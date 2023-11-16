F1 pilotları, "acımasız" Las Vegas GP jet lag'inden nasıl fayda sağlamaya çalışıyor?

Ve tüm padok, önümüzdeki hafta sonu Abu Dabi'ye geçerek zamanda 12 saatlik bir ileri kayma yaşarken işler daha da kötüye gidecek.

Tüm padok aynı gemide olsa da, odak noktası kaçınılmaz olarak sürücüler. Özel jet veya business class seyahatin tadını çıkarıyor olabilirler ve her ihtiyaçlarıyla ilgilenen fizyoterapistleri olabilir, ancak yine de %100 dinlenmiş ve hazır olmak bir zorluk olacak.

İşte bu nedenle, muhtemelen şampiyonanın son yıllarda karşılaştığı en zorlu yarışlar olan bu önümüzdeki iki yarışta, yoğun programla daha iyi başa çıkan sürücülerin ödüllerini alabileceği bir rekabet avantajı alanı haline gelebilir.

Red Bull pilotu Max Verstappen "Buradayken pek sorun olmuyor. Ama sonra Abu Dabi'ye uçmak zorundayız, burada zaten 12 saatlik bir fark var, ama aynı zamanda tamamen farklı bir zaman dilimi."

"Temel olarak, Japon zaman çizelgesine göre yaşıyoruz ama neredeyse farklı bir günde. O yüzden bunu gerçekten anlamıyorum. Yani bu çok yorucu ve ayrıca bu sezonun sonunda bunu yapmak zorundayız. Bu gerçekten çok mantıklı değil." dedi.

Nico Hulkenberg, "Büyük bir zaman farkı olacak ve muhtemelen jet lag ile karşı karşıya kalacağız. Bazıları diğerlerinden daha fazla acı çekiyor. Bu bir meydan okuma olacak ve belki de Cuma ya da Cumartesi günü kendimizi çok zinde hissetmeyeceğiz. Ama bence bu hepimiz için aynı ve elimizden gelenin en iyisini yapmalı ve üstesinden gelmeliyiz." dedi.

Gridin 42 yaşındaki en yaşlı pilotu Fernando Alonso, takvimi kabul etmiyor ancak sürücülerin zorlu takvimle başa çıkmaktan başka çaresi olmadığına inanıyor.

Alonso, "Hayır, tamam değil, tamam değil. Ama durum böyle. Bu zor bir spor. Bu futbol değil..." dedi.

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Alonso Las Vegas programından etkilenmedi

Sürücüler yalnız değil. İlk gece yarışının yapıldığı 2008 Singapur'da, F1 takımları çalışanlarının uyku düzenine odaklanmıştı ve yıllar geçtikçe bu konuya daha fazla önem verdiler, uykunun nasıl yönetileceğine dair tıbbi tavsiyeler aldılar.

Sürücü fizyoterapistleri de ekiplerine nasıl bakacakları konusunda uzmanlaşarak onlara yardımcı olacak rejimler uygulamaya başladılar.

Esteban Ocon, "Genellikle Singapur gibi gece yarışları olduğunda, bu oldukça kolay oluyor. Çünkü Singapur'da vardiya yapmıyoruz, sadece Avrupa saatinde kalıyor ve gece saatinde yaşıyoruz. Burada durum çok farklı."

"Ayrıca Singapur'dan daha geç, yani dört gün boyunca gün ışığını göremiyorsunuz. Bu ilk şey. Yani insan vücudu için bu iyi bir şey değil. Güneşten ve diğer şeylerden gelen vitaminlerden yoksun kalıyorsunuz."

"Genellikle Austin, Meksika, Brezilya ile Amerika yolculuğunu yapar, sonra Abu Dhabi için zaman dilimine geri dönmek üzere Avrupa'ya geri döneriz.

"Bu sefer Avrupa'ya geri döndüm ama hâlâ Brezilya saatine göre yaşıyordum ve elimden geldiğince çok yer değiştirmeye çalışıyordum. Bu yüzden Avrupa'da kaliteli zaman geçiremedim diyebilirim."

