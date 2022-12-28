Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Önceki / Sainz: "Kariyerimde hiç bu kadar zor bir yıl geçirmedim" Sonraki / Ben Sulayem, Japonya GP'de yaşananlardan ötürü Gasly'den özür dilemiş
Formula 1 Haberler

F1 pilotları, 2022'nin en iyi sürücüsü olarak Verstappen'i seçti

Formula 1 pilotlarına göre 2022 sezonunun en iyi pilotu Max Verstappen'di.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
F1 pilotları, 2022'nin en iyi sürücüsü olarak Verstappen'i seçti
Haberi dinle

Formula1.com, tıpkı takım patronlarıyla yaptığı gibi, Formula 1 sürücüleriyle de iletişime geçti ve onlardan yılın en iyi 10 pilotunu belirlemesini istedi.

Oylamaya Lewis Hamilton hariç 19 pilot katıldı. Önceki yıllarda olduğu gibi kurallar, sürücülerin kendileri için oy kullanmasına, yani kendilerini en tepeye ya da ilk onun diğer basamaklarına yazmasına izin veriyordu.

Bazıları bunu tercih etmedi ve sıralamalarını, gizli kalmak kaydıyla gönderdiler.

İlk ona giren sürücülere 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 şeklinde puan verildi. Yani listede ilk sıradaki pilot 25, son sıradaki sürücü 1 puan aldı. Sonunda tüm puanlar toplandı ve nihai liste ortaya çıktı.

Verstappen, tıpkı takım patronları oylamasında olduğu gibi, sürücüler arasında yapılan oylamanın da galibi oldu. Hollandalı pilot böylelikle 2022'nin en iyisi seçildi.

Charles Leclerc ikinci olurken, Lewis Hamilton ve George Russell üçüncülüğü paylaştı.

2022'de Red Bull, Mercedes veya Ferrari sürücüleri dışında podyuma çıkan tek isim olan McLaren pilotu Lando Norris, listede beşinci sırada yer aldı.

Yeni Aston Martin pilotu Fernando Alonso, takım patronu sıralamasının aksine, Carlos Sainz'in bir sıra önünde altıncı oldu.

Alex Albon'un Williams'ta yaptıkları meslektaşlarının dikkatini çekti. Taylandlı pilot, Sergio Perez ve emekli olan Sebastian Vettel ile sekizinci sırayı paylaştı.

Sürücü oylamasına göre 2022'nin en iyi 10 pilotu:

Pozisyon Sürücü
1 Max Verstappen
2 Charles Leclerc
3 Lewis Hamilton
=3 George Russell
5 Lando Norris
6 Fernando Alonso
7 Carlos Sainz
8 Alex Albon
=8 Sebastian Vettel
=8 Sergio Perez
paylaşım
yorumlar
Sainz: "Kariyerimde hiç bu kadar zor bir yıl geçirmedim"
Önceki haber

Sainz: "Kariyerimde hiç bu kadar zor bir yıl geçirmedim"
Sonraki haber

Ben Sulayem, Japonya GP'de yaşananlardan ötürü Gasly'den özür dilemiş

Ben Sulayem, Japonya GP'de yaşananlardan ötürü Gasly'den özür dilemiş
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
2023 Dünya Superbike katılımcı listesi açıklandı, Toprak #54'e geri döndü
World Superbike

2023 Dünya Superbike katılımcı listesi açıklandı, Toprak #54'e geri döndü

2023 Dakar: Katılımcılar, rota, tarihler ve daha fazlası! Dakar
Dakar

2023 Dakar: Katılımcılar, rota, tarihler ve daha fazlası!

Coulthard: "İnsanlar sevsin ya da sevmesin, Max ve Checo arasındaki fark çok net"
Formula 1

Coulthard: "İnsanlar sevsin ya da sevmesin, Max ve Checo arasındaki fark çok net"

Son Haberler

F1 2022 teknik: Mercedes, sezon başındaki sorunları nasıl galibiyetle taçlandırdı?
Formula 1 Formula 1

F1 2022 teknik: Mercedes, sezon başındaki sorunları nasıl galibiyetle taçlandırdı?

Mercedes, 2022 Formula 1 sezonunda tamamen yeni kurallara geçişin rakiplerine, spordaki hakimiyetini sona erdirmek için altın bir fırsat sağlayacağını biliyordu.

Newey: "Renault ile çalışmak çok rahatsız ediciydi, Ferrari'ye geçmeyi dahi düşündüm"
Formula 1 Formula 1

Newey: "Renault ile çalışmak çok rahatsız ediciydi, Ferrari'ye geçmeyi dahi düşündüm"

Red Bull'un başarılı tasarımcısı Adrian Newey, turbo hibrit döneminde Renault ile çalışmanın kolay olmadığını, bu nedenle bir ara Ferrari'ye geçmeyi düşündüğünü söylüyor.

Russell: "Zhou'nun kazasına verdiğim tepki insani bir tepkiydi"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Zhou'nun kazasına verdiğim tepki insani bir tepkiydi"

Mercedes pilotu George Russell, Guanyu Zhou'nun kazasının ardından bariyerlere çıkmasını insani bir tepki olarak değerlendiriyor.

Steiner: "İlk yarışlardan sonra geri düşmemiz gizemli bir durum"
Formula 1 Formula 1

Steiner: "İlk yarışlardan sonra geri düşmemiz gizemli bir durum"

Haas takım patronu Gunther Steiner, ilk yarışların ardından düşüşe geçmelerini beklemediğini, bunun biraz gizemli bir durum olduğunu söyledi.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.