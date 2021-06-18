F1 pilotları, Bakü'deki kazaların ardından Pirelli'ye inançlarını yitirdiler mi?

Lastik sorunları ya da patlayan lastikler, motor sporlarının ilk döneminden beri yer alıyor. Ne yazık ki lastik sorunları nedeniyle yaşanan kazalarda, geçmişte birçok pilot yaşamını yitirdi.

Eskiden daha çok süspansiyon ya da kanat sorunlarından endişe edilirdi ancak modern dönemde teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu tür sorunlar nadir görülüyor.

Pilotlar araçlarının kokpitine girdiklerinde onlara tamamen güveniyorlar ve maksimum performansı gösteriyorlar.

Lastikler, takımların tamamen kontrolünde olmayan bölümlerden. Ancak diğer taraftan Pirelli, Azerbaycan'da yaşanan sorunlarda takımların lastikleri kullanma şeklinin etkili olduğunu vurguladı. Yani yaşanan sorunlarda onların da payı vardı.

FIA tarafından bu hafta takıma gönderilen teknik direktifte, olası açıklar kapatıldı ve takımların Pirelli tarafından verilen verilere tam olarak uymaları hedeflendi.

Bu girişim, güvenliği iyileştireceği için pilotlar tarafından desteklendi. Pilotlar, güvenlik konusunda FIA ve Pirelli'ye güvenmek zorundalar.

Ancak Azerbaycan'da yaşanan iki lastik sorunu, onların bu konu hakkında daha fazla düşünmelerini sağladı. Pilotlar, Aerbaycan'daki yarışta iki iş arkadaşlarının yaralanmadığı için şanslı olduklarını vurguladılar.

Daniel Ricciardo, "Yarıştan sonra tekrarları izlediğimde rahatladım. Yaralanmadıkları için şanslı olduklarını düşündüm. O kazaların küçük kazalar olduğunu söylemiyorum. Doğru tarafa yöneldiler."

"Max sola doğru dönseydi, çok daha büyük bir kaza olurdu. Bu yüzden, bu şanssızlık içerisinde şanslı tarafta oldukları için rahatladım." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing retiring after a tyre faliure Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Pierre Gasly, "Açıkçası bu endişe verici çünkü F1'deki meslektaşlarımın yaralanmasını ya da güvensiz bir durumda olmasını istemiyorum."

"Kendim için de aynısını düşünüyorum. F1 pilotları olarak çok yüksek hızlara çıkıyoruz. Risk alıyoruz. Güvende hissetmemiz önemli. Lance ve Max'in kazaları gerçekten yüksek hızda gerçekleşti. Kazanın sonucunda şanslıydık. Çok daha kötüsü olabilirdi."

"Bu konu hakkında çok fazla araştırma ve güvende olmamız için çok fazla değişiklik yapılmak zorunda. Bu hızlarda, ancak kimsenin hayatını kaybedeceğinden endişe duymazsak yarışabiliriz." dedi.

GPDA yöneticisi George Russell, "Bu tartışmasız yaşam ile ölüm arasında bir andı. Max'in kazasında lastik patladığında sola doğru gitseydi, 330 km/s hızda pit duvarına vuracaktı. Öyle olsaydı, bu hafta sonu yarışamayacağından eminim." dedi.

Pilotlar her zaman kontrolde olmak isterler. Bu yüzden lastik patladığında onlar için endişe verici bir kontrolsüz durum oluşur.

Russell, "Pilotlar olarak tabii ki sınırlara ulaşmak için sınırları zorlarken güvende olmak isteriz. Hepimiz riskleri biliyoruz."

"Yüksek hızlı virajda dönerken aldığımız riski biliyoruz. Daha hızlı gitmeye çalıştıkça, daha fazla risk aldığımızı biliyoruz. Ancak düzlükte 330 km/s hızda ilerlerken bir şey olursa, bu tamamen kontrolümüz dışında olur."

"Bu tür şeyleri aşmamız gerçekten önemli. Bu yeni teknik direktifle güvenliği arttırdıklarından eminlerse ve bazı takımların sınırları zorladıklarını düşünüyorlarsa, o zaman bu değişiklik faydalı olacaktır." dedi.

