeniden yapmak için kullanacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, jeton hakkını aracın arkasını yeniden yapmak için kullanacak

2021 F1 pilot pazarında son durum
Formula 1 Formula 1 / Yorum

2021 F1 pilot pazarında son durum

Alonso'nun kaostan çıkıp kazandığı yarış: 2012 Avrupa GP
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Alonso'nun kaostan çıkıp kazandığı yarış: 2012 Avrupa GP

Haas, F1'deki son trende nasıl öncülük etti?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Haas, F1'deki son trende nasıl öncülük etti?

F1 pilotları, ceza puanı sisteminde değişiklik istiyorlar
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1 pilotları, ceza puanı sisteminde değişiklik istiyorlar

Ferrari ve Renault, 2022 için ilk çarpışma testlerini geçti!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari ve Renault, 2022 için ilk çarpışma testlerini geçti!

Wolff: "Hamilton'ı eleştiren sürücüler önce kendilerini eleştirmeliler"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Hamilton'ı eleştiren sürücüler önce kendilerini eleştirmeliler"

Sainz: "Babam, Marko'ya göre daha anlayışlı bir akıl hocası"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Babam, Marko'ya göre daha anlayışlı bir akıl hocası"

Son Haberler

F1 pilotları, ceza puanı sisteminde değişiklik istiyorlar
F1 Formula 1 / Son dakika

F1 pilotları, ceza puanı sisteminde değişiklik istiyorlar

Ferrari, jeton hakkını aracın arkasını yeniden yapmak için kullanacak
F1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, jeton hakkını aracın arkasını yeniden yapmak için kullanacak

Alonso'nun kaostan çıkıp kazandığı yarış: 2012 Avrupa GP
F1 Formula 1 / Özel Haber

Alonso'nun kaostan çıkıp kazandığı yarış: 2012 Avrupa GP

2021 F1 pilot pazarında son durum
F1 Formula 1 / Yorum

2021 F1 pilot pazarında son durum

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2021 F1 pilot pazarında son durum

2s
2
Formula 1

Ferrari, jeton hakkını aracın arkasını yeniden yapmak için kullanacak

1s
3
Formula 1

Alonso'nun kaostan çıkıp kazandığı yarış: 2012 Avrupa GP

2s
4
Formula 1

Haas, F1'deki son trende nasıl öncülük etti?

5
Formula 1

Marko: “Vettel’e bir yıl ara vermesini söyledim”

Son Haberler

F1 pilotları, ceza puanı sisteminde değişiklik istiyorlar
F1

F1 pilotları, ceza puanı sisteminde değişiklik istiyorlar

Ferrari, jeton hakkını aracın arkasını yeniden yapmak için kullanacak
F1

Ferrari, jeton hakkını aracın arkasını yeniden yapmak için kullanacak

Alonso'nun kaostan çıkıp kazandığı yarış: 2012 Avrupa GP
F1

Alonso'nun kaostan çıkıp kazandığı yarış: 2012 Avrupa GP

2021 F1 pilot pazarında son durum
F1

2021 F1 pilot pazarında son durum

Haas, F1'deki son trende nasıl öncülük etti?
F1

Haas, F1'deki son trende nasıl öncülük etti?

Son Videolar

Ferrari F2004 vs Mercedes W11 05:05
Formula 1

Ferrari F2004 vs Mercedes W11

Soğuk hava, Nürburgring yarışını nasıl etkiledi? 06:57
Formula 1

Soğuk hava, Nürburgring yarışını nasıl etkiledi?

Honda'nın F1'den ayrılığı açıklandı 12:31
Formula 1

Honda'nın F1'den ayrılığı açıklandı

2020 Eifel GP yarış değerlendirmesi 07:42
Formula 1

2020 Eifel GP yarış değerlendirmesi

F1 2020 Eifel GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 04:32
Formula 1

F1 2020 Eifel GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.