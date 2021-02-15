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Formula 1 / Son dakika

F1'deki performans farklılıkları, 2022 motorunun dondurulmasına rağmen azaltılacak

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F1'deki performans farklılıkları, 2022 motorunun dondurulmasına rağmen azaltılacak
Ekleyen:
, Grand prix editor

Christian Horner'a göre Formula 1motor üreticileri, motor gelişiminin 2022'den itibaren dondurulmasına rağmen motor performansları arasındaki önemli farklılıkları kapatmayı kabul etti.

Geçen hafta yapılan F1 Komisyonu toplantısında motor gelişiminin 2022 yılından 2025 yılındaki yeni motorların gelişine kadar dondurulmasının oybirliğiyle kabul edildiği açıklanmıştı.

Bu anlaşma Red Bull’un, 2021 sonundan itibaren spordan ayrılacak olan Honda’nın güç ünitelerini kullanmaya devam etmesinin önünü açtı ve takım pazartesi günü, Honda'nın motor projesini devralacak olan Red Bull Powertrains şirketini kurduğunu açıkladı.

Red Bull ve Ferrari, rakiplerinden önemli ölçüde geride kalan herhangi bir güç ünitesinin, rakiplerine yaklaşabilmesi adına bir tür performans düzenleyici olması gerektiğini düşünüyorlardı.

Bu toplantının ardının, bunun motorlarla ilgili donma kurallarında yer almadığı ortaya çıktı ve bu da 2022'nin başlarından itibaren güç ünitelerinin performansının önümüzdeki üç sezon için sabit olacağını gösteriyor.

Ancak Red Bull takım patronu Horner, kurallarda yazmasa da, üreticiler arasında performans düzenlemesi konusunda anlaşma yapıldığını söyledi.

"Yönetmelikte bununla ilgili hiçbir şey olmamasına rağmen, bir üreticinin başının dertte olması durumunda, bunun çözülmesi konusunda üreticiler arasında her birinin FIA ile desteklenen özel bir anlaşması var."

"Bu nedenle her üreticinin, yönetmelikler dahilinde olmasa bile, ortaya çıkması durumunda bu sorununun çözülebilmesi konusunda taahhüdü var." dedi.

Horner, anlaşmanın ‘’bir kural kadar ideal olmadığını’’ kabul etse de, FIA'nın bir performans eksikliğini düzeltmek için üreticilerle çalışabileceğine güvendiğini belirtti.

‘’Bu FIA’ya, tarafları bir araya getirme konusunda yetki veriyor.’’

"Bu önemli ve özellikle her bir üreticinin yönetim seviyesinde açık bir anlayış var."

Honda, yıl sonunda seriden ayrılacağı için, 2022'de kullanmayı planladığı çoğu güncellemeyi 2021'e çekme kararı aldı.

Horner, Japon üreticinin güç ünitesini Red Bull'a teslim etmeden önce bu yıl boyunca güncellemeler yapacağını doğruladı.

‘’2022’de E10 yakıt kullanacağız ve bu yüzden Honda, motoru bu yakıtı hesaba katarak geliştirmeye devam edecek.’’

‘’Motoru bize, donmaya uygun şekilde bırakacaklar ve 2022 yılında bize motorun montajında yardımcı olacaklar.’’

‘’Honda bu yıl normal bir şekilde çalışmaya devam ediyor. F1’e 31 Aralık’a kadar bağlı kalacaklar ve bu sürede de yakıt ortağımız ExxonMobil’le birlikte E10 yakıtının gelişimi üzerinde çalışacaklar. Bir dahaki sene için en büyük kural değişimi bu olacak.’’

‘’2021’de işler normal gidecek. Motoru bize sezon öncesi testlerinden önce teslim edecekler.’’ dedi.

Çeviri: Betim Aker

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Editör Luke Smith

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