F1 pilotları, Brezilya'da da tahta plakalarda sorun olmasından endişeli

Interlagos'taki yarış, 2023 sezonunun altıncı ve son sprint etkinliği olacak. Sprint formatı bu yılın başlarında takımların başını ağrıttı çünkü araçlar Cuma günkü tek serbest antrenman seansından sonra kapalı park koşullarına tabi tutuluyor, bu da sürüş yükseklikleri gibi önemli öğelerin hafta sonunun geri kalanında kilitlendiği anlamına geliyor.

Austin'deki son sprint etkinliğinde Charles Leclerc'in Ferrari'si ve Lewis Hamilton'ın Mercedes'i, serbest antrenman sonrasında kalasın sorun yaratacağına dair çok az uyarı almalarına ya da hiç uyarı almamalarına rağmen, yarışta aşırı taban plakası aşınması nedeniyle diskalifiye edildi.

Sprint formatının yanı sıra COTA'nın engebeli düzeninin de aşırı aşınmada etkili olduğu düşünülüyordu, çünkü her iki takım da hafta sonunun ilerleyen saatlerinde buna cevap veremedi.

Takımlar Interlagos'ta yine engebeli yapısıyla bilinen bir pistte mücadele edecekler ve Cuma günü eklenen yağmur tehdidi, çeşitli koşullarda en uygun sürüş yüksekliklerini belirlemeyi daha da zorlaştıracak.

Mercedes'ten George Russell, bu hafta sonu Interlagos gibi bir pistte tahta aşınması riskinin tekrar gündeme gelebileceğini düşünüyor.

Russell, "Gerçekten zorlayıcı olacak. Sprint yarışlarında büyük bir sorun. Austin'de antrenmanı bitirdik, kontrollerimizi yaptık, plaka aşınması yoktu ve temiz olduğumuzu düşündük."

"Ve sonra rüzgarın yönündeki küçük bir değişiklikle, araca ilk kez 100 kilo yakıt koyarak, trafikte birkaç tur, trafikte olmayan birkaç tur, gerçekten engebeli bir pistte, kendimizi aniden beklemediğimiz bir sorunun içinde bulduk."

Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images George Russell, Mercedes-AMG

"Dürüst olmak gerekirse, böyle bir pistte bazı takımlar kendilerini aynı yerde bulabilir." dedi.

Aston Martin pilotu Fernando Alonso, araçların kuru bir yarış için tehlikeye atılmış bir sürüş yüksekliğine sahip olacağı anlamına gelse bile, takımların diskalifiyeden kaçınmak için daha muhafazakar bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini düşünüyor.

Alonso, "Bence bu yıl sprint formatı herkesin aracı optimize etmesi için oldukça zor oldu. Her zaman almanız gereken marjlar vardır."

"Austin'de kontrol edilen birkaç aracımız ve yasal olmadıklarını kontrol etmedikleri birçok aracımız vardı. Sanırım burada herkes biraz daha muhafazakâr olacak." dedi.

Red Bull'un Dünya Şampiyonu pilotu Max Verstappen, hafta sonunun ıslak başlaması ancak yarışın kuru havada yapılması durumunda takımların ince ayarlar yapmasına izin verileceğini umuyor.

Verstappen, "Aracı ve sürüş yüksekliğini ayarlamak için, bütün gün yağmur yağdığında ve Pazar günü yarışta kuru bir pistte sürdüğünüzde her zaman çok zordur."

"Ama umarım FIA yağmur yağdığında bazı şeyleri ayarlamanıza izin verir."

Yardımcı editörler: Jonathan Noble ve Erwin Jaeggi