"Ailemi çok fazla göremedim ya da normal zamanlar geçiremedim. Sorun değil ama hazırlanmak zor ve burada kendinizi iyi hissetmek için gerçekten çaba sarf etmeniz gerekiyor. Burada kendimi iyi hissediyorum çünkü yapmam gerekeni yaptım."

"Ama beş hafta boyunca garip zamanlamalarla yaşadım, öyle söyleyeyim. Yani F1'e katıldığımdan beri muhtemelen en zor olanı diyebilirim." dedi.

Fotoğraf tarafından: Jake Grant / Motorsport Images Russell rakiplerindeki jetlag'i pist dışında potansiyel bir fırsat olarak görüyor

Belirtildiği üzere, bu zor durum sürücüler için avantaj elde etmeye çalışmak için açık bir fırsat olarak görülebilir ve Mercedes sürücüsü George Russell da tam olarak bu şekilde görüyor.

Russell, "Herkes için buraya gelmek oldukça acımasız bir değişim oldu. Ve ben bunu bir fırsat olarak görüyorum çünkü çoğu insan yorgun görünüyor, mücadele ediyor ve bunun hakkında konuşuyor. Ancak rakiplerinizden daha iyi bir iş çıkarırsanız, bu size avantaj sağlar."

"Günde sadece bir saatimi değiştiriyorum. Ve geçen hafta Cuma günü vücut saatini değiştirmeye başladığımdan itibaren muhtemelen iki hafta boyunca sürekli bir değişim olacak. Önümüzdeki hafta Pazar gününe kadar da sürekli değişim yapacağım."

"Bu muhtemelen bu sezon biraz zorlayıcı oldu, özellikle de arka arkaya Singapur/Japonya'ya baktığınızda. Saat dilimi farkı çok fazla olmasa da, Singapur gece yarışı ve Japonya erken saatlerde olduğu için sekiz saatlik bir vardiya söz konusuydu."

"Miami'den Avrupa'ya, Kanada'dan Avrupa'ya, Avustralya'dan eve dönüş, vücudum her yerdeydi. Bu yüzden önümüzdeki yıl kesinlikle daha fazla odaklanacağım bir konu olacak." dedi.

F1'de her şey rakamlarla ilgili ve Russell ilerlemesini değerlendirmek için biyometrik verileri kullandığını söyledi.

Mercedes pilotu, "Zaman diliminin yarattığı kesintilerden dolayı, bir gece uykusu sırasında kalp atış hızım, sabit bir yerde olduğumda olduğundan ortalama %25 daha yüksek oluyor."

"Bu yaz tek bir yerde iki hafta geçirdim, ki bu üç yıldır geçirdiğim en uzun süreydi ve kalp atış hızım hiç olmadığı kadar düşüktü."

Fotoğraf tarafından: Jake Grant / Motorsport Images Ocon mekanikerlerinin sağlığı konusunda endişeli

"Kış mevsimi her zaman düşük bir yerde dengeleniyor. Ve sonra seyahat eder etmez artar, ama kesinlikle daha az uyur, daha az iyileşirsiniz, ki bu da ileri geri giderken doğaldır. Bu sadece bir his değil, bunu destekleyen veriler de var." dedi.

Bu sadece sürücülerle de ilgili değil ve ister bir mekaniker tekerleği değiştirsin, ister bir stratejist yarışı belirleyen bir karar versin, hata payı çok az.

Ocon, "Açıkçası ben daha çok garajda çalışan arkadaşlar için endişeleniyorum."

"Ekip olarak kendi başımızın çaresine bakıyoruz ama benimle ilgilenenlerin sayısı diğerlerinden daha fazla. İşte bu noktada birbirimize göz kulak olmamız çok önemli çünkü insanlar padokta acı çekiyor."

"İyi hazırlandık. Jet lag konusunda en iyi uzmanlardan bazılarıyla iyi bir bilgi birikimine sahibiz. Tom [Clark, fizyoterapisti] şu anda jet lag üzerine doktora yapıyor. Yani bu konuda oldukça güçlüyüz."

"Ama toplantılarda kavga eden ve neredeyse uyuyakalan insanlar gördüm, çünkü bu kolay bir şey değil." dedi.