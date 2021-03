F1 pilotları, 2021 sezonunda start öncesinde diz çökme konusunda özgür olacak

Geçen yıl Formula 1 sürücülerine, ırkçılık karşıtı duruşlarını starttan önceki anlarda özel olarak gösterebilmeleri için özel bir platform verilmişti.

Ancak diz çökme hareketi, sürücüler arasında fikir ayrılığına neden oldu ve bazıları diz çökerken bazı sürücüler çökmedi.

Lewis Hamilton bu harekete liderlik ederken, 20 pilottan altısı -Charles Leclerc, Carlos Sainz, Max Verstappen, Daniil Kvyat, Antonio Giovinazzi ve Kimi Raikkonen- ırkçılık karşıtı tutumu destekleseler de diz çökmediler.

Bahreyn testi öncesinde yapılan bir toplantıda pilotlar ve F1 CEO'su Stefano Domenicali arasında, bunun devam edip etmeyeceği tartışıldı ve yeni bir planda anlaşma sağlandı.

F1 bu yıl "We Race As One" yaklaşımında değişikliğe gitmiş ve ikonik gökkuşağı temasını kaldırmıştı. Şimdi griddeki etkinlik yapısı da değişecek.

Formula 1, bu tür bir seremoni için vakit ayırmaya devam edecek olsa da, bu süreyi ırkçılığa karşı mücadeleye devam etmenin yansıra sürdürülebilirlik, çeşitlilik ve dahiliyet gibi farkındalık yaratılması gereken bir dizi önemli konu için kullanacak.

Bahreyn Grand Prix'sinden itibaren sürücüler, yine gridde toplanacak fakat bu sefer hep birlikte "We Race As One"ı desteklediklerini göstermek için bir araya gelecekler.

Sürücüler, bu süre zarfında istedikleri herhangi bir hareketi yapmaktan tamamen özgür olacaklar, böylece diz çökmeye devam etmek isteyenler bunu yapmaya devam edebilecekler.

F1 Sözcüsü, "Formula 1'in tamamı #WeRaceAsOne'a olan desteklerinde birleşti ve tüm sürücüler Grand Prix'den önce, girişim için kendi desteklerini ortaya koyacaklar. Sürücüler, yarıştan önce bağlılıklarını kendi yollarıyla göstermekte özgür olacaklar ve belirli bir hareket yapmaları konusunda herhangi bir zorunluluk olmayacak. Önemli olan, hepsinin sürdürülebilirlik, çeşitlilik ve dahiliyete yönelik girişimlerimizi tam olarak desteklemek için birlikte olmaları." dedi.