Russell, her şeye rağmen Pirelli'nin işinin kolay olmadığını kabul ediyor.

Russell, "Bu asla kolay değil çünkü asla kötü lastikler istemeyiz. Bir şey olmayacağından % 120 emin olmak isteriz. Açıkçası iyi performans gösteren, sürüşü keyifli, yarışması keyifli ve heyecan verici yarışlar sunan lastiklere sahip olmalıyız."

"Yol tutuşunun ve performansın olmadığı çöp lastikler olursa, bu kimse için heyecan verici olmaz. Ancak açıkçası, bunu güvenli bir şekilde yapmalıyız. Lastik basıncının 1 Psi az ya da fazla olmaması bu kadar büyük fark yaratır mı, bu başka bir soru işareti."

"Pirelli'nin çok belli bir aralıkta çalıştığını hepimiz biliyoruz. Umarım o çalışma aralığında güvenlik konusu yer almaz. Ancak günün sonunda onlar profesyoneller. Teknik direktifin bu durumu iyileştireceğini düşünüyorlarsa, hepimiz buna hazırız." dedi.

Minimum basınç konusunda yapılan minik değişikliklerin önemi diğer pilotların da dikkatini çekti. Bu kadar küçük bir fark, güvenlik açısından bu kadar kritik olabilir mi?

Carlos Sainz, "Bana göre yüzleşmemiz gereken iki farklı sorun var. Şahsen bir pilot olarak, lastiklerin Pirelli'nin bize verdiği rakamlara göre 1-2 Psi basınca göre sorun yaşamaması gerektiğini düşünüyorum. İlk nokta açık."

"İkincisi, lastiğin belli basınç altında patlayacağından şüphe duyuluyorsa, o zaman takımlar pilotlarını performans gerekçesiyle patlama ihtimali bulunan lastiklerle riske atmamalı."

"Teknik direktif notları bu konuda herkesin Pirelli tarafından açıklanan rakamlara gelmesi konusunda yardımcı olacak. Bir pilot olarak böyle düşünüyorum. Böyle hissediyorum. F1'in bu konuda gelişme kaydetmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Used Pirelli tyres Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Ricciardo, "Açıkçası Pirelli'ye lastikleri güvenli yapması konusunda çok fazla inanıyor ve güveniyoruz. İstediğimiz ilk şey bu. Açıkçası biz her zaman gelişim konusunda zorlayacağız. Geçen sene de Silverstone'da lastik sorunları yaşamıştık. Max, Imola'da bir sorun yaşamıştı."

"Yani bu her sene oluyor. Bu konuda onlara geri bildirimlerde bulunup onları zorlamalıyız. Su sayede bize cevaplar verirler ve diyalog açık olur. Böylece nerede olduklarını biliriz."

"Açıkçası, takımlar olarak onların yönergelerini muhtemelen daha ciddiye almalıyız. Ancak bu zor çünkü çok az bir basınç farkı ile sonucun bu şekilde olabiliyor olması sizi rahatlatmıyor!"

"Takımıma onların söyledikleri şeyleri takip edecekleri konusunda güveneceğim. Ve ardından Pirelli'nin söylediği şeylerin doğru olduğuna güveneceğiz." dedi.

Pirelli, Fransa GP hafta sonunda yaptığı açıklamada bazı takımların önerilen lastik basınçlarının altında olduğunu söylemişti.

Bu açıklama griddeki pilotların dikkatini çekti ve bazı pilotlar daha fazla performans için takip edilen bu yaklaşımın pilotları ve diğer takımları riske atabileceğini söylediler.

Lando Norris, "Pirelli minimum basıncı belli bir sebeple koyuyor. Bunun gerekçesi güvenlik. İnsanlar bunu ihlal ederse, kendilerini, pilotlarını ve diğerlerini riske atarlar."

"Biz kurallara bağlıyız. Bu performans açısından cezalandırıcı olabilir, bu yüzden biraz zaman kaybediyor olabiliriz. Ancak kurallar böyle. Kuralları takip etmiyorsak, günün sonunda hile yapıyor oluruz."

