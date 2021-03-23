F1 pilotları, 2021 sezonunda start öncesinde diz çökme konusunda özgür olacak

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
2 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
25 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
02 May
Yarış:
39 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
43 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
60 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
74 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
81 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
95 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
99 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
116 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
130 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
158 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
165 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
172 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
186 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
190 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
200 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
214 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
221 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
228 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
242 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
256 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
263 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Haas, motor tedariği için Renault ile görüşmüş Sonraki / Wolff, Bahreyn GP öncesinde takımına güveniyor
Formula 1 / Son dakika

F1 pilotları, 2021 sezonunda start öncesinde diz çökme konusunda özgür olacak

Ekleyen:
, Editör

Formula 1 sürücüleri, bu yılki yarışların başlangıcından önce ırkçılığa karşı "diz çökerek tepki gösterme" konusunda özgür olacaklar.

F1 pilotları, 2021 sezonunda start öncesinde diz çökme konusunda özgür olacak

Geçen yıl Formula 1 sürücülerine, ırkçılık karşıtı duruşlarını starttan önceki anlarda özel olarak gösterebilmeleri için özel bir platform verilmişti.

Ancak diz çökme hareketi, sürücüler arasında fikir ayrılığına neden oldu ve bazıları diz çökerken bazı sürücüler çökmedi.

Lewis Hamilton bu harekete liderlik ederken, 20 pilottan altısı -Charles Leclerc, Carlos Sainz, Max Verstappen, Daniil Kvyat, Antonio Giovinazzi ve Kimi Raikkonen- ırkçılık karşıtı tutumu destekleseler de diz çökmediler.

Bahreyn testi öncesinde yapılan bir toplantıda pilotlar ve F1 CEO'su Stefano Domenicali arasında, bunun devam edip etmeyeceği tartışıldı ve yeni bir planda anlaşma sağlandı.

F1 bu yıl "We Race As One" yaklaşımında değişikliğe gitmiş ve ikonik gökkuşağı temasını kaldırmıştı. Şimdi griddeki etkinlik yapısı da değişecek.

Formula 1, bu tür bir seremoni için vakit ayırmaya devam edecek olsa da, bu süreyi ırkçılığa karşı mücadeleye devam etmenin yansıra sürdürülebilirlik, çeşitlilik ve dahiliyet gibi farkındalık yaratılması gereken bir dizi önemli konu için kullanacak.

Bahreyn Grand Prix'sinden itibaren sürücüler, yine gridde toplanacak fakat bu sefer hep birlikte "We Race As One"ı desteklediklerini göstermek için bir araya gelecekler.

Sürücüler, bu süre zarfında istedikleri herhangi bir hareketi yapmaktan tamamen özgür olacaklar, böylece diz çökmeye devam etmek isteyenler bunu yapmaya devam edebilecekler.

F1 Sözcüsü, "Formula 1'in tamamı #WeRaceAsOne'a olan desteklerinde birleşti ve tüm sürücüler Grand Prix'den önce, girişim için kendi desteklerini ortaya koyacaklar. Sürücüler, yarıştan önce bağlılıklarını kendi yollarıyla göstermekte özgür olacaklar ve belirli bir hareket yapmaları konusunda herhangi bir zorunluluk olmayacak. Önemli olan, hepsinin sürdürülebilirlik, çeşitlilik ve dahiliyete yönelik girişimlerimizi tam olarak desteklemek için birlikte olmaları." dedi.

paylaşım
yorumlar
Haas, motor tedariği için Renault ile görüşmüş

Önceki haber

Haas, motor tedariği için Renault ile görüşmüş

Sonraki haber

Wolff, Bahreyn GP öncesinde takımına güveniyor

Wolff, Bahreyn GP öncesinde takımına güveniyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Wolff, Bahreyn GP öncesinde takımına güveniyor

1s
2
Formula 1

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

2 ay
3
Formula 1

Haas, motor tedariği için Renault ile görüşmüş

2s
4
Formula 1

Vettel, Bahreyn'de "heyecanlı" bir yarış bekliyor

5s
5
Formula 1

McLaren'ın küçük adımları, 2021'de nasıl meyvesini verebilir?

