F1 pilotları, Barselona pistindeki değişikliklerin istenmeyen sonuçlar doğurmasından endişeli

2006'dan sonra ilk defa İspanya GP'nin son virajı 4 ve 15. virajların oluşturulduğu şikan olmadan geçilecek. Bunun yerine eskiden olduğu gibi iki yüksek hızlı sağ virajla tur tamamlanacak.

Yapılan değişiklik sonrasında, son virajdaki hız 270 km/s'in üzerine çıktı. Bu bölümde sürücülerin birbirlerini daha yakından takip edebilmesi ve ana düzlüğün sonunda daha fazla geçiş olması planlanıyor.

Cuma günkü antrenmanlarda sürücüler tek başına sürüş yaparken turun hızlandığını kabul ettiler ancak değişikliklerin geçişleri arttıracağından emin olmadıklarını dike getirdiler.

2023'te geçişler genel manada geçen seneye göre azaldı ve bunda, Pirelli lastiklerinin aşınmasından ziyade aşırı ısınmasının etkili olduğu dile getirildi. AlphaTauri pilotu Nyck de Vries, yine aynısının olacağından endişeli.

De Vries, "Şimdiden bir sonuca varmayalım ancak açıkçası değişikliğin ana nedeni daha iyi yarış olmasıydı."

"Bu değişiklik bize daha iyi yarışma fırsatı sunacak mı emin değilim. Burada sol ön lastik çok fazla etkileniyor."

"Ön lastiklere düşen sorumluluk çok fazla. Şu anda bunu hissedebiliyoruz. Uzun sürüşte, diğer araçların arkasındayken takip etmek çok zor olacak."

"Şu anda ön aks üzerindeki vurgu çok fazla olacak. Eskiden ise ikisi üzerindeydi. Ancak değişiklikleri doğru niyetle yaptıklarını söyleyebiliriz." dedi.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

De Vries, önceden lastiklerle iki tur zorlamanın mümkün olduğunu ancak bu değişikliklerin ardından, lastikler çok fazla kullanılacağı için bunun mümkün olmayacağını söyledi.

Pilotlar, değişikliklere rağmen 2023 araçlarıyla geçiş yapmanın kolaylaşmayacağını düşünüyorlar.

Zemin etkili araçların geçişleri ve mücadeleyi arttırması bekleniyordu. İlk başta öyle oldu ancak takımların 2023 araçlarında yaptıkları değişikliklerle araçların ürettiği kirli hava seviyesinde yeniden artış oldu. Bu yüzden takip ve geçiş seviyesinde geçen seneye göre azalma oldu.

Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas, "Daha hızlı araç, her zaman daha eğlencelidir. Ancak geçiş seviyesi aynı kalacak çünkü son virajda takip etmek zor."

"Son viraj daha hızlı ancak bunun geçişleri iyileştireceğini düşünmüyorum. Orası biraz tümsekli."

"Yani biraz hareket var, bu yüzden daha zorlayıcı olacak ancak orası oldukça güzel bir viraj. Gerçekten çok hızlı bir bölüm. Kesinlikle daha fazla zorlayıcı ancak aynısı lastikler için de geçerli."

"Lastikler o iki virajda çok fazla kullanılacakmış gibi hissediyorum." dedi.