"Biz bunlara bağlıyız. Kuralların olmasının bir sebebi var. Onlara bağlıyız. Bu yüzden takımına güveniyorum, Pirelli'ye ve onların yaptıkları şeylere güveniyorum. Onlara karşı hiçbir şeyim yok." dedi.

Norris, takımların her alanda sınırları zorlamasının normal olduğunu ancak ne kadar zorladıklarının önemli olduğunu söyledi.

Norris, "Tabii ki sınırlar var. Ve kuralları esnetme ya da kuralları çiğneme durumu olabilir. Bu konuda tam olarak neler olduğuna dair yorum yapamam çünkü neler olduğunu, her açıdan tam olarak nasıl bir sonuç olduğunu bilmiyorum."

"Ancak kuralları çiğnemişseniz, çiğnemişsinizdir. Eğer bunu yapmışlarsa, o zaman pilotlarını riske atmışlardır. Hile yapmışlardır ve izin verilmeyen bir şeyi yapmışlardır." dedi.

Lando Norris, McLaren in the Press Conference Photo by: FIA Pool

Carlos Sainz, eski takım arkadaşının görüşlerine destek verdi ve Ferrari'nin kurallara uygun hareket ettiğini söyledi.

Sainz, "Takımların çok fazla soğutma aradığı sır değil. Lastiklerin aşırı ısınmasını durdurmanız gerekiyor çünkü Pirelli lastiklerinin aşırı ısındığını biliyoruz. Her zaman arka lastikler konusunda zorlanıyoruz ve Bakü'de de durum farklı değildi."

"Her takımın, yaptığı her şeyi lastikleri ve basıncı mümkün olduğu kadar düşük seviyede tutmak için yaptığından eminim. Sınırın altına inip inmediklerini kimse bilemez. Sadece lastikleri kullanan takımlar bunu bilebilir."

"Gelecekte Pirelli'nin ve herkesin, tüm takımların neler yaptığını kontrol ettiğini görmek, tüm takımların pilotlarını asla riske atmadığını görmek isterim. İkincisi, bundan bağımsız olarak, daha önce de söylediğim gibi 2 Psi az ya da çok olmasına göre lastikler patlamamalı."

"Bizim aracımızda lastiklerin sıkıntı çıkaracağına dair herhangi bir işaret yoktu. Yani pilot olarak, takımımın benim için yaptığından eminim."

"Ancak bir yarışta ya da güvenlik aracından sonraki yeniden startta basınç olması gerekenden düşük seviyede olursa, o zaman pilotlar olarak sorun yaşama riskine sahip olabiliriz."

"Pirelli'ye saygı duyuyorum ancak bir yarış pilotu olarak, lastiklerin farklı koşullarda çalışmaya daya uyumlu olması gerektiğine inanıyorum." dedi.

Sainz'ın takım arkadaşı Charles Leclerc de lastiklerin çalışma şekli konusunda Ferrari'ye güvendiğini söyledi.

Leclerc, "Gerçek şu ki biz lastik patlatmadık ve lastiklerle oynamadığımız konusunda takımıma % 200 güveniyorum. Bu konuda ne yaptığımızı ve her şeyin yolunda olduğunu biliyorum. Bu yüzden böyle bir endişem yok."

"Pirelli'nin bize en iyi lastiği verme konusunda elinden gelenin en iyisini yaptığına inanıyorum. Güvenlik, padoktaki herkes için çok önemli bir konu ve onlar için de öyle olduğundan eminim. Kendi açımdan Pirelli'ye güvenimde bir azalma yok. Onlara güvenim tam."

"Geçmişte ne olduysa, neden bunun olduğunu anlamalılar. Aynı zamanda pilotların güvenliğini sağlamanın takımların sorumluluğunda olduğunu düşünüyorum."

"Lastikler ve basınçlar konusunda yarışlardan sonra uygulanacak yeni protokollerle, birileri bir şeylerle oynuyorsa bile bunun onları durduracağını düşünüyorum. Yani bu iyi bir şey." dedi.