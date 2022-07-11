F1 pilotları, 43 ihlalin ardından Avusturya pist limitlerinin "şaka gibi" olduğunu belirttiler

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F1'in yeni yarış direktörleri Niels Wittich ve Eduardo Freitas, geçtiğimiz yıl pist limitleri yüzünden yaşanan birkaç olayın ardından 2022 için daha sıkı bir yaklaşım sergilediler ve pist limitlerini beyaz çizgi olarak belirleyerek, bunun ihlal edilmesi durumunda yaptırım uyguladılar.

Avusturya'daki Red Bull Ring'de, sürücülerin pist düzeni nedeniyle 9. ve 10. virajdaki iki sağa dönüş de dahil olmak üzere birkaç virajda dışarı taştığına tanık olduk.

Pazar günkü yarışta hakemler 43 ayrı pist limiti ihlali yüzünden tur zamanı sildiler ve Sebastian Vettel, Pierre Gasly, Lando Norris ve Zhou Guanyu olmak üzere dört sürücüye, üçten fazla ihlal yaptıkları için beşer saniye zaman cezası verdiler.

Yarışların yönetiminin tutarlılığı konusundaki tartışmaların yanı sıra, birkaç sürücü hafta sonu pist sınırlarının nasıl ele alındığı konusundaki hayal kırıklıklarını dile getirdi.

Red Bull pilotu Max Verstappen, "Bu hafta sonu, pist limitleri tartışması sadece F1'de değil, F2 ve F3'te de şaka gibiydi."

"Dışarıdan söylemesi kolay ama beyaz çizgide kalmanız gerekiyor. Bu çok kolaymış gibi geliyor ama değil çünkü virajdan o kadar hızlı döndüğünüzde - ve bazıları biraz kör virajlar- biraz daha fazla önden kayma yaşıyorsunuz, lastikler yıpranıyor ve beyaz çizginin üstüne çıkmak kolay oluyor."

"Fakat gerçekten zaman kazanıyor musunuz? Belki evet, belki hayır. Dürüst olmak gerekirse biraz dışarıdan gidebileceğiniz sadece iki veya üç viraj var."

"Bunun olmaması gerektiğini düşünüyorum, '1mm dışarı çıktın, bu bir ihlal' veya bu tür bir şey olmamalı. O zaman duvar yapın veya biraz çakıl getirin." dedi.

Verstappen, sürücülerin normalde dışarı çıktığı için "doğal olarak cezalandırılacağı" alanlarda kısıtlamaya gidilmesinin "spor için de iyi görünmediğini" söyledi.

Kevin Magnussen, Haas VF-22, Mick Schumacher, Haas VF-22, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Norris, üçüncü ihlali için siyah beyaz bayrak aldıktan sonra pist limitlerini tekrar aştığı için beş saniye zaman cezası aldı.

McLaren pilotu, son iki viraj için sürücüleri kısıtlama nedenini "tamamen anlayabildiğini" ancak hakemlerin, dışarı çıktıkları için zaman kaybedecekleri 1. virajda bunu yaptıkları için hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Norris, "1. virajda ön lastiği kilitledim, bordürlere çıktım ve bir saniye kaybettim. Sonrasında bunun için pist ihlali uyarısı aldım."

"Yeterince cezalandırılmıştım çünkü bir saniye kaybettim. Bu limitlerin bazıları biraz aptalca. Bu herkes için aynı ve biz tutarlılık istiyoruz."

"Bunu tartıştık, aynı zamanda geçtiğimiz yılın ardından katı olunmasını ve her yıl aynı olmasını istediğimizi belirttik. Biz pilotlar her zaman farklı bir şeyi ve daha iyisini istiyoruz. Göreceğiz."

"Burası, sınırları bu kadar hassas bir şekilde değerlendirmek zor bir pist." dedi.

Mick Schumacher, pist limitlerinin Formula 2'deyken "çok büyük bir problem" olduğunu söyledi ancak Avusturya'nın ardından hâlâ "tartışılması gereken bir şey" olduğunu ekledi.

Schumacher, "Pistten bir santimetre dışarı çıktığınızda beş saniye ceza almanız biraz aptalca görünüyor ve çoğu zaman pistten çıktığınızda zaman kazanmıyor oluyorsunuz, ki bu daha da kötü."

"Bu tartışılması ve bir sonraki etkinlik için geliştirip geliştiremeyeceğimize bakmamız gereken bir şey çünkü özellikle Paul Ricard büyük bir endişe olacak." dedi.

FIA, yarışın ardından pistin sonundaki beyaz çizgilerin kullanımının "yarışmacılar ve taraftarlar için tutarlılığı ve netliği artırmak adına pilotlar ve takımlar ile yapılan görüşmelerin ardından uygulandığını" açıkladı.

FIA şunları ekledi: "Bugünkü cezaların sayısı, Spor Kuralları'ndaki Madde 33.3'ün ihlalinin sayısına doğru orantılıdır. Yarış sırasında pilotlara, dört tekeriyle beraber beyaz çizgiyi geçebilmeleri için iki 'hak' tanınır ve üçüncü ihlalde beyaz ve siyah bayrak çıkartılır. Ardından bir sonraki her ihlal için hakemlere gidilir."