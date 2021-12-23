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Formula 1 Haberler

F1 personeline 2022'de aşı zorunluluğu getiriliyor

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Alex Kalinauckas
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Formula 1, gelecek yılın başından itibaren padoktaki tüm personele koronavirüs aşısını zorunlu kılmayı planlıyor.

F1 personeline 2022'de aşı zorunluluğu getiriliyor

F1 patronları, COVID-19 pandemisi sırasında gerçekleşen iki sezonu başarıyla tamamladı ve yakın zamanda tribünleri ve padokları açabildi. Ancak Omicron varyantının yayılmasıyla ortaya çıkan endişeler, ileride daha fazla zorluk çıkabileceğine dair kaygıya yol açtı.

Bu, sadece karantina gereklilikleri nedeniyle gelecek yılki Avustralya Grand Prix'sinin lojistik bir sıkıntı olabileceği ve gelecek yarışlarla ilgili soru işaretlerine yol açabileceği değil, aynı zamanda olası salgınların kontrol altında tutulması gerekeceği anlamına geliyor.

Bazı hükümetlerin aşıyı zorunlu kılmaya başlamasıyla birlikte, F1 padokundaki herkesin de tam olarak aşılanmasını zorunlu kılmak için, bazı düşünceler ortaya atıldı.

Abu Dhabi GP'de konuşan FIA'nın COVID-19 protokollerinden sorumlu operasyon direktörü Bruno Famin, bu fikrin değerlendirildiğini söyledi.

Autosport'a verdiği demeçte, "Gelecek yıl ne olacağı açısından bir şey demek için biraz erken çünkü üç hafta önce, hepimiz pandeminin neredeyse bittiğini ve 2022'de normale döneceğimizi düşünüyorduk."

"Ancak maalesef ki Avrupa'daki bu yeni varyantla birlikte pandemi arttı ve hastaneler yeniden dolmaya başladı."

“Avrupa'da her gün yüz binlerce insana bulaşıyor ve çok dikkatli olmamız gerekiyor."

“Bazı yerlerde, bazı ülkelerde ve bazı etkinliklerde aşının zorunlu olmaya başladığını biliyoruz. Bu, değerlendirebileceğimiz bir şey ama şu an için henüz hiçbir şeye karar verilmedi." dedi.

Team personnel arrive in the paddock

Team personnel arrive in the paddock

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

F1 CEO'su Stefano Domenicali ise fikrin ileri taşındığını ve FIA'nın Dünya Motor Sporları Konseyi'nin, personelin tamamen aşılanması fikrini onayladığını öne sürdü.

Domenicali, "Takımlarla görüşülecek birçok mesele var."

“Gelecek yıl, yine idare etmemiz gereken COVID sorunumuz olacak ve bu kolay olmayacak. Ancak pandeminin iki yılında, süper yoğun sezonlar tamamladık."

"Sezonu 22 yarışla bitirmek, COVID'in hâlâ mevcut olabileceği 2022 sezonunun nasıl başlaması gerektiği konusunda iyimser olmamızı sağlıyor."

"Fakat son FIA Dünya Konseyi'nde, önlem olarak onaylanan son şeylerden birinin, tüm F1 personelinin padokta olmak için aşı yaptırmak zorunda olmaları bir tesadüf değil." dedi.

F1, Abu Dhabi Grand Prix'sinde sürücülerin yer aldığı bir video yayınlayarak, halkın aşı olması için kampanya yürüten ilk serilerden biri oldu.

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