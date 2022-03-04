F1 pilotları, 2022 araçlarındaki kısıtlı görüşe alışacaklarına eminler

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Formula 1 takımları, geçtiğimiz hafta Barselona'da gerçekleştirilen sezon öncesi testinde yeni araçları üç gün boyunca deneyimle fırsatı buldular.

Yenilenen aerodinamik tasarımların, araçların birbirini takip etmesini kolaylaştırarak, pistte daha fazla aksiyona ve geçişe imkan sağlaması hedefleniyor.

Sürücülerin yeni araçlarla ilgili ilk izlenimleri pozitif oldu ve çoğu, diğer araçları takip edebildiklerinden, kirli havanın azaldığından ve zemin etkisinin hızlı virajlardaki faydalarından bahsetti.

Ancak bazı sürücüler, yeni araçların ağırlık artışının yanı sıra, daha büyük lastikler ve aracın önündeki deflektörler nedeniyle görüş mesafesinin azalmasına da dikkat çekti.

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, "önlerinde daha fazla şey" olduğu için kokpitten görmenin "kesinlikle daha zor" olduğunu ve araç üstü kameralarının, sürücünün görüşünü abartılı bir şekilde yansıttığını söyledi.

Ricciardo, kamera açılarıyla ilgili, "Sürücü ile beraber sürdüğünüzü düşünebilirsiniz ama sürücünün bakış açısından görmüyorsunuz."

"O kadar fazla görmüyoruz. Bu sene daha az göreceğiz ama alışıyoruz. Referans noktalarını ve bu tür şeyleri görebiliyoruz."

"Bu zamanla iyiye giden bir şey ama eski günlerden beri o kadar da harika değil. Önceden aracın tam önünde ve çok daha yukarıda oturuyorlardı." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Erik Junius

Ricciardo, görüş eksikliğinin, diğer araçlarla tekerlek tekerleğe yarıştırmayı zorlaştıracağını düşünüp düşünmediği sorulduğunda, tüm gridin buna alışacağından emin olduğunu belirtti.

Ricciardo, "Araçta kör noktalar her zaman oluyor, bu nedenle yan yana yarışırken sezgilerinizi çok fazla kullanmanız gerekiyor."

"Bu aynı zamanda, iyi mücadele etme sanatı yaratıyor. Bir hamle yapmak ya da iyi savunmak için iç güdülerinizi kullanmanız veya başka şeylere güvenmeniz gerekiyor."

"Özellike 2022'nin başlarında çoğumuzun alışmaya çalışacağını düşünüyorum. Belki birkaç yarışın ardından artık hissetmiyor olacağız." dedi.

Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton da, kokpitte "minder veya bir şey alarak daha yukarıda oturacağını" söyleyerek şaka yaptı. Ancak Sergio Perez, koltuk pozisyonu açısından "yapılabilecek belirli şeylerin olduğunu" söyledi.

Perez, "Mesafemizi daha iyi ölçmek için kesinlikle alışmamız gerekecek. Ayrıca tekerlek tekerleğe yarışmaya da hepimiz alışacağız."

"Bu yıl için başka bir zorluk da bu olacak." dedi.

Perez'in takım arkadaşı Max Verstappen, görüşün kısıtlı olmasının, cadde pistlerinin daha zorlu olabileceği anlamına geldiğini söyledi.

Verstappen, "Lastikler oldukça büyük, bu nedenle görüş biraz farklı."

"Barselona gibi bir pistte bunun daha az problem olduğunu düşünüyorum. Cadde pistlerine gittiğimizde biraz daha zor olacak." dedi.

Alpine sürücüsü Alonso ise, "Bazı cadde pistlerinde zorluk olabilir çünkü kokpitte aynı görüşe sahip değiliz ve lastikler daha büyük."

"Göreceğiz. Bence bu herkes için yeni bir zorluk." dedi.