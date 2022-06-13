F1 pilotları, Abu Dhabi'nin ardından yapılan değişikliklerin yeterli olmadığına inanıyorlar

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FIA, 2021 sezonunun son yarışı olan Abu Dhabi'de olanların, yani eski yarış direktörü Michael Masi'nin güvenlik aracı kurallarını yanlış yorumlamasının ardından Formula 1 yarışlarının nasıl yönetileceğiyle ilgili ciddi değişiklikler yaptı.

Masi'nin aldığı kararlar Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ı oldukça dezavantajlı bir durumda bırakmış ve yedi kez dünya şampiyonu kariyerinin sekizinci şampiyonluğunu son turda kaybetmişti.

Her ne kadar FIA Masi'nin "iyi niyetli" davrandığına karar verse de kendisinin görevine son verildi ve bu sezondan itibaren dönüşümlü olarak görev yapmaya başlayan iki yeni yarış direktörü atandı: Eski DTM yarış direktörü Niels Wittich ve WEC yarış direktörü Eduardo Freitas. WEC'deki görevlerine de devam etmekte olan Freitas, geçen hafta snu 2022 Le Mans 24 Saat yarışını yönetti.

FIA'nın yaptığı değişiklikler arasında en öne çıkanı bu görevlendirmeler olsa da, bunun yanı sıra pistteki yarış direktörüne yardımcı olmak için Cenevre'deki genel merkezde bir sanal hakem odası (futboldaki VAR odasına benzetilebilir) oluşturulması ve takım patronlarının doğrudan yarış yönetimi ile iletişim kurmasının yasaklanması gibi yenilikler de var.

Ancak değişiklikler tartışmaları durdurmadı ve -hiçbiri 2021'in son yarışını mahveden olaylar kadar büyük olmasa da- Wittich'in pilotların mücevher takmasını yasaklamaya ve pistte uyumlu yanmaz iç çamaşırı giymelerini sağlamaya odaklanması da birtakım yeni tartışmalara yol açtı.

Kurallarla ilgili tartışmalar da devam ediyor. Carlos Sainz'in Cidde'de Sergio Perez'i pit çıkışı güvenlik aracı çizgisine kadar geçmeyi başardığı açıkken yarış kontrolünün daha erken devreye girmediği için mağdur olması, Esteban Ocon'un Miami'de hızlı bir virajda kaza yapması ancak virajda TecPro bariyerlerin bulunmaması ve Fernando Alonso'nun Miami'de şikan kestiği için cezalandırılmasına öfkelenmesi gibi konular en dikkat çeken başlıklar.

Tüm bu tutarsızlıklar nedeniyle griddeki pilotlar ve yeni yarış yönetimi arasındaki gerilim sürekli artmaya devam ediyor.

Cuma günkü basın toplantılarında bu konu hakkında konuşan Alonso, "FIA başkanına güvenim tam, cevabım bu olurdu.

“Ancak kararlar biraz sert. Yeni hakemlerin ilk yılında istediğimiz gibi veya tutarlı olmayan birkaç şey gördük, geliştirilecek alanlar olduğunu düşünüyorum."

"Fakat FIA başkanına güvenim tam, düzeltilmesi gereken şeyleri o düzeltecek." dedi.

Fernando Alonso, Alpine F1 Team, in the drivers' press conference Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Alonso'nun ardından söz alan Charles Leclerc, "Daha tutarlı olunmasını istiyorum, geliştirmemiz gereken yer burası."

"Bir adım atılıp atılmayacağını bilmiyorum, ancak Fernando'nun dediği gibi iyileştirmemiz gereken alanlar ve şimdi sadece işleri daha iyi hale getirmemiz gerekiyor."

Konuşan bir sonraki isim Lewis Hamilton oldu. Hamilton, “Şu ana kadar genel olarak iyi bir iş yapıldığını düşünüyorum. Her şey daha iyi olacak. FIA ile çalışmak için çaba sarf ediyoruz."

“Mohammed'in tarafından bakarsak, bence bu çok büyük bir rol, ona biraz zaman vermemiz gerekiyor."

“Yapmak istediği ve değiştirmek istediği çok şey var. Bize anlattıklarına göre bunları yapacağına inanıyorum” dedi.

Sebastian Vettel ise, "bazen aynı fikirde olduğunuz, bazen de katılmadığınız kararlarla uğraşmak zorunda olmanın her zaman zorlayıcı olduğunu" kabul etti.

Vettel, "Ama bu sporun doğasında da var. Kararlar her zaman siyah veya beyaz olmak zorunda değil. Bizim açımızdan her zaman öğrenebileceğimiz ve kendimizi geliştirebileceğimiz şeyler mevcut."

Officials, including Niels Wittich, Race Director, FIA, Bernd Maylander, Safety Car Driver, inspect the track Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Tartışmaların odağındaki bir diğer konu, iki yarış direktörünün bulunduğu sistemin tutarsızlıklara yol açıp açmadığı. Haas pilotu Kevin Magnussen, yeni sistemin "kuralların neleri açıkladığını anlamayı gerçekten zorlaştırdığını"

Net bir karar vermek için henüz çok erken olduğunu düşünen George Russell, "Açıkçası, iki yarış direktörü ciddi bir yenilik ve herhangi bir yeni role alışmak için zamana ihtiyacınız var."

"Henüz yedi yarış geçti, Wittich beş, Freitas ise iki yarışta görev aldı."

"Sürücüler, yarış direktörleri, ve takım patronları arasında açık diyalog kurulmasına ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.

"Yarış arabalarında yarış pistlerinin neye benzediğini hissederek tecrübe eden 20 pilotuz, dolayısıyla yapılması gereken ne varsa yapacağız. Sporun her yöne ilerleyebilmesi için bu açık ilişkiye ihtiyacımız var, bu sanırım birkaç yarış daha alacak."

"Ama umarım hepimiz er ya da geç aynı sayfada olacağız." dedi.

Son olarak söz alan Valtteri Bottas ise, "Bir yarış direktörü, iki veya üç yarış direktöründen daha iyi olur. Benim düşüncem bu şekilde."

“Her yarışta aynı kişinin başta olması, daha önce tüm yarışlara katıldığı, tüm geri bildirimleri aldığı ve görüşlerimizi bildiği için daha iyi."

"Bu benim fikrim. Bence tek kişi çok daha iyi olur." dedi.