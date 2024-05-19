F1 pilot pazarında, domino taşları düşmek üzere

F1, bu hafta sonu Imola'da Avrupa sezonunun başlangıcı için bir araya gelirken, padoktaki geleneksel motorize evlerin dönüşü, 2025 kadrolarına son şeklini vermeyi amaçlayan bir dizi gizli toplantıyı açığa çıkardı.

Kartal gözlü gözlemciler bu toplantılardan bazılarını fark ettikçe - Valtteri Bottas'ın Cumartesi sabahı Williams'ta James Vowles ile sohbeti ya da Carlos Sainz'ın yönetim ekibinin Red Bull ve Alpine dahil çeşitli takımlara girip çıkması dahil - aptal sezonun erken bir sonuca ulaşabileceğine dair bir resim ortaya çıktı.

Her şeyin yerli yerine oturmasının tetikleyicisi, masasında Sauber/Audi teklifi bulunan ancak bunu kabul etmek için bu ayın sonuna kadar süresi olduğu anlaşılan Sainz gibi görünüyor.

İspanyol pilot daha önce Nico Hulkenberg'in takım arkadaşı olma konusunda acele etmemiş, Red Bull ve Mercedes'te cazip koltukların hâlâ açık olma ihtimali varken yeni anlaşmasına imzayı atmak istememişti.

Ancak Red Bull'un şu ana kadarki zorlu Imola hafta sonuna rağmen Sergio Perez'i takımda tutmaya daha da yaklaşması ve Mercedes'in Max Verstappen'i ikna edememesi halinde gelecek yıl için Andrea Kimi Antonelli'ye odaklanmasıyla Sainz'in her iki takımdaki şansı azalıyor gibi.

Sainz'ın tam olarak ne yapacağına dair nihai kararını vermesine günler kala, gerçekleşebilecek ya da gerçekleşmeyecek başka bir şey için uzun vadeli Audi geleceğini garanti altına almayı reddetmek çok uzak bir risk olarak görülebilir.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

Son tarihin geçmesi halinde, Audi'nin sürücülerini erken bağlamak istemesi nedeniyle, Alman üreticinin Esteban Ocon ya da Pierre Gasly'ye yönelebileceği öne sürülüyor.

Sainz'ın Sauber/Audi koltuğuna yaklaştığı gerçeği, takımın mevcut sürücüleri Bottas ve Zhou Guanyu'nun geleceklerinin Hinwil merkezli üreticide olmadığı gerçeğini kabul etmelerine neden oldu.

Beklemek ve Sainz'ın kararının ardından potansiyel olarak geri planda kalmak yerine, özellikle Bottas'ın mümkün olan en kısa sürede başka bir yerde bir anlaşma yapmak için aktif olduğu anlaşılıyor.

Cumartesi günü Imola'da Vowles ile ofisinde 15 dakikalık bir toplantı yaparken görülmesi de bunu açıkça ortaya koyuyor.

Toplantı sorulduğunda Bottas ilk başta, kahvesinin bittiğini ve bu yüzden oraya kahve almak için gittiğini söyleyerek şaka yaptı.

Ancak Bottas sözleşme durumuyla ilgili düşüncelerini açıklarken şunları söyledi: "Serbest piyasada olduğunuzda, dışarıda ne olduğuna bakarsınız. Eğer serbest piyasadaysanız bu oldukça normal bir durum."

Valtteri Bottas, Stake F1 Takımı Kick Sauber Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

Bir F1 pilotu olarak Bottas, gelecek yıl Alex Albon'un partneri olmak için ideal bir aday olacaktır; Vowles da hafta başında yaptığı açıklamada değerlendirdiği birkaç aday olduğunu söylemişti. Vowles'ın Logan Sargeant'ı takımda tutma ihtimalinin düşük olduğu düşünülüyor.

Vowles, "Şu anda 2025/2026 için üç seçeneğe bakıyorum. Bu kadar basit." dedi.

Bottas için diğer olasılıklar arasında Haas ve Alpine yer alıyor ve Fin pilotun bu iki takımdan birine gidebileceğinden oldukça emin olduğu düşünülüyor.

Haas'ın erken hamle yapacak bir başka takım olması bekleniyor, artan rekabet gücü onu birçokları için cazip bir seçenek haline getiriyor.

Takımın Oliver Bearman ile güçlü bir şekilde bağlantısı var ancak Gene Haas'ın 2021'de Mick Schumacher ve Nikita Mazepin ile geçirdiği çalkantılı dönemin ardından bir çaylağa bağlanma konusunda isteksiz olduğuna inanılıyor.

Yine de, özellikle Bearman serbest antrenmanlarda güçlü bir performans sergilemeye devam ederse - Suudi Arabistan Grand Prix'sinde Ferrari'de Sainz'ın yerine geçtiğinde potansiyelini göstermişti - Haas'ı ikna edilebilir.

Bottas'ın yanı sıra Haas'ın diğer seçenekleri arasında mevcut Alpine pilotlarından Ocon ve takım arkadaşı Gasly, takımın mevcut pilotu Kevin Magnussen ve Sauber'den ayrılması beklenen Guanyu Zhou var gibi görünüyor. Ancak Haas, gridde daha üst sıralarda yer alan sürücüleri kovalamayı da göz ardı etmiyor.

Haas F1 Takımı'ndan Oliver Bearman garajda kaskını ayarlıyor Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

Alpine'in mevcut sürücülerine başka yerlerden gelen açık ilgiye rağmen, Fransız üretici bu konuda sakinliğini koruyor ve sözleşmelerin yapılması konusunda aceleci davranmıyor.

Imola'da konuşan takım patronu Bruno Famin, "Acele etmek istemiyoruz. Her zaman baskı altında olmadığımızı söyledik. Sürücülerimizden memnunuz."

"Onlarla iyi çalışıyoruz. Bize gelen pek çok kişi de var. Akademimizde çok iyi sürücülerimiz var. Bu konuda üzerimizde bir baskı yok."

"Biz gerçekten teknik tarafa, araç gelişimine, teknik yapıya odaklanmak istiyoruz ve sürücüler için zaman ayıracağız." şeklinde konuştu.

Her ne kadar bu durum, mevcut sürücülerden herhangi birini kaybetme riskini beraberinde getirse de Famin, sandalye kapmaca oyununda müzik durduğunda ayakta kalmamak için başka yerlerden hâlâ çok fazla ilgi olduğunu düşünüyor.

Imola'da olanlara bakılırsa, bu sessizlik çok yakında sona erebilir.