9s
Son Haberler
Russell, Mercedes'le ilgili geleceğinin yaz aylarında netleşmesini bekliyor
F1

Russell, Mercedes'le ilgili geleceğinin yaz aylarında netleşmesini bekliyor

22dk
De Meo: "Renault, Alpine aracılığıyla sonsuza kadar F1'e bağlı kalacak"
F1

De Meo: "Renault, Alpine aracılığıyla sonsuza kadar F1'e bağlı kalacak"

1s
Wolff, Bahreyn GP öncesinde takımına güveniyor
F1

Wolff, Bahreyn GP öncesinde takımına güveniyor

1s
F1 pilotları, 2021 sezonunda start öncesinde diz çökme konusunda özgür olacak
F1

F1 pilotları, 2021 sezonunda start öncesinde diz çökme konusunda özgür olacak

2s
Haas, motor tedariği için Renault ile görüşmüş
F1

Haas, motor tedariği için Renault ile görüşmüş

2s
Son Videolar
Charles Leclerc ve Carlos Sainz, Imola'da Ferrari yol araçlarıyla yarıştı 02:20
Formula 1
10s

Charles Leclerc ve Carlos Sainz, Imola'da Ferrari yol araçlarıyla yarıştı

Araç İçi Kamerasından Bahreyn GP Pisti (F1 2020 oyunu) 01:51
Formula 1
10s

Araç İçi Kamerasından Bahreyn GP Pisti (F1 2020 oyunu)

Bahreyn Uluslararası Pisti etrafında McLaren ile bir tur 01:51
Formula 1
22 Mar 2021

Bahreyn Uluslararası Pisti etrafında McLaren ile bir tur

Arnoux: 26:43
Formula 1
22 Mar 2021

Arnoux: "Schumacher harika biri, ama övülmesi gereken kişi Todt"

Max ve Checo Red Bull Racing F1 fabrikasını turluyor 03:04
Formula 1
21 Mar 2021

Max ve Checo Red Bull Racing F1 fabrikasını turluyor

Kemal Şengül More from
Kemal Şengül
Russell, Mercedes'le ilgili geleceğinin yaz aylarında netleşmesini bekliyor
Formula 1 / Son dakika

Russell, Mercedes'le ilgili geleceğinin yaz aylarında netleşmesini bekliyor

Wolff, Bahreyn GP öncesinde takımına güveniyor
Formula 1 / Son dakika

Wolff, Bahreyn GP öncesinde takımına güveniyor

Haas, motor tedariği için Renault ile görüşmüş
Formula 1 / Son dakika

Haas, motor tedariği için Renault ile görüşmüş

Çok Okunanlar Bugün

Wolff, Bahreyn GP öncesinde takımına güveniyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff, Bahreyn GP öncesinde takımına güveniyor

Ecclestone: "Black Lives Matter, Hamilton'ı parası için kullanıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ecclestone: "Black Lives Matter, Hamilton'ı parası için kullanıyor"

Haas, motor tedariği için Renault ile görüşmüş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Haas, motor tedariği için Renault ile görüşmüş

Vettel, Bahreyn'de "heyecanlı" bir yarış bekliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Bahreyn'de "heyecanlı" bir yarış bekliyor

2021 Formula 1 kış testleri performanslarını değerlendiriyoruz
Formula 1 Formula 1 / Analiz

2021 Formula 1 kış testleri performanslarını değerlendiriyoruz

F1 pilotları, 2021 sezonunda start öncesinde diz çökme konusunda özgür olacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1 pilotları, 2021 sezonunda start öncesinde diz çökme konusunda özgür olacak

De Meo: "Renault, Alpine aracılığıyla sonsuza kadar F1'e bağlı kalacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

De Meo: "Renault, Alpine aracılığıyla sonsuza kadar F1'e bağlı kalacak"

Ricciardo, Bahreyn GP öncesi kendisine güveniyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, Bahreyn GP öncesi kendisine güveniyor

Son Haberler

Russell, Mercedes'le ilgili geleceğinin yaz aylarında netleşmesini bekliyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Russell, Mercedes'le ilgili geleceğinin yaz aylarında netleşmesini bekliyor

De Meo: "Renault, Alpine aracılığıyla sonsuza kadar F1'e bağlı kalacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

De Meo: "Renault, Alpine aracılığıyla sonsuza kadar F1'e bağlı kalacak"

Wolff, Bahreyn GP öncesinde takımına güveniyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Wolff, Bahreyn GP öncesinde takımına güveniyor

F1 pilotları, 2021 sezonunda start öncesinde diz çökme konusunda özgür olacak
F1 Formula 1 / Son dakika

F1 pilotları, 2021 sezonunda start öncesinde diz çökme konusunda özgür olacak

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.