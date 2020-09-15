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Formula 1 / Son dakika

F1 pilotları 2021'de de Mugello'da yarışmak istiyor

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F1 pilotları 2021'de de Mugello'da yarışmak istiyor
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Formula 1 pilotları, Mugello'da gerçekleştirilen ilk yarışın ardından pisti gelecek sene de takvimde görmek istediklerini belirttiler.

2020 F1 sezonunda iptal edilen yarışların yerine 5 pist takvime girdi. Bunlardan ilki Mugello oldu ve Toskana GP geçtiğimiz hafta geride kaldı.

Formula 1 yönetimi, 2021 için normalde orijinal 2020 takvimine benzer bir takvim planlıyor olsa da COVID-19'un etkileri daha uzun süre devam edecek gibi görünüyor. Bu durumda Mugello gibi yeni pistler yine takvimde yer bulabilirler.

Yarışı kazanan Lewis Hamilton, "Şahsen orayı sevdim. Yarışlara tam olarak ne kadar uygun bilmiyorum ancak orta ve yüksek hızlı virajlarla sürüşün en zor olduğu pistlerden birisiydi."

"Ancak burası harika bir pist ve aşırı tehlikeli olduğunu düşünmüyorum. Daha çok asfalt kaçış alanlarıyla eski tarz bir pist ve umarım bunu değiştirmezler. Buraya yeniden gelmek isterim." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Lance Stroll, Racing Point RP20 and Charles Leclerc, Ferrari SF1000 battle at the restart

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Lance Stroll, Racing Point RP20 and Charles Leclerc, Ferrari SF1000 battle at the restart

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, and Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, and Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Charles Leclerc, yarışta beklenmedik sayıda geçiş olduğunu ve bunun olumlu etkisinin olduğunu söyledi.

Leclerc, "Aslında bu hafta sonundan ve pistten genel olarak çok keyif aldım. Bu yüzden normal takvimde yer almasını isterim."

"Burası aynı zamanda özel bir yarıştı çünkü her yerde kırmızı bayraklar vardı. Her şey kırmızıydı ancak dürüst olmam gerekirse, yarıştan önce ne kadar geçiş olacağı konusunda endişelerim vardı. Ancak yarışta çok sayıda geçiş oldu."

"Bu konuda şaşırtıcı derecede iyiydi ve pist muhteşem. Bu yüzden evet, yeniden yarışmak isterim." dedi.

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, Alex Albon, Red Bull Racing RB16

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, Alex Albon, Red Bull Racing RB16

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alex Albon, Red Bull Racing RB16, battles with Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20

Alex Albon, Red Bull Racing RB16, battles with Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Daniel Ricciardo da umduklarından fazla geçiş olduğunu ve takvimde kalıcı olarak iki İtalyan yarışı olması gerektiğini söyledi.

Ricciardo, "Hepimiz sıralamaları sevip, takip etmek zor olacağı için yarıştan nefret etmekten korkuyorduk."

"Ancak kesinlikle beklediğimizden çok daha iyi bir yarış oldu. Senenin en heyecanlı yarışlarından birisiydi, asla sıkıcı olmadı."

"Birçok pilot buraya yeniden gelmek isteyecektir. Açıkçası İtalya GP, Monza'da gerçekleştiriliyor ve orayı seviyoruz. Monza'nın yerine burayı istemiyoruz. Ancak Monza dışında burası da olursa güzel olabilir." dedi.

Sebastian Vettel de pisti savundu ve kazaların pist yapısından kaynaklanmadığını söyledi.

Vettel, "Burası harika bir pist. Bu yüzden gelecekte buraya yine gelirsek güzel olur."

"Pilot olarak, inişli ve çıkışlı, hızlı virajları seviyoruz. Ancak yarıştaki 3 yeniden startın ya da kırmızı bayrakların, pist yapısıyla alakalı olduğunu düşünmüyorum."

"Hepimiz ilk kırmızı bayrağın olmamasını isterdik çünkü olanlar gerçekten şoke ediciydi. Bunun dışında herkes korkuyordu ancak burada geçiş yapmak gerçekten mümkündü." dedi.

 

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Seri Formula 1
Editör Adam Cooper

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