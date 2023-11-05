F1 pilotları Brezilya'da lastiklerden şikayetçi: "Sürüşü berbat"

Yarışı kazanan Max Verstappen ve pole pozisyonunu kazanan Lando Norris ön tarafta arkalarındaki isimlerden kopmayı başarırken, orta grup DRS trenleri ve lastik aşınmasını ve sıcaklıklarını kontrol etmek için yüksek seviyelerde performanslarını kontrol etmek ve viraja gelmeden önce ayaklarını gazdan çekmek zorunda kaldılar.

Üç pilot hariç diğer pilotlar, 24 turluk sprint yarışına yumuşak lastiklerle başlarken, üç orta lastik sürücüsü (her iki Haas aracı ve Williams'tan Logan Sargeant) orta lastiklere rağmen yarışın yarısına gelindiğinde benzer şekilde kötü aşınmadan şikayet etti.

Şikayetlerin başını çeken Williams sürücüsü Alex Albon, lastiklerin "sürüş için berbat" hissettirdiğini ve sert bileşenin kullanılamaz olduğunu söyledi - her iki unsurun da daha sıcak yarışların tekrar eden özellikleri olduğunu ekledi.

Dört sıra yükselmesinin ardından sprinti 15. sırada tamamlayan Albon, "Her yer hurda yığını gibiydi. Yavaş bir yarıştı."

"[Bozulma] çok büyüktü. Dürüst olmak gerekirse burada sürüş berbat hissettiriyor."

"Bence herkes çok kötü olmalı çünkü tempo aslında o kadar da kötü değildi ama yarış benim için iyi hissettirmedi. Yani zor bir durum."

"Garip bir durum gibi geliyor çünkü açıkçası bu kadar çok aşınmaya sahip olduğunuzda, herkesin daha sert lastiklere geçmesi gerektiğini düşünüyorsunuz. Ancak sert lastikler burada o kadar kötü ki, yumuşak lastiği kullanmak zorundasınız çünkü başlangıçta yol tutuşu oluyor."

"Bu lastikler iyi değil. Onları çok fazla idare etmek zorundasınız." dedi.

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, Logan Sargeant, Williams FW45

Albon bu durumun Meksika, Katar, Amerika Birleşik Devletleri ve sıralama turlarında da geçerli olduğunu belirtti.

Albon, "Özellikle daha sıcak iklimlere ve aşınma seviyesi yüksek zorlu pistlere gittiğimizde bu çok fazla oluyor. Bu, eski tür asfalta sahip pistler lastikleri gerçekten yiyor."

"Bu tür yarışlar sadece yarış performansını idare etmekten ibaret oluyor."

"Bu lastikleri kullanalı uzun zaman oldu, bu yüzden pek bir şeyin değişeceğini sanmıyorum." dedi.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Lewis Hamilton Sao Paulo pistinde daha önce hiç bu kadar aşırı bir bozulma yaşamadığını söylerken, AlphaTauri pilotu Daniel Ricciardo suçun bir kısmını pist yüzeyine attı.

Ricciardo, "Pist çok garipti, tabii ki lastikler de öyle. Buradaki asfalt çok kötü. Berbat." dedi.

Ancak Ferrari pilotu Charles Leclerc lastik sorunlarının önceki sezonlarla uyumlu olduğunu düşünüyor. Leclerc, "Her zaman daha sıcak yarışlarda aşırı ısınma ile daha fazla mücadele ediyoruz."

"Bu yüzden, diğer yıllara kıyasla bu yıl özellikle kötü olduğunu düşünmüyorum. Oldukça benzer."

"Aşırı ısınma ve bunu yönetme konusunda son birkaç yıldır mücadele ettiğim kadar mücadele ediyorum. Bu her zaman böyle." dedi.

Yardımcı editör: Adam Cooper