F1 pilotları, 2022'nin en iyi sürücüsü olarak Verstappen'i seçti
Formula 1 pilotlarına göre 2022 sezonunun en iyi pilotu Max Verstappen'di.
Formula1.com, tıpkı takım patronlarıyla yaptığı gibi, Formula 1 sürücüleriyle de iletişime geçti ve onlardan yılın en iyi 10 pilotunu belirlemesini istedi.
Oylamaya Lewis Hamilton hariç 19 pilot katıldı. Önceki yıllarda olduğu gibi kurallar, sürücülerin kendileri için oy kullanmasına, yani kendilerini en tepeye ya da ilk onun diğer basamaklarına yazmasına izin veriyordu.
Bazıları bunu tercih etmedi ve sıralamalarını, gizli kalmak kaydıyla gönderdiler.
İlk ona giren sürücülere 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 şeklinde puan verildi. Yani listede ilk sıradaki pilot 25, son sıradaki sürücü 1 puan aldı. Sonunda tüm puanlar toplandı ve nihai liste ortaya çıktı.
Verstappen, tıpkı takım patronları oylamasında olduğu gibi, sürücüler arasında yapılan oylamanın da galibi oldu. Hollandalı pilot böylelikle 2022'nin en iyisi seçildi.
Charles Leclerc ikinci olurken, Lewis Hamilton ve George Russell üçüncülüğü paylaştı.
2022'de Red Bull, Mercedes veya Ferrari sürücüleri dışında podyuma çıkan tek isim olan McLaren pilotu Lando Norris, listede beşinci sırada yer aldı.
Yeni Aston Martin pilotu Fernando Alonso, takım patronu sıralamasının aksine, Carlos Sainz'in bir sıra önünde altıncı oldu.
Alex Albon'un Williams'ta yaptıkları meslektaşlarının dikkatini çekti. Taylandlı pilot, Sergio Perez ve emekli olan Sebastian Vettel ile sekizinci sırayı paylaştı.
Sürücü oylamasına göre 2022'nin en iyi 10 pilotu:
|Pozisyon
|Sürücü
|1
|Max Verstappen
|2
|Charles Leclerc
|3
|Lewis Hamilton
|=3
|George Russell
|5
|Lando Norris
|6
|Fernando Alonso
|7
|Carlos Sainz
|8
|Alex Albon
|=8
|Sebastian Vettel
|=8
|Sergio Perez
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