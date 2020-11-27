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Formula 1 / Bahreyn GP / Son dakika

F1 pilotları Bahreyn'de, 2021 Pirelli lastiklerini deneyecek

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F1 pilotları Bahreyn'de, 2021 Pirelli lastiklerini deneyecek
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Formula 1 pilotları Cuma günü Bahreyn’de Pirelli’nin 2021 lastiklerini ilk defa her 2 antrenman seansında kullandıklarında deneyimleyecekler.

Normalde 2019’da tanıtılan mevcut özellikteki lastiklerin 2021’de de kullanımına devam edilmesi planlanıyordu fakat Silverstone’da görülen sorunlar sonrasında Pirelli, artan yere basma gücüyle başa çıkabilecek bir lastiği seriye sunabilmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Portekiz’de geçtiğimiz ay tüm sürücüler, “kör deneme” usulüyle 2. antrenmanda farklı türde prototip lastikleri denediler.

Farklı versiyonlar 10 takım arasında dağıtıldı ve sonuçlar incelendikten sonra Pirelli en uygun bulduğu lastik prototipini seçti. FIA da hemen onaylayarak homologasyonunu sağladı.

Portimao’daki test sonrasında tüm takımların karar verilen son lastikleri Bahreyn ve Abu Dhabi GP’lerindeki antrenman seanslarında denemesine karar verildi.

Bu testin ilgi çekici bir diğer yanı ise takımların Portekiz’de kullandıkları prototipin en son kararlaştırılan lastik olup olmadığını bilmemesi. Lewis Hamilton, Pirelli’nin sunduğu prototiplerden kendisininkinden memnun kalmadığını söylemişti.

Perşembe günü 7 kez dünya şampiyonu, “Eğer Portimao’da kullandıklarımızın aynısıysa biraz endişeliyim. Belki yarın çok iyi bir lastikle bizi şaşırtırlar. Umarım öyle olur.” demişti.

Pirelli test programının detaylarını da duyurdu. Şu ana kadar kurallar lastik testlerinin sadece 2. antrenman seansı sırasında uygulanmasına izin veriyordu fakat regülasyonlar, testin her 2 Cuma seansında da gerçekleştirilebilmesi için değiştirildi.

Her sürücüye 2021 C3 hamurundan 2 set verildi ve her setin en az 6 tur boyunca kullanılması şart koşuldu. Buna ek olarak en az 1 setin, pistin asfaltında daha çok lastik kalıntısının olacağı 2. antrenman seansında kullanılması zorunlu kılındı.

Böylece isteyen takımlar her antrenmana birer set gelecek şekilde iş yükünü dağıtabilecekken isteyenler her 2 seti de 2. antrenmanda kullanabilecek.

İzin verilen lastik basınçlarından anlaşılacağı üzere Pirelli daha dayanıklı bir lastik oluşturma planını başarıyla gerçekleştirmiş çünkü takımlar artık daha düşük basınçlı lastikler kullanabilecekler. Bahreyn testi için ön tekerleklerde izin verilen minimum basınç 21 psi iken (2020 hamurlarından 1.5 daha düşük) arka lastiklerde minimum 20.5 psi basınca izin veriliyor (0.5 daha düşük).

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Test programı Abu Dhabi’de de devam edecek, orada da her sürücüye birer set C4 hamurundan verilecek ve 2. antrenman seansında en az 8 tur kullanılması istenecek.

Yeni lastiklerin öncekine kıyasla sadece dizaynı değiştirildi, hamur aynı kaldı.

Yeni lastikleri tasarlarken Pirelli arka tarafta daha geniş omuzlu bir lastik yapamama engeliyle karşılaştı çünkü takımlar araç tabanına zarar vermeden bu hamurları 2020 araçlarında test edemezlerdi.

Pirelli patronu Mario Isola, “Biraz farklı bir ön profile sahip. Farklı profile sahip bir lastik test ettirdiğimizde tabanda ve diğer yerlerde oluşabilecek sorunlar sebebiyle arka tarafta aynı profili devam ettirmeye karar verdik”

“Fakat arka tarafta da farklı bazı kısımlar var, farklı materyaller de kullandık.”

“Fark çok büyük değil - geçtiğimiz seneninkinden çok farklı olmayan bir yapı benimseyeceğiz ama dayanıklılık açısından kendi uyguladığımız testlerde gayet etkileyici sonuçlar aldık.” dedi.

 
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Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Editör Adam Cooper

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